El discurso de bienvenida de Florentino Pérez a Franco Mastantuono y el guiño a River Plate

La ciudad de Madrid se convirtió en el epicentro de la actualidad deportiva este 14 de agosto con la presentación de Franco Mastantuono, quien a sus 18 años firmó por seis temporadas con el Real Madrid, cumpliendo con la normativa FIFA luego de alcanzar la mayoría de edad. En el acto, el presidente Florentino Pérez ofreció un extenso discurso donde subrayó la importancia simbólica y estratégica de este movimiento para el club.

“Bienvenido al Real Madrid. Felicidades porque hoy se hace realidad tu gran sueño en tu cumpleaños. Tuviste que esperar hasta cumplir los 18 para vestir la camiseta del club más querido, admirado y laureado del mundo”, expresó Florentino Pérez ante autoridades, familiares y la prensa presente.

Pérez también enfatizó la huella de Mastantuono en el fútbol argentino y el esfuerzo familiar detrás del salto a la élite: “Hoy es uno de los días más importantes de tu vida y de tu familia que te acompaña en este momento. Para tus padres y tus hermanos. Ellos saben bien lo que tuviste que luchar para llegar aquí. Hoy estamos orgullosos de verte feliz y de afrontar el mayor reto de tu vida”. La llegada del volante argentino, cuyo pase se materializó en una transacción de 45 millones de euros incluyendo variables, fue destacada también como una de las grandes apuestas del club en el actual mercado europeo.

A lo largo de su discurso, Florentino Pérez dedicó palabras de reconocimiento al Club Atlético River Plate, semillero del futbolista y protagonista en la formación de jóvenes talentos internacionales. “Quiero tener una mención especial para River Plate, un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y América. Este club, en el que has crecido y te has formado, tiene una vinculación histórica y sentimental con el Real Madrid por los muchos jugadores que hemos compartido”, expresó el presidente. “Todos nosotros sentimos una profunda admiración y un enorme cariño por un club donde se forjaron muchas leyendas del Real Madrid, entre ellas nuestro siempre querido y recordado Alfredo Di Stefano, quien fuera presidente de honor del Real Madrid”.

Florentino Pérez hizo referencia a Di Stefano (realmadrid.com)

La referencia a la figura de Alfredo Di Stefano no pasó inadvertida: “Di Stefano fue una de las grandes figuras que nos marcó el camino para ser el club más grande del mundo. Estoy seguro de que hoy también estaría muy orgulloso de este momento que une de alguna manera al Real Madrid y River Plate, y con el fútbol y un país tan querido para todos nosotros como es Argentina”.

El protagonismo de Franco Mastantuono como argentino no solo añade valor deportivo sino también histórico al plantel. “Querido Franco Mastantuono, hoy te sumas a la prestigiosa lista de futbolistas argentinos que ha llegado al Real Madrid. El talento y el carácter de tus compatriotas han estado muchas veces presentes en los grandes triunfos de este club y estamos convencidos de que tú también vas a ayudar a seguir contribuyendo y aumentando el mayor palmarés de la historia del fútbol”, manifestó Florentino Pérez.

La carrera de Mastantuono antes de llegar a España incluyó hitos notables: el debut más temprano de la historia de River con 16 años, el gol más precoz con el equipo de Núñez a la misma edad y la conquista de la Supercopa Argentina en marzo. Pérez remarcó esos logros y el deseo expreso del joven por vestir la camiseta blanca: “Todo esto te ha traído hasta aquí, especialmente porque tú querías continuar con tu historia en el Real Madrid. Sabemos que muchos clubes querían contar contigo pero tú tenías claro que querías cumplir tu sueño y es algo que te agradeceremos siempre”.

Mastantuono vestirá la camiseta del Real Madrid (realmadrid.com)

El presidente del club amplió la mirada hacia los valores institucionales que aguardan a la nueva joya argentina: “Vas a compartir vestuario con jugadores que lo han ganado todo y que sobre todo son madridistas. Nuestra historia se ha forjado con grandes jugadores del mundo que han transmitido los valores de nuestro club. Todo lo que se ha conseguido en nuestros 123 años de historia se ha basado en el trabajo, sacrificio, respeto, humildad, compañerismo y solidaridad”.

“Desde hoy te pones la camiseta blanca de las 15 copas de Europa y comienzas tu historia en el Real Madrid. Gracias por querer estar aquí con nosotros”, concluyó Florentino Pérez.

Apenas recibido por la institución, Franco Mastantuono compartió su primera reacción ante la afición y los medios: “Prometo que voy a dejar la vida por esta camiseta. Quiero agradecerles a todos. Al presidente, a Xabi y todo su equipo por confiar en mí, a la gente del club y a todos los empleados. Quería agradecerles y que sepan que van a estar con un hincha más dentro de la cancha. Hala Madrid”.

De acuerdo con lo publicado por AS, el contrato del futbolista se extiende hasta 2031, acompañado de un salario anual que rondará los 4 millones de dólares y una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, cifra que lo ubica al nivel de otras promesas como Endrick y Arda Güler.

Se prevé que Mastantuono integre la nómina para el debut en la temporada 2025/26, con miras a su posible estreno oficial en el encuentro ante Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu. Sectores periodísticos locales anticiparon que el cuerpo técnico, encabezado por Xabi Alonso, seguirá de cerca su evolución y adaptación al ritmo de la élite.