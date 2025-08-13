La foto de Lance Stroll y una famosa modelo que generó revuelo en la Fórmula 1

Lance Stroll fue fotografiado con Yael Shelbia

La viralización de una imagen tomada en un lugar no identificado situó a Lance Stroll, piloto de Aston Martin en la Fórmula 1, en el centro de la atención tras ser visto acompañado de Yael Shelbia, modelo y actriz israelí, quien fue reconocida como “la mujer más bella del mundo” según la lista anual de TC Candler en 2021.

La publicación de la fotografía, que compartió la cuenta oficial de Instagram de gossipgirl.f1 desató una oleada de especulación sobre una posible relación entre ambos, así como múltiples reacciones entre aficionados.

Según informó Sportskeeda, la imagen de Stroll y Shelbia recorrió redes sociales luego de filtrarse en línea. El piloto apareció vestido con una camiseta azul claro y gorra azul oscuro, mientras que la modelo, nacida en Israel, lució un bikini floral y pantalones blancos. Fuentes consultadas por Sportskeeda y otros medios digitales detallaron que la ubicación de la foto no se ha confirmado, aunque varios usuarios apuntaron a Tel Aviv como posible escenario.

Un usuario comentó: “Dios mío, ella es hermosa”, otro añadió: “Ella es tan hermosa” y un tercero afirmó: “Es del lunes en Tel Aviv”. Entre los seguidores también surgieron expresiones como “Yael es tan hermosa que estoy impresionado”.

La foto de la pareja

El componente visual de la fotografía y la repercusión de la imagen motivaron preguntas sobre la naturaleza del vínculo entre Stroll y Shelbia. Ninguno de los dos se ha pronunciado públicamente sobre supuestos rumores de relación, manteniendo el carácter privado de su contacto. Sportskeeda recordó que la relación más reciente conocida del piloto fue con la modelo Sara Pagliaroli, mientras que Shelbia fue pareja previamente del empresario estadounidense Brandon Korff, heredero del grupo Paramount.

Shelbia, de 23 años y oriunda de Israel, ingresó en el modelaje a los 16 cuando un fotógrafo notó sus imágenes en Instagram. Su carrera incluye campañas para KKW Beauty de Kim Kardashian, la línea de cuidado de la piel de Kylie Jenner y spots junto a figuras como Lionel Messi para la marca FINNEY mobile. En 2021, recibió el reconocimiento de TC Candler.

Con anterioridad, Shelbia figuró en el puesto 14 del ranking en 2017, alcanzó el tercer lugar en 2018 y el segundo en 2019. Desde el inicio del certamen en 1990, otras celebridades como Michelle Pfeiffer y Marion Cotillard han integrado la lista.

Lance Stroll estaría saliendo con la modelo israelí

El entorno familiar de Stroll, de origen canadiense, también ha destacado por sus recursos financieros. Su padre, Lawrence Stroll, es propietario del equipo Aston Martin y presidente ejecutivo de la marca, con una fortuna estimada por Forbes en 3.000 millones de euros.

El interés en la vida personal de Stroll contrasta con el contexto deportivo que afronta. La temporada 2025 de Fórmula 1 ha resultado exigente para el piloto de Aston Martin. Su compañero de equipo, Fernando Alonso, ha superado ampliamente a Stroll en las sesiones de clasificación, con una racha de 14-0 en la primera mitad de la temporada y 26 clasificaciones consecutivas a favor del español.

La brecha de rendimiento se ha acentuado en circuitos como Mónaco, España y Canadá. Además, este año Stroll estuvo ausente en el Gran Premio de España, presuntamente por una lesión en la mano y la muñeca. Se citó un incidente durante una sesión de clasificación donde sufrió una eliminación y se produjeron tensiones internas en el equipo.

La modelo israelí tiene 23 años