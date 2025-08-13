Deportes

El encuentro de Max Verstappen y el jefe de Mercedes en un yate de lujo que sacudió a la Fórmula 1

Toto Wolff invitó al piloto de Red Bull a su exclusiva embarcación de 27 millones de dólares. Los detalles

Max Verstappen y Toto Wolff
Max Verstappen y Toto Wolff a pura sonrisas. Este encuentro alimentó los rumores de una posible llegada del neerlandés a Mercedes en algún momento (Autosprint)

La imagen de Toto Wolff y Max Verstappen compartiendo momentos distendidos a bordo de un yate en la Costa Smeralda generó un revuelo inesperado en el entorno de la Fórmula 1. La escena, captada en Cala di Volpe, al noreste de Cerdeña, no solo sorprendió por la presencia conjunta de dos figuras centrales del paddock, sino que reavivó las especulaciones sobre el futuro del piloto neerlandés y su posible vínculo con Mercedes.

Según consignó el sitio especializado Autosprint, Verstappen fue un invitado destacado en el yate Mangusta de Wolff, lo que alimenta las conjeturas sobre la relación entre ambos y el interés persistente del equipo alemán por sumar al campeón a sus filas.

El yate de Toto está valuado en 27 millones de dólares. Tiene 50 metros de largo y el jefe de Mercedes lo compró en 2023. Presenta amplias terrazas, comedores al aire libre, solárium y sus jacuzzis opcionales fomentan un ambiente de relajación, glamour y aventura. Cuenta con capacidad para 12 invitados, según el portal Super Yachtfan.

Otra imagen de Wolff y
Otra imagen de Wolff y Verstappen (Autosprint)

La pausa estival de la F1 antes del Gran Premio de los Países Bajos en Zandvoort no detuvo la actividad fuera de las pistas. Mientras los motores permanecen en silencio, la atención se desplaza hacia los movimientos y compañías de los protagonistas del campeonato. En este contexto, la coincidencia de Wolff y Verstappen en un entorno tan exclusivo como la Costa Smeralda adquiere una dimensión especial, sobre todo tras la reciente confirmación de Verstappen de que continuará en Red Bull hasta 2026.

La cercanía entre el piloto y el director de Mercedes sugiere que, más allá de los contratos firmados, las relaciones personales y las estrategias a largo plazo siguen en plena ebullición. Es que, más allá de la continuidad de Verstappen en la escudería austriaca, su salida para 2027 podría ser una posibilidad.

La presencia de Charles Leclerc en el mismo enclave añade otro matiz a la jornada. El piloto monegasco de Ferrari, también visto en el muelle, se mostró relajado y accesible, incluso posando para fotografías con aficionados. Su actitud transmite una imagen de serenidad y renovación, en contraste con la expectación que rodea a sus colegas.

Charles Leclerc también se hizo
Charles Leclerc también se hizo presente (Autosprint)

Mientras tanto, la interacción entre Wolff y Verstappen destaca por su carácter amistoso y, según las fuentes, por el ambiente distendido que reinó durante el encuentro.

El trasfondo de esta reunión no pasó desapercibido para el ambiente. Aunque Verstappen reiteró su compromiso con Red Bull, la insistencia de Mercedes en atraerlo a su escudería se mantiene como uno de los temas más comentados del paddock. La escena en el yate refuerza la percepción de que el mercado de pilotos sigue abierto a movimientos inesperados, y que las alianzas personales pueden influir tanto como los acuerdos contractuales.

En pleno verano europeo, la F1 demuestra que su dinamismo no se limita a la pista. La temporada se reanudará el viernes 28 de agosto cuando los autos salgan a pista en el Autódromo de Zandvoort para la fecha 15 del certamen, que lidera McLaren con Oscar Piastri y Lando Norris; una dupla que, a esta altura, parece inalcanzable para el resto de los equipos.

