La historia detrás de los dardos de los medios ingleses a Colapinto en la F1: la verdad sobre los rumores

Franco Colapinto es el centro de atención de la prensa inglesa (@AlpineF1Team)

Franco Colapinto no solo debe lidiar en la Fórmula 1 con un Alpine A525 que no es competitivo. El piloto argentino de 22 años también tiene en contra a parte de la prensa inglesa. Pero esto no es nuevo para un latinoamericano, ya que el tema viene desde el mismo nacimiento de la Máxima hace 75 años.

Puede afirmarse que la base de la F1 es inglesa. A lo largo de su historia la mayoría de los equipos provienen de las islas y por eso siempre “corrió sangre” cada vez que sus escuderías se enfrentaron a Ferrari, Alfa Romeo, Mercedes, o alguno de los equipos franceses como Renault (hoy Alpine), Ligier, Matra, o en los inicios de la categoría con Simca y Talbot.

Tan inglesa es la F1 que hasta su primera carrera se corrió en Silverstone, el 13 de mayo de 1950. Hoy, de las escuderías, siete de ellas tienen sus bases en Gran Bretaña, salvo Ferrari (Maranello, Italia), Racing Bulls (Faenza, Italia) y Sauber (Hinwil, Suiza).

Un sudamericano que sufrió los ataques de la prensa británica fue Ayrton Senna. Incluso de parte una eminencia de la F1 como Jackie Stewart (tricampeón de mundial) en una famosa entrevista que dio lugar a una de las frases más célebres del recordado brasileño. “Si contara todos los campeones mundiales y la cantidad de veces que han tenido contacto con otros pilotos, tú en los últimos 36 o 48 meses, has tenido más incidentes con otros coches y pilotos de los que podrían haber tenido en total”, le disparó el escocés en noviembre de 1990, luego del segundo choque entre Senna y su archirrival, Alain Prost, en Suzuka. “Me parece increíble que hagas una pregunta así, Stewart, porque eres muy experimentado y sabes mucho sobre las carreras”, respondió el paulista, que ese año logró su segundo título mundial. “Ser piloto de carreras significa que estás compitiendo con otras personas. Si ya no intentas aprovechar un espacio que existe, ya no eres un piloto de carreras”, concluyó Ayrton.

Entrevista de Jackie Stewart a Ayrton Senna en noviembre de 1990

Aunque Senna, salvo excepciones como su fotógrafo Keith Sutton (aparece reproducido en la serie de Netflix), fue apuntado por gran parte de los medios ingleses desde inicios de los años ochenta, cuando fue campeón de la Fórmula Ford (1981) y la Fórmula Ford 2000 (1982). En especial le hicieron la cruz en 1983 cuando le ganó el título de la Fórmula 3 Británica al crédito local, Martin Brundle (otro capítulo en la mencionada biotopic).

Senna y Brundle debutaron en la F1 en 1984 y desde el comienzo el brasileño hizo la diferencia con su magia. En la historia quedó aquella épica carrera bajo un aguacero en Mónaco, el día que le robaron lo que hubiese sido su primer triunfo, ya que cuando estaba por superar a Prost, el director de la carrera y ex piloto de F1, Jackie Ickx, dio por terminada la competencia excusándose en la seguridad por el agua en el circuito callejero.

Ocho años después Brundle recibió un puñal que décadas más tarde terminó con sus ataques a Colapinto. Fue en 1992, cuando Flavio Briatore, actual asesor ejecutivo de Alpine, lo echó de Benetton luego de que su pupilo, un joven de 23 años llamado Michael Schumacher, terminó tercero en el campeonato tras superar al propio Senna y con un debut triunfal incluido en Bélgica, donde un año antes había debutado.

Brundle pasó por la F1 con más pena que gloria y solo 9 podios durante 158 Grandes Premios. Se retiró a fines de 1996 y luego se hizo comentarista y cronista televisivo. El año pasado, en la grilla de partida del Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, Colapinto evitó al británico y continuó su camino, dejando perplejo a Brundle. “Me miró como si estuviera tratando de asaltarlo”, dijo el inglés mostrando el impacto del momento.

Sin embargo hubo una razón y Franco lo explicó: “Martin fue un piloto enorme, un gran piloto, y dejó un legado en el deporte también”, comentó Colapinto. “Nunca me hizo ninguna entrevista, y, al menos para mí, no era un gran momento para hablar en cámara, iba al himno nacional, llegaba muy tarde y estaba concentrado en la carrera”, explicó. “Me encanta hablar ahora y cuando salgo del coche, pero cuando estoy en modo carrera, intento estar un poco más metido en mi burbuja”, agregó. Ambos conversaron en la carrera siguiente, que fue en México y el tema quedó aclarado.

Franco Colapinto habló con un cronista en la previa a la carrera

Aunque en el último Gran Premio de Hungría, Brundle arremetió otra vez contra el pilerense: “Colapinto sigue en el equipo, ¿verdad? Se oyen diferentes historias sobre su patrocinio, su llegada y su no llegada. Ciertamente no está haciendo un trabajo particularmente bueno. Lució espectacular al principio en Williams. Después de eso, sufrió muchos accidentes en Williams. Así que no auguro nada bueno. Creo que 2026 definitivamente no augura nada particularmente bueno”. Luego, el actual comentarista de Sky metió a Briatore, como recordando lo que pasó en 1992: “El problema con Flavio, como bien sé, es que, como piloto de carreras, en general, eres un objeto desechable. Ese fue su modus operandi a lo largo de los años, porque este es un negocio competitivo, no una escuela de perfeccionamiento, algo que ya he dicho muchas veces. Si no cumples, eres como una bombita (de luz). Te sacarán y pondrán otra”.

Mientras tanto, algunos medios ingleses se ocuparon de poner en riesgo la continuidad de Colapinto y de criticarlo sin sustento. Por ejemplo, desde el artículo del propio sitio de la F1 firmado por el periodista inglés Lawrence Barretto, en el que confirmó una consulta de Briatore a Toto Wolff por Valtteri Bottas, pero luego esa publicación fue modificada. O con el ranking en el que Franco aparece en el último lugar entre los 21 pilotos que corrieron este año. O a partir de la información de que busca alternativas en la IndyCar y el Campeonato Mundial de Endurance para 2026, según consignó Racing News 365 (medio neerlandés), que citó como fuente a Fórmula 1 Magazine.

No obstante, todos estos trascendidos hay que tomarlos con pinzas. Cabe aclarar cómo es el radio pasillo en los boxes de la F1 (o paddock), tal como se lo conoce. La mayoría de la prensa es británica y, por ende, hay una proactividad de encolumnarse detrás de sus pilotos. Se trata de medios que tienen acreditación anual y viajan por cuatro continentes con todo el ambiente. En las esperas de los aeropuertos, algunas cenas, un cocktail o hasta capturas de chats ardientes de WhatsApp, hacen que el efecto bola de nieve se genere según su conveniencia. Que un piloto no europeo ocupe el lugar que podría haber tomado otro del Viejo Mundo puede verse como una amenaza en cuanto al negocio de los medios por los espacios de publicidad y cobertura de los eventos.

El artículo de Racing 365 News sobre Colapinto

Por ejemplo, el mismo Fernando Alonso, si bien tiene intereses sobre Gabriel Bortoleto, a quien representa en su empresa A14 Management, disparó al decir que “si fuese un piloto inglés estaría en todas las portadas”. El brasileño lleva a cabo una gran temporada debut, en la que sumó 14 puntos con Sauber. El paulista de 20 años llegó al gran circo luego de ser campeón en la Fórmula 3 y Fórmula 2.

Otro punto clave en este panorama es la temporada alta del “Juego de la Silla”. Mientras haya butacas sin confirmar para 2026, los rumores estarán a la orden del día y en ellos se incluyen las operaciones de prensa. Por eso no hay que alarmarse.

Esta historia es tan vieja como la propia F1 y cabe recordar que hasta el propio Max Verstappen se desquitó de las críticas sufridas por los periodistas ingleses el año pasado, luego de ganar una épica carrera bajo la lluvia en Brasil tras largar 16º y batir a su principal rival, Lando Norris, piloto inglés y sobre un coche de esa nacionalidad, McLaren. Esa tarde, luego de un golpe de KO a Norris y de casi liquidar su cuarto cetro, en la sala de prensa, Verstappen lanzó en una comentario maradoniano: “¿Alguien sabe dónde están los medios británicos? Se deben haber ido al aeropuerto“. Cabe recordar que Max, en sus comienzos, era considerado como un “loquito chocador” por la misma prensa inglesa y hoy el vigente cuádruple campeón mundial es el mejor piloto del planeta.

En cuanto a Franco Colapinto, demostró estar a la altura en sus ocho primeros Grandes Premios en Alpine pese a no tener un medio mecánico acorde. El argentino tuvo su evolución pese a los inconvenientes mecánicos, los errores de estrategias o cambios de neumáticos fallidos en Hungría, y hace oídos sordos a los dardos de la prensa inglesa.