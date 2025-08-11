El polémico ranking que ubicó a Colapinto detrás de Doohan en la F1 y provocó la furia de los fanáticos

Un polémico ranking con los 21 pilotos que corrieron hasta ahora en la presente temporada de la Fórmula 1 generó la bronca de los fanáticos de Franco Colapinto, quien aparece en el último puesto y detrás de Jack Doohan, a quien reemplazó en Alpine. La tabla con su análisis pormenorizado fue publicada por un medio inglés y los seguidores del piloto argentino mostraron su furia en las redes sociales.

El artículo del portal especializado The Race se titula “Clasificación de pilotos de F1 de Edd Straw a mitad de temporada 2025″ y enumera la labor de todos y cada uno de los competidores. El autor explica por qué puso a un piloto en un determinado lugar. “Las clasificaciones se basan en todos los factores relevantes influenciados por el rendimiento de un piloto: velocidad, ejecución, errores, rendimiento relativo al compañero de equipo, el papel de la suerte, los errores y muchos otros factores que dan forma al fin de semana del gran premio”, argumenta Straw. “Estas clasificaciones se han promediado para crear el orden de la clasificación de mitad de temporada, que se presenta de peor a mejor. Cuando el promedio es el mismo, la posición se determina con base en el recuento hasta la mejor posición individual en la clasificación”, añadió.

La publicación se da en medio del receso de la Máxima por el verano boreal, en el que las fábricas están cerradas y por reglamento solo se permite un mantenimiento en los coches. Se busca que los empleados de los equipos puedan tomarse al menos dos semanas para poder descansar de una temporada de 24 eventos, diez meses, 21 países y cuatro continentes.

Colapinto quedó 21° y último en el ranking de The Race

La última posición de Colapinto en dicha nómina, según la visión de Straw, obedece a un promedio final de resultados de 17,125, pero en el análisis se omiten datos de telemetría como el promedio de diferencia con su compañero de equipo, Pierre Gasly, los tiempos en clasificación y carrera. Por ejemplo, en el mano a mano de las carreras (contando la Sprint) entre los compañeros de equipo, Gasly le ganó 6-1 a Doohan. Pero con Colapinto, el francés quedó 5-4 a favor. Cabe recordar que Doohan hizo cientos de kilómetros sobre el A525 en las pruebas de pretemporada y arrancó desde cero con el resto de los competidores. Franco, en cambio, recién se subió al coche de este año el viernes 16 de mayo y cuando los demás venían en ritmo de competencia. Otro dato de la evolución fue que en Hungría, Colapinto resultó 186/1000 más rápido que Gasly en ritmo de carrera.

“Durante el fin de semana del Gran Premio de Hungría, Franco Colapinto admitió que se sintió más cómodo con el Alpine en su primera salida después de reemplazar a Jack Doohan en Imola”, indicó Straw. “Si bien su fin de semana en Hungaroring fue más alentador, fue revelador que generar confianza en el complicado Alpine no ha sido fácil”, explicó. “Hubo momentos en los que mostró destellos de promesa, en particular con un sólido fin de semana en Montreal, donde corrió en la zona de puntos en la primera etapa, pero la complejidad del Alpine y el comienzo tardío de la temporada le han dificultado mostrar algo parecido a la forma que mostró a veces con Williams el año pasado”, concluyó.

Colapinto reemplazó en la séptima fecha a Jack Doohan (17,0 promedio de sus resultados), al que el comunicador lo ubicó por delante del bonaerense. “El promedio de Doohan se calcula a partir de solo seis fines de semana y no refleja del todo el hecho de que en varias ocasiones mostró un ritmo que realmente desestabilizaba a Pierre Gasly. Esto se debe a que incluso en fines de semana con una velocidad subyacente fuerte, como por ejemplo en Melbourne y Miami, hubo otros factores y errores que jugaron en su contra”. Aunque Straw reparó sobre el australiano que “su punto más bajo fue Japón, donde se cayó en la FP1 después de tomar la curva 1 con el DRS abierto, pero los puntos altos de Australia, Bahréin y Miami fueron fines de semana en los que mostró una buena velocidad antes de que las cosas salieran mal”.

En Hungría, Colapinto fue más rápido que Gasly en el promedio de la carrera

Este análisis hizo estallar a los seguidores de Colapinto quienes se hicieron sentir en las redes sociales: “Que no se note tanto chicos que les jode que haya un piloto argentino”. “Argentinos, ni se gasten en leer, que como no era de sorprender, los cálculos que ponen dicen que Jack Doohan es mejor que Franco…“. ”Franco es mejor que Doohan en ritmo de carrera". “Basarse en las posiciones no describe para nada lo bueno o malos que son los pilotos”. “Ja, ja, ¡21 Franco! no les da vergüenza!”. “Australia y Miami, ja, ja (lo que destacó Straw de Doohan)”. “Ya ni siquiera ocultan la campaña contra Colapinto. Si fueran objetivos, la clasificación debería ser así: Doohan 21°, Tsunoda 20°, Antonelli 19°, Colapinto 18°“. Y por último, varios internautas sobre la tabla en cuestión escribieron en inglés la palabra “Joke” que es broma en español.

Mientras tanto, Franco Colapinto disfruta de unos merecidos días de descanso para poder encarar la segunda parte de la temporada en la que de diez Grandes Premios restantes, habrá nueve circuitos en los que ya corrió en F1 el año pasado con Williams.

EL ENOJO DE LOS FANÁTICOS