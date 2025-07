Qué hay detrás del rumor del reemplazo de Colapinto por Bottas en Alpine: la historia que no se cuenta en la Fórmula 1

Colapinto, Bottas y Briatore, protagonistas del "Juego de la Silla" de la F1

Cada vez que la Fórmula 1 comienza su temporada plena en Europa, se enciende el mercado de pases. Los rumores corren como reguero de pólvora y los idas y vueltas suelen llegar a su punto más álgido en el Gran Premio de Italia, que tiene la costumbre de disputarse en el primer fin de semana de septiembre. Por eso los fanáticos argentinos deberán armarse de paciencia y mantener la calma ante la versión de la posible llegada de Valtteri Bottas a Alpine en un supuesto reemplazo por Franco Colapinto.

Hasta el sitio oficial de la F1 se hizo eco de ese rumor. ¿Qué hay detrás de ello? ¿Qué se busca? ¿Por qué ahora? Sus respuestas también sirven para contar un panorama que muchos ocultan por los intereses creados que hay en un ambiente que es una picadora de carne, al punto que llamar a los protagonistas por sus nombres de pila o apodos, es solo pantalla para ocultar cuáles son los reales vínculos que se tienen.

La F1 es un mundo donde todos se conocen. Donde alguno puede tener un “muerto en el placard”, pero no es “juzgado”, ya que el día mañana le puede tocar al otro. La devolución de favores está a la orden del día y “ciertos pecados capitales” pueden ser indultados. Hace un año y medio Christian Horner, jefe de Red Bull, iba a ser colgado en la hoguera por la denuncia en su contra por actitud inapropiada con una compañera de trabajo, pero al poco tiempo caminó sin problemas por los boxes. Las caras de piedra resisten a los flashes y las sonrisas de protocolo son moneda corriente.

Este tramo del Campeonato Mundial es el más querido por los popes de la F1. Se trata de un calendario de nueve eventos europeos que comenzó el 18 de mayo, el día del debut de Colapinto en la escudería francesa en Imola y que terminará el 7 de septiembre, solo interrumpido por el 15 de junio por la cita en Canadá. Son cuatro meses en los que el radiopasillo suena a full en los boxes de la F1 (o paddock) como el “establishment” del ambiente logró imponer.

Briatore se reunió con Toto Wolff en el corporativo de Mercedes. La foto es de 2024, pero sirve para ilustrar su último encuentro

Si no estuviesen los petrodólares de Medio Oriente y de otros gigantes asiáticos, si fuese por Liberty Media, dueña de Formula One Management (FOM), la empresa a cargo de los derechos comerciales y difusión de la F1 y los dueños de los equipos, sólo se correría en Estados Unidos y Europa. De hecho, el calendario de emergencia armado en plena pandemia de COVID-19 en 2020 con 12 circuitos sobre un total de 14 en el Viejo Mundo, fue la panacea para el ambiente, y solo Bahréin y Abu Dhabi lograron meter sus narices.

En concreto, Europa, por el peso de su historia, porque los equipos tiene sus bases allí (Haas tiene en Estados Unidos y Banbury, Inglaterra), siempre tiene la particularidad de ser la cocina de los grandes negocios. Donde el mercado de pases tiene su vorágine y los operadores de turno llevan agua para el molino que les conviene. También está afilado el bisturí de ciertos sectores de la prensa europea. Por eso hay que tomar con pinzas todo lo que salga publicado.

Es cierto que llamó la atención el artículo publicado en el propio portal de la F1 firmado por Lawrence Barretto, uno de los periodistas más reconocidos y que suele escribir en ese sitio. Bajo el título “¿Por qué Alpine preguntó por la disponibilidad de Bottas?“, el autor profundizó la visita del asesor ejecutivo del team galo, Flavio Briatore, al sector corporativo de Mercedes y su reunión con Toto Wolff, jefe de la escudería alemana. Café mediante, los ejecutivos habrían tirado sus primeras cartas sobre la mesa.

A partir de esa reunión se disparó el abanico de especulaciones y cada uno las usó según su conveniencia. El artículo firmado por Barreto plantea una posible incorporación de Bottas, incluso para esta temporada, esgrimiendo la necesidad de Alpine por contar con dos pilotos experimentados. Según esa publicación, el finlandés podría unirse a Pierre Gasly, quien sumó los únicos 11 puntos que tiene el equipo francés. “Contar con dos pilotos fuertes que rinden de manera consistente puede tener un impacto significativo, como lo está demostrando Williams con su experimentada alineación formada por Alex Albon y Carlos Sainz“, afirma el artículo. La otra opción que se menciona es que la llegada del ex compañero de Lewis Hamilton en Mercedes sería el año próximo, ya que Alpine dejará los motores de Renault y usará los de la casa germana.

“En segundo lugar, quiere que el equipo aproveche los cambios radicales en las regulaciones aerodinámicas y de la unidad de potencia la próxima temporada, y la llegada de los motores Mercedes, que se espera que estén entre los mejores, si los mejores, el año que viene”, describe la nota.

En otros tiempos Max Verstappen hubiese revoleado el casco, pero con Kimi Antonelli tuvo una contención de hermano mayor y ¿futuro compañero de equipo en Mercedes?(REUTERS/Gintare Karpaviciute)

Pero hay cosas que no se cuentan. El contexto es más amplio. Lo de Bottas a Alpine es solo el árbol y el bosque tiene que ver con los movimientos que se esperan en el famoso “Juego de la Silla” de la F1, que tiene su temporada alta, sí, en Europa. Gasly hoy no estaría del todo cómodo y lo manifestó en plena carrera en Austria. Su frustración no pasó solo por no contar con un medio mecánico acorde. El francés de 29 años cumple con su tercera temporada en Alpine y ya sentiría que es un ciclo cumplido. Pero, ¿a dónde iría? Acá la llave la tiene Max Verstappen, como el año pasado fue el pase de Lewis Hamilton a Ferrari. El neerlandés de 27 años tiene contrato hasta 2028 con Red Bull, pero más allá de que el Doctor Marko (ex piloto y asesor de Red Bull) niegue la existencia de una cláusula resolutoria, la salida del cuatro veces campeón mundial está latente y su horizonte estaría en Mercedes.

Si Verstappen deja el equipo con el que logró todos sus triunfos en la F1, quizá Gasly podría retornar a la escudería donde supo correr en 2019. También suena George Russell, que de momento no renovó su contrato con Mercedes y, si llega el neerlandés, habrá que ver si querrá compartir equipo con alguien que es número uno puesto. Entonces el inglés podría ocupar el lugar vacante que dejaría Max, que en Mercedes tendría como compañero a Kimi Antonelli, a quien mimó el domingo pasado pese al exceso del italiano de 18 años que le costó el abandono en el inicio de la carrera austriaca. En otros casos, el neerlandés hubiese reaccionado enfurecido, pero en este caso buscó contener a su posible futura dupla en el equipo germano.

Cabe destacar que Yuki Tsunoda tiene un pie afuera de toda la estructura de Red Bull para 2026, ya que Honda dejará de proveer motores a las dos escuadras de la bebida energizante (la otra es Racing Bulls). Ford pasará a impulsar al equipo austriaco y al italiano con sede en Faenza. En Red Bull pueden quedar las dos butacas libres, salvo que quieran promover a Isack Hadjar o plasmar el regreso de Liam Lawson, ambos hoy en la escudería satélite. Sería uno de los dos, en caso de que se decida ese hipotético ascenso.

De las 22 butacas que habrá en 2026, todavía hay ocho sin confirmar (REUTERS/Jakub Porzycki)

Lo de Bottas en Alpine tiene asidero de cara a 2026 ante su posible incorporación al combo de los motores Mercedes, algo que Wolff vería con buenos ojos. También caería bien en la escudería francesa tener un corredor con gran experiencia (cumplirá 36 años el 28/08) con esa clase de impulsores, ya que sus diez triunfos en la Máxima fueron con las Flechas de Plata.

De las 22 butacas que habrá en 2026, hay ocho que todavía no tienen asignados sus nombres de forma oficial. Si bien Gasly renovó su vínculo con Alpine de forma “multianual”, como se informó en junio de 2024, el galo vería con buenos ojos emigrar. Quizá sean dos asientos los que deba asegurarse en el team francés y Colapinto corre con la ventaja de tener una cesión de cinco años de parte de Williams. Por lo pronto cumplió con terminar sus primeras cinco carreras, salvo en la clasificación de Imola, volvió siempre con el auto sano y está haciendo demasiado con un coche que no es competitivo, cuyo motor Renault tendría entre 20/30 caballos menos que los de Mercedes, Honda y Ferrari, que proveen al resto de las escuadras. La administración del neumático de Franco es notable y en la última carrera llegó a ser más veloz que Gasly (gomas medias) con un neumático duro usado por 30 vueltas.

Los otros lugares que aún no están definidos son los dos de Mercedes y Racing Bulls, uno en Red Bull y dos en la flamante escudería Cadillac. Faltan poco más de dos meses para la esperada cita en Monza, Italia, que suele ser punto máximo de las negociaciones, aunque también pueden extenderse.

Cabe recordar lo que pasó con Sergio “Checo” Pérez y Red Bull el año pasado, o con el propio Franco Colapinto, cuya negociación con Alpine se cerró en vísperas de Nochebuena. En estos idas y vueltas habrá muchas verdades, según desde dónde provengan. Comenzó la temporada alta de “Juego de la Silla” de la F1. Todo es posible en un ambiente donde los contratos firmados pueden romperse y los que no existen pueden rubricarse de la noche para la mañana.