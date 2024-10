El encuentro entre Colapinto y el ex piloto inglés de la Fórmula 1 tras el desplante del argentino: “Fue culpa mía”

Franco Colapinto habló con un cronista en la previa a la carrera

El piloto argentino Franco Colapinto volvió a captar la atención mediática durante la previa al Gran Premio de México, debido a un nuevo encuentro con el ex piloto y actual comentarista Martin Brundle de Sky Sports. Este episodio marcó un giro en la relación entre ambos, después de una situación tensa ocurrida en el Gran Premio de Austin, donde Colapinto evitó al periodista británico y continuó su camino, dejando perplejo a Brundle.

En México, el argentino se detuvo para aclarar lo sucedido. “Franco, encantado de conocerte, discúlpame por lo que pasó en Austin, fue culpa mía, debí acercarme antes para conocerte y presentarme”, dijo Brundle. A lo que Colapinto respondió: “No, Martin, es un placer hablar contigo. Lamento mucho lo que pasó, por supuesto. Estábamos justo antes del inicio de la carrera; nunca acostumbro hablar”.

Colapinto explicó las dificultades de adaptarse a la dinámica de la Fórmula 1. “De hecho, antes de comenzar una carrera en F2 todavía estamos sentados en el auto y de repente, aquí, en Fórmula 1, tenemos 30 minutos, saltamos del auto, todos quieren entrevistarte y yo todavía estoy un poco en una burbuja, y es solo mi cuarta carrera. Es un poco complicado, lo lamento por eso”, añadió.

Brundle, siendo comprensivo, comentó: “Cuando estés preparado para la carrera, simplemente levanta la mano y no te molestaré, no hay problema, nadie está obligado a hablar conmigo”.

Colapinto se escapa de un periodista

El episodio anterior entre Colapinto y Brundle había sido captado por las cámaras, donde el periodista le dijo: “Hola, me llamo Martin Brundle, de Sky, no nos conocemos, ¿podemos charlar?” El piloto, quien iba apurado al himno nacional y estaba concentrado en su debut, no se detuvo, dejando sorprendido al experimentado comentarista. “Bueno, creo que esa es la respuesta a eso”, sentenció en ese entonces.

Durante el fin de semana del Gran Premio de México, Colapinto quiso explicar el incómodo momento. “Martin fue un piloto enorme, un gran piloto, y dejó un legado en el deporte también”, comentó Colapinto. “Nunca me hizo ninguna entrevista, y, al menos para mí, no era un gran momento para hablar en cámara, iba al himno nacional, llegaba muy tarde y estaba concentrado en la carrera”, explicó.

El joven piloto confesó que, durante las carreras, prefiere estar en su “burbuja” y no hablar demasiado. “Me encanta hablar ahora y cuando salgo del coche, pero cuando estoy en modo carrera, intento estar un poco más metido en mi burbuja”, agregó.

Brundle había manifestado anteriormente, tras el altercado en Austin: “Me miró como si estuviera tratando de asaltarlo”, mostrando el impacto del momento. Además, se sabe que el periodista había afirmado en el pasado que “la Fórmula 1 no es una escuela de perfeccionamiento”, planteando que nada en la carrera de Colapinto lo había hecho pensar que sería algo especial. Comentario que se habría producido antes del GP de Monza, cuando Colapinto debutó como piloto principal de Williams.

Martin Brundle, con una historia significativa en la Fórmula 1, participó en 158 grandes premios, subió al podio en nueve ocasiones y compartió pistas con leyendas como Ayrton Senna, quien lo superó para ganar el título de Fórmula 3 Británica en 1983. Desde 1996, Brundle se ha dedicado al periodismo, destacándose como comentarista en Sky Sports, continuando con su influencia en el mundo del automovilismo.

Colapinto disputará su quinta carrera en la Fórmula 1 (AP)

La conversación completa de Colapinto y Brundle

Brundle: Franco, encantado de conocerte, discúlpame por lo que pasó en Austin, fue culpa mía, debí acercarme antes para conocerte y presentarme.

Colapinto: No, Martin, es un placer hablar contigo. Lamento mucho lo que pasó, por supuesto. Estábamos justo antes del inicio de la carrera, nunca acostumbro hablar. De hecho, antes de comenzar una carrera en F2 todavía estamos sentados en el auto y de repente, aquí, en Fórmula 1, tenemos 30 minutos, saltamos del auto, todos quieren entrevistarte y yo todavía estoy un poco en una burbuja, y es solo mi cuarta carrera, es un poco complicado, lo lamento por eso.

Brundle: Cuando estés preparado para la carrera, simplemente levanta la mano y no te molestaré, no hay problema, nadie está obligado a hablar conmigo. Mucho más importante: llevas cuatro carreras. Ya has sumado cinco puntos, dos veces en los puntos, te está yendo increíblemente bien.

Colapinto: Va bien. Por supuesto, creo que todavía estamos preparándonos. Aún hay mucho que aprender y sigo dando pasos adelante carrera tras carrera, y creo que es genial ver eso. Tengo un equipo increíble detrás que me respalda y me apoya muchísimo. Me han apoyado muchísimo desde que me subí a un coche de F1 para intentar hacer que mi camino fuera mucho más fácil, porque sabíamos que iba a ser muy duro y me han ayudado muchísimo. Así que estoy feliz de estar aquí y disfrutar de la oportunidad.

Brundle: La historia de los pilotos argentinos en Fórmula 1 desde hace algún tiempo, por supuesto, con Fangio, González y el Gran Premio que tuvimos en Argentina, ¿hay mucho apoyo para ti en tu país de origen?

Colapinto: Es enorme. El apoyo es una locura. Y ha sido difícil para Argentina, creo que realmente necesitaban un piloto argentino en Fórmula 1. Somos grandes fanáticos del automovilismo, pero es genial ver cómo los fanáticos se volvieron locos y están muy, muy felices de tenerme aquí. Son un gran apoyo. Creo que son una de las fanaticadas que más apoyo están mostrando a un piloto hasta ahora.

La cantidad de pasión, lo mucho que me quieren, es una locura. Y estoy realmente orgulloso de eso. Estoy muy feliz de poder compartir con ellos mis emociones y ver que están tan contentos cuando ven que consigo un buen resultado mientras ellos disfrutan carrera tras carrera. Porque esto no va a durar para siempre, son solo cinco carreras más y espero que estén disfrutando de esta oportunidad, porque es... nunca se sabe cuándo volverás.

Brundle: sobre ese tema, obviamente Williams está lleno para 2025, pero ¿los equipos están hablando contigo? ¿Están mostrando interés después de tus primeras actuaciones?

Colapinto: Mira, no estoy realmente interesado. Por supuesto, mis representantes están haciendo un trabajo increíble y realmente confío en ellos. Mi trabajo es conducir un auto lo suficientemente rápido y girar el volante, y su trabajo es encontrarme un asiento, así que están haciendo un gran trabajo en eso.

No estoy realmente concentrado en lo que está sucediendo, no quiero poner demasiada energía en eso. Sé que no quedan asientos en este momento y no hay espacio para mí, pero mira, estoy tratando de demostrar que merezco un asiento en la Fórmula Uno y que merezco mi lugar aquí, que vine para quedarme y no para estar solo un par de carreras, así que espero dar esa impresión y mira, estoy seguro de que volveré en el futuro 26, 27, estoy seguro de que volveré.

Así que voy a trabajar duro para eso, por supuesto, todavía quedan un par de carreras este año para demostrar lo que puedo hacer, así que son buenas noticias. Mira, si me hubieras dicho hace dos meses que estaría aquí, no te creería, así que simplemente estoy disfrutando de esta oportunidad, la oportunidad que me dio Williams. Es algo de otro planeta y simplemente estoy dando todo de mí para darle al equipo lo que se merece.