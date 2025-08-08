Deportes

San Lorenzo y Estudiantes ganaron y son líderes en el Clausura: así están las tablas, el ingreso a las Copas y el descenso

El Ciclón venció 1-0 a Vélez y manda en la Zona B. El Pincha superó 2-1 a Independiente Rivadavia y está arriba en la Zona A. Además, Godoy Cruz 1-2 Gimnasia. Cómo seguirá la jornada

San Lorenzo y Estudiantes ganaron
San Lorenzo y Estudiantes ganaron y lideran sus zonas

Este jueves comenzó la cuarta fecha del Torneo Clausura. Dos de los tres partidos tuvieron importancia en la lucha por la punta de ambos grupos. Estudiantes de La Plata quedó como único líder de la Zona A y San Lorenzo hizo lo propio en la Zona B.

En el arranque de la actividad, Gimnasia y Esgrima La Plata logró un gran triunfo 2-1 ante Godoy Cruz en Mendoza. En segundo turno, San Lorenzo venció 1-0 a Vélez en el Bajo Flores. Mientras que en el cierre, Estudiantes superó 2-1 a Independiente Rivadavia.

Estudiantes llegó a 9 puntos y está en la cima de la Zona A. Es escoltado por Barracas (6), Central Córdoba (5), Unión (5), Belgrano (4), Independiente Rivadavia (4), Defensa y Justicia (4) y Tigre (4), entre los equipos que hoy ocupan los ocho primeros lugares que otorgan las plazas para los octavos de final.

Mientras que San Lorenzo suma 9 unidades. Detrás se ubican River Plate (7), Gimnasia (7), Riestra (6), Rosario Central (5), Vélez (5), San Martín de San Juan (4) y Atlético Tucumán (4).

La continuidad de la jornada marca otros tres cotejos que se disputarán este viernes. Tigre recibirá a Huracán, Newell’s a Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús a Talleres de Córdoba.

En tanto que este sábado San Martín de San Juan levantará el telón frente a Sarmiento de Junín. Luego habrá dos partidos estelares, más un tercero en el que habrá público visitante. En turno vespertino, Boca-Racing (Zona A) e Independiente-River (Zona B).

En tanto, el mismo día, pero por la noche, Rosario Central visitará a Atlético Tucumán con la posibilidad de asistir con hinchas, tal como había ocurrido en el encuentro ante Lanús en Buenos Aires. También jugarán Belgrano frente a Banfield en Córdoba.

El domingo se llevarán a cabo tres encuentros: Barracas Central-Aldosivi, Instituto de Córdoba-Platense y Argentinos Juniors-unión de Santa Fe. El lunes cerrarán Defensa y Justicia-Deportivo Riestra.

Una vez que se complete la fecha se tendrá un panorama claro de las posiciones en cada zona. También cómo quedará la nómina anual para las clasificaciones a las copas internacionales. Además, la lucha por la permanencia ya que el último perderá la categoría al igual que el que cierre los promedios.

Por el momento, Platense se aseguró disputar la Copa Libertadores 2026 por ser campeón del Torneo Apertura. Se sumarán los campeones del Torneo Clausura y la Copa Argentina. Si se repite, tomará un cupo el subcampeón del certamen federal y cederá su lugar por tabla acumulada, donde por el momento avanzan al torneo más importante a nivel clubes del continente Rosario Central, River y Argentinos.

En tanto, a la Copa Sudamericana 2026 estarían clasificando: Boca, San Lorenzo, Barracas, Racing, Tigre e Independiente Rivadavia.

En lo que respecta al descenso, San Martín de San Juan está último en la Tabla Anual y en la de los promedios del descenso, por lo que el penúltimo de esta última nómina, que es Aldosivi, lo acompañaría a la Primera Nacional.

TODOS LOS GOLES DE LA FECHA 4:

Godoy Cruz 1–2 Gimnasia (Zona B)

San Lorenzo 1–0 Vélez (Zona B)

Estudiantes 2–1 Independiente Rivadavia (Zona A)

CÓMO SIGUE LA FECHA 4:

Viernes 8 de agosto

19.00 Tigre – Huracán (Zona A) -TNT Sports-

21.00 Newell’s – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-

21.15 Lanús – Talleres (Zona B) -TNT Sports-

Sábado 9 de agosto

14.30 San Martín (SJ) – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-

16.30 Boca – Racing (Zona A) -ESPN Premium-

18.30 Independiente – River (Zona B) -TNT Sports-

20.45 Belgrano – Banfield (Zona A) -ESPN Premium-

20.45 Atlético Tucumán – Rosario Central (Zona B) -TNT Sports-

Domingo 10 de agosto

15.00 Barracas Central – Aldosivi (Zona A) -ESPN Premium-

17.00 Instituto – Platense (Zona B) -TNT Sports-

19.00 Argentinos – Unión (Zona A) -ESPN Premium-

Lunes 11 de agosto

19.00 Defensa y Justicia – Deportivo Riestra (Interzonal) -ESPN Premium-

TABLAS DE POSICIONES

