Polémica con un argentino en la velada que consagró campeón a Mirco Cuello: recibió un golpe ilegal y no pudo seguir la pelea

Christian Fabián Luis se enfrentó en Libia al cubano Mike Pérez y el combate terminó sin un ganador

Un golpe lanzado fuera de tiempo y la decisión de los jueces de declarar la pelea como nula (no contest) marcaron el desenlace inesperado del enfrentamiento entre Mike Pérez y el argentino Christian Fabián Luis en el Martyrs of Benina Stadium de Benghazi, Libia.

La controversia surgió cuando, tras la campana que señalaba el final del cuarto round, el púgil cubano conectó un golpe fuera de tiempo que dejó al argentino sin posibilidad de continuar. La revisión arbitral descartó la descalificación y optó por dejar el combate sin ganador oficial, una resolución que dejó en suspenso el resultado de un duelo que prometía definir el título intercontinental AMB del peso crucero.

El combate entre Pérez y Luis se perfilaba como un choque generacional, enfrentando la experiencia internacional del cubano contra el ascenso meteórico del argentino. Ambos boxeadores ofrecieron un espectáculo equilibrado durante los tres primeros asaltos. Pérez apostó por la presión constante y la potencia de sus golpes, mientras que Luis respondió con movilidad y contragolpes precisos. La alternancia en el dominio del ring mantuvo la expectativa alta entre los asistentes y la audiencia, hasta que el incidente al cierre del cuarto asalto alteró el curso del combate.

El momento decisivo llegó cuando, justo después de sonar la campana que marcaba el final del cuarto asalto, Pérez conectó un golpe que, según la percepción de los presentes, ocurrió fuera del tiempo reglamentario. Luis cayó a la lona y exigió la descalificación de su rival, argumentando la ilegalidad del impacto.

La pelea entre Christian Fabián Luis y Mike Pérez terminó sin decisión

La situación generó varios minutos de incertidumbre, mientras los jueces deliberaban sobre la validez del reclamo y el futuro del combate. Finalmente, la decisión fue declarar el enfrentamiento como “no contest”, lo que significa que la pelea no tendrá registro de ganador ni perdedor.

El evento en Benghazi no solo estuvo marcado por este desenlace polémico. El evento, que inauguró la actividad boxística en el Martyrs of Benina Stadium, fue parte de la misma velada en la que el combate estelar programó al argentino Mirco Cuello (15-0, 12 KOs) frente al mexicano Sergio Ríos Jiménez (19-0, 7 KOs) por el título mundial interino WBA del peso pluma.

El festival, que fue denominado como KO a las drogas e impulsado por la AMB, responde a una estrategia de expansión que busca consolidar el boxeo como herramienta de transformación social y educativa. La elección de Libia como sede responde a la intención de abrir nuevos mercados y consolidar la presencia del boxeo en África, región históricamente relegada en el calendario de grandes eventos internacionales.

Mirco Cuello se consagró campeón mundial interino de la AMB de peso pluma en Libia

“La llegada de la serie WBA Future a Libia marca una expansión histórica de la presencia global del boxeo. La Asociación Mundial de Boxeo organiza un evento de talla mundial en el norte de África con la misión de promover la paz, la inclusión y el desarrollo atlético. La plataforma WBA Future no solo busca nuevos talentos, sino que convierte el boxeo en una herramienta educativa y social, reafirmando su papel como motor de cambio positivo. Con esta cartelera pionera, Libia se convierte en el epicentro del boxeo africano”, indicó la AMB.

El incidente entre Mike Pérez y Christian Luis no solo privó al público de un desenlace claro, sino que también reavivó el debate sobre la aplicación del reglamento en situaciones límite. La decisión de los jueces de no descalificar y optar por el “no contest” subraya la complejidad de arbitrar en escenarios donde la interpretación del tiempo y la intención pueden cambiar el destino de una pelea. Según Meridiano, la expectativa por una posible revancha o una resolución definitiva queda abierta, mientras el boxeo internacional sigue atento a las repercusiones de este episodio.

