El boxeador argentino Mirco Cuello buscará darle otro título mundial al país ante Sergio Ríos en Libia: hora y cómo ver la pelea de este viernes

Mirco Cuello irá por el título interino en Libia

El boxeo argentino podría sumar una nueva corona mundial este viernes de la mano de uno de los prospectos más importantes que tiene el país: el invicto Mirco Cuello se enfrentará con el mexicano Sergio Ríos en el Martyrs of Benina Stadium de Libia por el título interino de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) del peso pluma.

Cuello tiene 24 años, está invicto en sus 15 presentaciones oficiales hasta el momento y es uno de los apuntados de la nueva generación del pugilismo nacional. Se inició profesionalmente a fines del 2020 en Estados Unidos e hilvanó seis nocauts consecutivos por entonces.

Mirco peleó cuatro veces en el país, ya que el resto de sus presentaciones fueron en Colombia (2), México (1), Panamá (1), Uruguay (2) y Estados Unidos (5). En la meca del boxeo afrontó sus últimos tres combates, con victorias por decisión unánime ante Rudy Garcia y Sulaiman Segawa, que se completó con un épico KO ante Christian Olivo Barreda en el T-Mobile Arena de Las Vegas en febrero de este año.

El oriundo de Arroyo Seco (Santa Fe) ya había instalado su apellido en el radar del pugilismo nacional durante el 2018, cuando conquistó la medalla de bronce del peso gallo en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se organizaron en Buenos Aires.

La AMB tiene como campeón regular al británico Nick Ball de la divisional de las 126 libras (57,1 kg), pero el argentino Cuello figura como número 1 del ranking de la divisional detrás de Ball. El pugilista europeo de 28 años tenía en su poder el título pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) desde 2022, pero a mediados de 2024 sumó a su colección el cinturón AMB y pondrá en juego su invicto (22 triunfos y 1 empate) el próximo fin de semana frente a Sam Goodman en Arabia Saudita.

Si bien Cuello desembarca como favorito, no se puede perder de vista que para el invicto Sergio Ríos Jiménez es la gran chance de su trayectoria: ubicado como 15° del ranking AMB de la divisional, el peleador mexicano de 24 años vivirá el primer evento fuera de su país tras 19 victorias consecutivas en su casa (7KO).

Ambos registraron en la balanza 57,150kg para superar el pesaje previo. Se espera que el ganador de este combate pelee luego por la corona principal de AMB. El Festival KO a las drogas se realiza en Libia como parte de un plan del organismo de boxeo de expandir sus fronteras: “La llegada de la serie WBA Future a Libia marca una expansión histórica de la presencia global del boxeo. La Asociación Mundial de Boxeo organiza un evento de talla mundial en el norte de África con la misión de promover la paz, la inclusión y el desarrollo atlético. La plataforma WBA Future no solo busca nuevos talentos, sino que convierte el boxeo en una herramienta educativa y social, reafirmando su papel como motor de cambio positivo. Con esta cartelera pionera, Libia se convierte en el epicentro del boxeo africano”.

Cuello-Ríos será la estelar de una velada que en Libia también tendrá como pelea destacada la del venezolano Albert Ramírez (21-0) ante el neozelandés Jerome Pampellone (19-2) por la eliminatoria del título mundial de los semipesados.

Cuello buscará integrar el nutrido grupo de campeones mundiales que tiene Argentina en su historia en una divisional que vio triunfar a Pablo Chacón (Organización Mundial de Boxeo), Jonathan Barros (AMB) y Jesús Cuellas (AMB). En la actualidad, Fernando Puma Martínez es el referente del boxeo nacional: se prepara para una histórica velada ante Bam Rodríguez a fin de año que tendrá en juego las coronas mundiales AMB, CMB, OMB y The Ring de los supermosca.

Estadio: Martyrs of Benina Stadium (Benghazi, Libia)

Horario de inicio de la transmisión: 17.00 (Argentina, Uruguay y Paraguay) / 16.00 (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 15.00 (Colombia, Perú y Ecuador) / 14.00 (México) / 22.00 (España)

Televisación: TyC Sports (Argentina) / DAZN

CARTELERA COMPLETA

Mirco Cuello vs Sergio Ríos, título mundial AMB Interino del peso pluma (12 asaltos)

Albert Ramírez vs. Jerome Pampellone, peso semipesado (12 asaltos)

Josué Francisco Agüero vs Diego Ortiz Alemán, campeonato AMB Gold del peso superpluma (10 asaltos)

Sofiane Oumiha vs Francisco Fonseca, campeonato AMB Gold del peso ligero (10 asaltos)

Mike Pérez vs Christian Fabián Luis, peso crucero (10 asaltos)