En Europa confirman que Colapinto completará el año con Alpine en la F1: qué debe hacer para seguir en 2026

Un portal especializado dio por hecho que el argentino terminará el año como titular. Además, detalló las chances para que siga corriendo el año próximo

Mucho se habla del futuro de Franco Colapinto en el equipo Alpine de Fórmula 1. Infobae adelantó el 30 de junio que el argentino completará la temporada 2025 y ahora en Europa empiezan a compartir ese panorama. Incluso, dan cuenta de lo que debe hacer el piloto argentino para mantenerse como titular en 2026.

El reciente accidente de Colapinto con el Alpine A525 durante una prueba de neumáticos de Pirelli en Budapest ha intensificado las especulaciones sobre su futuro en la escudería. El incidente afectó la recolección de datos clave para el proveedor de neumáticos. En este contexto, surgieron rumores sobre la posible llegada de Valtteri Bottas, actual piloto de reserva de Mercedes, como reemplazo para la segunda mitad del año. Sin embargo, según fuentes consultadas por PlanetF1, Colapinto mantendrá su asiento en Alpine.

La situación del piloto bonaerense de 22 años en el staff de titulares resulta singular. Al igual que su antecesor en el equipo, Jack Doohan, es el único piloto activo que no ha sumado puntos en la presente temporada. Desde su regreso a la F1 a principios de año, tras una breve etapa como sustituto en Williams por el bajo rendimiento de Logan Sargeant, el argentino no ha logrado romper la barrera de los puntos. Sus mejores actuaciones han sido dos décimos terceros puestos, uno en Mónaco y otro en Canadá. Sin embargo, en cuanto a telemetría y personalidad para superar contratiempos, evidenció evolución.

En contraste, su compañero Pierre Gasly consiguió tres puntos en el mismo periodo, incluyendo un destacado sexto lugar en el Gran Premio de Gran Bretaña. Todos los 20 unidades que suma Alpine en el campeonato actual corresponden a Gasly, mientras la escudería de Enstone se encuentra a 15 puntos de Haas, que ocupa la novena posición en la clasificación de constructores.

Aunque cabe recordar que además de correr con el peor auto de la F1 en esta temporada, Franco recién se subió al A525 de Alpine el viernes 16 de mayo en la primera práctica libre en Imola. Arrancó en la séptima fecha contra el resto que llegó en ritmo de competencia. Corrió en circuito que no conoce a bordo de un coche de F1. Gasly tiene 167 Grandes Premios, ya ganó en la Máxima y suma cinco podios. Es el tercer año del francés en la escudería y conoce de memoria sus monoplazas, que desde la temporada 2023 no cambiaron demasiado.

La falta de resultados de Colapinto ha llevado a que en Europa se cuestione la decisión de Alpine de prescindir de Doohan para apostar por el piloto argentino, considerado de alto potencial. La llegada de un piloto experimentado como Bottas podría ofrecer al equipo una referencia más clara sobre el verdadero rendimiento del A525, algo que ni Doohan ni Colapinto han logrado establecer frente a la consistencia de Gasly.

No obstante, el mencionado portal especializado subraya que los rumores sobre un inminente cambio carecen de fundamento y que la dirección de Alpine mantiene su confianza en el argentino para la segunda mitad de la temporada.

El equipo, según la información del medio, decidió otorgar a Colapinto todas las oportunidades necesarias para demostrar su valía. La evaluación de su desempeño será clave no solo para el cierre de la temporada 2025, sino también para definir la alineación de pilotos de Alpine en 2026. “Si el argentino logra consolidar su rendimiento y sumar puntos, aumentarán sus posibilidades de continuar junto a Gasly el próximo año", afirmó el portal dedicado a la Máxima.

