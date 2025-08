El mensaje de una leyenda de Estudiantes creado con inteligencia artificial que revolucionó la fiesta del 120 aniversario

El mensaje hecho con IA de Osvaldo Zubeldía en la fiesta de Estudiantes de La Plata

El aniversario 120 de Estudiantes de La Plata dejó una imagen que generó impacto al combinar la historia grande del club con la tecnología. Durante los festejos realizados en el Estadio Uno Jorge Luis Hirschi, se presentó un video con la figura de Osvaldo Zubeldía, uno de los íconos más grandes de la institución, quien le dejó un mensaje a la hinchas del Pincha.

La reapación de una leyenda de la institución platense se logró través de una reconstrucción digital realizada con inteligencia artificial (IA), que permitió escuchar un mensaje con la voz y el rostro del legendario entrenador, fallecido hace ya varias décadas.

La acción tuvo lugar en el cierre de un fin de semana repleto de actividades que convocaron a socios, ex futbolistas y familias enteras en el estadio de 1 y 57. El momento más esperado llegó cuando se anunció que “el maestro” tenía un mensaje para sus estudiantes. De inmediato, la pantalla del estadio proyectó la imagen de Zubeldía, recreada con IA, que comenzó a dirigirse a la multitud: “Jóvenes de Estudiantes, a la gloria no se lleva por un camino de rosas, hay que trabajar mañana y tarde. Soñar despierto y laburar para ese sueño”.

La virtualidad tomó un nuevo sentido en la voz digitalizada del entrenador, que marcó época en Estudiantes y en el fútbol argentino. En el mensaje, la figura recreada continuó: “Hoy cumplimos 120 años de historia, no alcanza con mirar para atrás. La superación es el mandato de la juventud, y en Estudiantes, juventud, nunca fue excusa, fue bandera”.

El video por el propio club y presentado ante miles de hinchas, permitió actualizar la leyenda de Zubeldía y enlazarla con el presente, dejando frases cargadas de la filosofía de trabajo y superación que lo definieron. “Acá no se trata de competir, se trata de ganar y ser mejores, de estar organizados. En el fútbol no hay secreto, la única verdad es trabajar, trabajar todo el día. Nosotros iniciamos una revolución en el ‘65, ustedes tienen que hacer la próxima porque Estudiantes no está hecho para ver pasar la historia, está hecho para escribirla”, fue una de las frases más celebradas por los presentes en el estadio.

El mensaje cerró con una referencia directa a la mística del club: “Y que lo mejor se vuelva a repetir”.

Se presentó la estatua de Osvaldo Zubeldía por el 120 aniversario de Estudiantes de La Plata

El homenaje audiovisual fue el preludio de otro reconocimiento esperado: la inauguración de la estatua de Osvaldo Zubeldía en el Paseo de los Profesores, dentro del renovado estadio. El monumento hizo realidad la campaña “Zubeldía Eterno”, por la cual durante meses socios y simpatizantes depositaron llaves de bronce para la realización de la escultura. A la ceremonia asistieron antiguos dirigidos de Zubeldía, como Alberto Poletti, Marcos Conigliaro, Carlos Pachamé y Gabriel Bambi Flores, junto a la familia del ex técnico y otras figuras históricas del club, como Miguel Ignomiriello.

Con la inscripción “1927 – infinito” en su base, la estatua ocupa el mismo sector donde se erige la de Carlos Salvador Bilardo, reforzando el sentido de continuidad y pertenencia entre generaciones de hinchas.

Osvaldo Zubeldía dejó una huella difícil de igualar. Fue el entrenador que condujo a Estudiantes a la conquista de sus tres primeras Copas Libertadores (1968, 1969 y 1970), la Copa Intercontinental de 1968, la Copa Interamericana de 1969 y el Torneo Metropolitano de 1967. Además, desde su llegada a La Plata en 1965, impulsó métodos de entrenamiento hasta entonces inéditos en el país y una visión del fútbol marcada por la disciplina, la táctica y el trabajo colectivo. Aquella innovación se tradujo en títulos, pero también en una identidad que sigue vigente.

Verón dio un discurso durante los homenajes por la celebración del 120 aniversario "Pincha"

“Cumplimos 120 años de historia y de gloria, ustedes la gente son lo más importante,sigamos construyendo juntos. Sigan creyendo en el club que nació para romper con el molde de un futbol para pocosy nosotros somos protagonistas siempre”, dijo el presidente Juan Sebastián Verón en medio de los festejos por un nuevo cumpleaños del club.

“Sin ustedes esto no es posible, empujemos para hacer un club cada día más grande.Los quiero y arriba Estudiantes, siempre Estudiantes”,concluyó durante su estadía en el escenario.