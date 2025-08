Actitud ganadora y códigos: las señales de evolución de Colapinto, a pesar de correr en el peor auto de la F1

Franco Colapinto se muestra cada vez más maduro y su evolución es constante en la F1 (@AlpineF1Team)

Se lo nota cada vez más maduro a Franco Colapinto. Este domingo, luego de una gran frustración en una carrera que fue “un desastre”, como calificó luego de ser 18º en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, el piloto argentino se mostró con una buena impronta y hasta ironizó sobre las veces que fue superado. Sonrió, pero no se lo nota golpeado. El bonaerense de 22 años tiene la conciencia tranquila porque está dando el 110 por ciento y más no puede hacer en un equipo como Alpine, que en sus ocho primeros Grandes Premios no pudo darle al pilarense un auto competitivo.

Para entender qué pasa con Colapinto y Alpine, hay que recordar el contexto del equipo francés. Se pasó de una alta expectativa de su asesor ejecutivo, Flavio Briatore, por estar liderando el segundo pelotón de las diez escuderías, a ser último en el Campeonato Mundial de Constructores con 20 puntos cosechados por Pierre Gasly, que sacó a relucir su experiencia de 167 Grandes Premios y su tercera temporada en el team de Enstone.

Otro punto que sirve para aclarar el panorama es que Alpine no invirtió más dinero para mejoras en los autos desde hace cinco fechas, ya que Gasly reveló en la previa a este fin de semana que “la realidad es que el auto ha sido el mismo desde Barcelona y seguirá así hasta fin de año. Así que, por un lado, hay que ser objetivos y realistas sobre lo que se puede lograr”, de acuerdo a testimonios publicados por Motorsport.

El propio Briatore parece haber echado todas las cartas y en sus declaraciones en el comunicado de Alpine de este domingo sostuvo que “ya estamos pensando en 2026 y en las oportunidades que ofrece la nueva normativa. Estamos entrando en una fase crítica de cara al próximo año y sé que el equipo de Enstone está progresando positivamente en este proyecto”.

Colapinto hizo lo que pudo en el Hungaroring (Photo by Clive Rose/Getty Images)

El tercer tema son los movimientos que afectaron la interna del equipo. Uno fue la salida de su ex jefe de equipo, Oliver Oakes justo antes del anuncio de Colapinto como titular por Jack Doohan, aunque se debió a la detención de su hermano Williams, acusado de transferir activos ilícitos, según informó The Telegraph.

Estuvieron cinco eventos sin un jefe de equipo, hasta que Steve Nielsen fue nombrado como director general el 4 de julio. Se trata de alguien muy conocido por Briatore y que ya estuvo en esta estructura cuando se llamaba Renault, en sus años dorados con el bicampeonato mundial de Fernando Alonso y también de Constructores en 2005 y 2006.

Recién el miércoles pasado se confirmó el nuevo CEO del Grupo Renault, Francois Provost. La marca francesa es dueña de Alpine y a partir de ahora se puede comenzar a analizar qué puede pasar en el futuro del equipo de F1.

En este contexto, y habiéndose subido por primera vez al A525 el viernes 16 de mayo, en el primer entrenamiento en Imola, sede del Gran Premio de Emilia Romaña, sin conocer los circuitos arriba de un F1 y midiéndose contra corredores que tuvieron el ritmo de competencias de las siete fechas previas, Colapinto debió “remarla en dulce de leche”, por usar una frase bien argentina.

Franco Colapinto fue superior a su compañero de equipo Pierre Gasly en Hungría (Photo by Rudy Carezzevoli/Getty Images)

Franco nunca había corrido en F1 en los circuitos en los que corrió con Alpine: Imola, Barcelona, Mónaco, Canadá, Austria, Silverstone, Spa-Francorchamps y el Hungaroring. Sólo había girado en Silverstone en la primera tanda de ensayos el 5 de julio de 2024 con Williams.

Si de fríos números se trata analizando los mano a mano contra Gasly en clasificación (compartiendo las mismas instancias) los resultados arrojaron que quedó a 3/10 en Imola (Colapinto chocó), 6/10 en Mónaco, 2/10 en España, pero cabe recordar que el argentino podría haberse metido en la Q2 si no tenía fallas en la transmisión. Luego fueron 4/10 a favor de Franco en Canadá, pero Pierre se complicó por el tráfico y no pudo pasar a Q2, algo que Colapinto consiguió por primera vez con este equipo. Más tarde los dos pasaron el primer corte en Austria y Franco quedó a 2/10 y 1/10. En Gran Bretaña, Franco quedó afuera en la Q1 por un despiste y leve golpe contra las defensas y las 7/10 que le sacó su compañero no resisten análisis. En Bélgica quedó a 4/10 en la clasificación para la carrera Sprint y 2/10 para la competencia principal del domingo. Fue en Hungría donde Franco definitivamente superó a Pierre: pasó a la Q2, algo que no logró hacer el galo, y en la Q1 le sacó 91/1000.

Sin pretemporada, arrancando en la séptima fecha, sin conocer el coche ni los circuitos, Colapinto nunca desentonó. Cuando estuvo detrás de Gasly -algo esperado- las diferencias no fueron abrumadoras. Salvo su golpe en la clasificación en Imola, cuidó el auto, algo vital en un equipo que no tiene el mejor de los presupuestos.

A medida que pasaron las carreras, la impronta de Colapinto cambió en cuando al contacto con los medios. Siempre acompañó con su magnética sonrisa, pero hubo ocasiones en las que lo vio golpeado por el mal rendimiento del auto u otros factores que lo complicaron. Sin embargo, se lo nota cada vez más fuerte.

Fue profunda la decepción por no poder largar en Silverstone; unos de los puntos que Franco desarrolló en toda su campaña es la resiliencia. Obvio que lo afectó, pero se rehizo y salió adelante. Supo dar vuelta la página y focalizarse en la próxima carrera a la siempre la tomó como una nueva oportunidad.

El piloto pilarense cumple con todo lo que le piden, cuida el auto, se mostró competitivo respecto de su experimentado compañero de 29 años, por ende tiene que estar tranquilo porque de su parte hizo todo. Incluso siguió trabajando cuando los resultados no fueron los esperados y se sumergió en el simulador o hizo una preparación física con su amigo y leyenda del pádel argentino, Fernando Belasteguín.

¿Qué puede hacer Colapinto para revertir las cosas? No cambiar nada de lo que está haciendo. Mantener su compromiso. Por ejemplo, luego de los ensayos de Pirelli este martes y miércoles junto con Gasly en Hungría, volverá a la base de Enstone y trabajará en el simulador para preparar las carreras de Zandvoort (Países Bajos) y Monza (Italia).

Hasta mantuvo sus códigos con el resto de sus compañeros y no culpó a nadie por las malas gestiones de Alpine en los cambios de neumáticos, en los que perdió más de 14 segundos. Obvio que debió golpearlo el tiempo en esas detenciones, pero Franco tiene una coraza: sabe que nadie de Alpine - ni el propio Briatore- pueden achacarle absolutamente nada.

El posteo de Franco Colapinto en el que bancó a Alpine (@francolapinto)

Otra señal de Colapinto es que cada vez tiene más cuidado en sus redes sociales y se limita a postear sobre sponsors, los artículos sobre las previas en las carreras que se publican en su página y sorteos. En contados casos habla sobre su performance de fin de semana, como lo hizo este domingo en el que respaldó a su equipo: “Ganamos y perdemos juntos. Seguimos luchando. Ya van a venir las buenas Alpine”. No entra polémicas y atrás quedaron los tiempos en los que publicaba y borraba posteos. Está cada vez más focalizado.

Como adelantó este medio el 30 de junio, Colapinto seguirá el resto de la temporada como titular en Alpine. Incluso, este domingo el CEO de uno de sus principales sponsors, Marcos Galperín, dio a entender que seguiría corriendo en 2026 al bromear sobre su ayuda para cambiar los neumáticos.

A Colapinto no se le puede exigir nada. Debe mantener este camino. Su equipo es el que debe trabajar para evitar que se repitan las fallas en las paradas en los boxes.

Luego del receso por el verano boreal, se vendrá la segunda parte de la temporada con diez fechas y nueve circuitos en los que el argentino ya corrió con Williams en F1. En Zandvoort giró este año en el Test TPC (Test of Previous Cars).

Pese al complicado panorama y que según lo expuesto por Briatore ya están focalizados en 2026, lo que resta del año Franco Colapinto deberá seguir sumando experiencia, rodaje, kilómetros, ritmo de competencia y llegar lo mejor preparado para el año próximo. Por lo demostrado hasta ahora y con las limitaciones de su auto, el bonaerense está preparado. Habrá que esperar si el equipo estará a la altura en el venidero campeonato.