La comparación de los tiempos de las paradas en boxes de Colapinto y Gasly en el GP de Hungría: el registro que preocupa en Alpine

Los tiempos en las paradas en los pits de Gasly y Colapinto en el Hungaroring

Una de las grandes falencias de Alpine en el Gran Premio de Hungría fueron los errores en las paradas en los pits de Franco Colapinto. Esto, prácticamente, arruinó la carrera del piloto argentino, que finalizó en el 18° lugar. Por su parte, más allá de que Pierre Gasly terminó en la 19° posición, el francés contó con detenciones con tiempos estándar para la Fórmula 1.

Sin embargo, la caída de calidad de las llamadas en los boxes en la escudería francesa es marcada con el correr de los años, algo que también está relacionado con el convulsionado clima que vive el team con sede en Enstone, donde varios miembros clave en el organigrama interno se marcharon.

Según los registros de las páginas oficiales de la competición y de las empresas que se encargan de la elaboración de los neumáticos y de su correspondiente logística, las dos paradas de Colapinto fueron las más lentas entre todos los pilotos en el Hungaroring. En la primera detención del argentino, que sucedió en la vuelta 15, estuvo parado un total de 11.01 segundos. Allí, los mecánicos tuvieron dificultades para encajar la rueda trasera izquierda.

En la segunda parada, que el pilarense realizó en el giro 37, en la que nuevamente hubo problemas en la trasera izquierda, el argentino estuvo detenido 7.23 segundos. Estas fueron las dos paradas más lentas de todo el Gran Premio de Hungría, con la salvedad de que Nico Hülkenberg (Sauber) tuvo una detención de 9.68 segundos en la que estaba cumpliendo una penalización de cinco segundos.

Caso contrario a Colapinto, Alpine optó por realizar una estrategia de una sola parada con Pierre Gasly, quien había largado con el compuesto duro. En su detención, el piloto francés únicamente estuvo frenado 2.40 segundos. En los últimos años de la Fórmula 1, este tiempo suele ser el estándar en cada detención de los pilotos para cambiar neumáticos.

Cabe destacar que en Hungaroring, McLaren consiguió la parada más rápida del año con un tiempo de 1.94 segundos con Lando Norris y Oscar Piastri, mientras que también tienen el mejor registro de toda la historia de la categoría: 1.80 en el GP de Qatar 2023.

Sin embargo, los registros oficiales marcan que el nivel de las paradas en pits de Alpine está decayendo año tras año. Según los datos ofrecidos por Pirelli y DHL, quienes realizan una tabla detallada que sigue a los equipos carrera tras carrera y simula una hipotética competición en la que las escuderías van sumando puntos, el team galo fue perdiendo posiciones progresivamente en las temporadas.

En dicha tabla oficial que registran los tiempos de los equipos de la Fórmula 1, Alpine terminó como la quinta escudería más rápida en los años 2022 y 2023. Para 2024 cayó al sexto lugar, mientras que en la presente temporada se ubica en la séptima ubicación, solo por delante de Aston Martin, Haas y Williams.

La decadencia en los registros de Alpine se puede relacionar rápidamente a los constantes cambios que está sufriendo el equipo con sede en Enstone en los últimos años. No solamente en las butacas de los pilotos titulares, sino que también en puestos claves dentro de la cúpula dirigencial. Dentro de las más relevantes se encuentran las de Luca Di Meo, CEO de Renault, y los saltos en el rol de Team Principal de Alpine, donde pasaron Oliver Oakes, Otmar Szaffnauer, Bruno Farmin, entre otros. El próximo en asumir el cargo será Steve Nielsen.

No obstante, algo que impactó directamente en las paradas a los pits fue la marcha de Francis Stokes, Jefe de Mecánicos de Alpine. Este era una figura clave en la estructura técnica del equipo hace tres años y su salida del equipo generó ruido en el paddock, aunque se especula que puede unirse al staff de Cadillac, flamante escudería que se sumará a la Máxima en 2026.

La mala detención de Colapinto en los boxes

Colapinto se mostró muy frustrado por las dos malas detenciones, algo que hizo saber por la radio del equipo y en la conferencia de prensa. “Paramos muy temprano. La primera fue 10 segundos y la segunda, nueve. Nada, perdimos mucho tiempo y después tuve como 8 banderas azules porque me pasaron dos veces varios, porque paramos tan temprano, y perdimos otros 15 o 20 segundos con los rezagados. Una carrera para el olvido. No creo que tuviéramos tan mal ritmo, pero fue un desastre… La carrera no fue buena. No la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores… En la largada, en los pit stops… Mal en general, no fue un buen día”, comentó el pilarense frente a los micrófonos.

Después del GP de Hungría, Flavio Briatore, asesor ejecutivo y jefe de Alpine, realizó una clara autocrítica por el presente del equipo. Cabe resaltar que el team francés marcha último en el Campeonato de Constructores, con solamente 20 unidades. Ahora, la Fórmula 1 se sumergirá en las vacaciones de verano, por lo que la próxima carrera será a finales de agosto con el Gran Premio de Países Bajos.