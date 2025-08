El filoso posteo del mánager de Colapinto sobre los cambios de gomas en Alpine que luego borró

Gastón Parisier, Jamie Campbell-Walter, María Catarineu y Franco Colapinto (@maghico22)

La mala gestión de Alpine en las dos detenciones de Franco Colapinto en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 derivó en críticas al equipo francés, que le hizo perder más de 14 segundos al piloto argentino. Las redes sociales ardieron y entre los posteos se destacó el de uno de sus mánager, Jamie Campbell-Walter, quien luego lo borró.

El ex piloto escocés citó una publicación en X de Marcos Galperín, CEO de uno de los sponsors más importante del corredor bonaerense. "El año que viene voy a tener tiempo para ayudar a cambiarle las ruedas a Franquito un poco más rápido“, escribió quien dejará su cargo a fin de año, pero seguirá siendo el presidente de la conocida empresa de venta electrónica.

Ahí el británico se subió a ese mensaje y escribió: “Yo también. Podemos hacerlo juntos”. Campbell-Walter mantuvo esa publicación por unos minutos, pero luego la borró.

Jamie y su pareja, María Catarineu, están a cargo de la representación de Colapinto desde 2019, en la temporada que su pupilo fue campeón de la Fórmula 4 Española. Cuando el pilarense no tenía ningún patrocinante argentino, le consiguieron apoyo económico de empresas internacionales.

El posteo que borró el mánager de Colapinto (@jcampbellwalter)

El que también se sumó al comentario de Galperín fue Gastón Parisier, que también es sponsor del piloto mediante su empresa que prepara regalos a pedidos. “¿Mejor tuit del año? Probablemente”, escribió el joven empresario que fue clave el año pasado en la campaña de Colapinto para poder sumar sponsors.

Este domingo hubo ilusión en los fanáticos argentinos por la buena labor de Colapinto en la clasificación, pero luego no la pudo plasmar en la carrera. Un mal inicio por pérdida de adherencia en la suspensión trasera del A525 lo complicó y perdió cuatro lugares en la segunda curva.

Tuvo buen ritmo con los neumáticos medios en las primeras vueltas, pero el temprano ingreso a los boxes (fue el primero de todos los pilotos), en el 14º giro, no solo le hizo perder esas décimas que había ganado pese a estar en el puesto 18º, sino que también lo retrasaron al último puesto al volver a pista luego de una parada de 7 segundos.

Con los neumáticos duros le costó avanzar y fue superado por los punteros. Culminó 19º en pista, pero fue clasificado 18º por la sanción a su compañero, Pierre Gasly, por un toque a Carlos Sainz (Williams).

La publicación de Parisier (@maghico22)

“Paramos muy temprano. La primera fue 10 segundos y la segunda, nueve. Perdimos mucho tiempo y después tuve como 8 banderas azules porque me pasaron dos veces varios, porque paramos tan temprano, y perdimos otros 15 o 20 segundos con los rezagados", contó Franco luego de la carrera en diálogo con ESPN.

“Fue una carrera para el olvido. No creo que teníamos tan mal ritmo, pero fue un desastre… La carrera no fue buena. No la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores… En la largada, en los pit stops… Mal en general, no fue un buen día”, añadió.

Franco aún no pudo sumar ningún punto con el equipo galo, que es el último en el Campeonato Mundial de Constructores. En las 14 fechas disputadas, Alpine no mostró un avance concreto y además fue superado por Sauber, escudería que tuvo inversión, desarrollo y mejoras en sus autos que le permitieron a sus pilotos, Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, cosechar unidades.