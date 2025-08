El crudo análisis de Colapinto tras otra mala carrera con su Alpine en el GP de Hungría: “Fue un desastre”

Otro final decepcionante para Franco Colapinto en la Fórmula 1. Es que después de las mejoras que mostró el piloto argentino en la última tanda de entrenamientos del sábado y luego de haber pasado a la Q2 y clasificar por encima de su compañero Pierre Gasly, los problemas de Alpine otra vez complicaron al oriundo de Pilar, que acabó en el puesto 18 el Gran Premio de Hungría.

Tras una largada complicada, en la que perdió cuatro lugares, la escudería optó por una estrategia que finalmente no resultó. Cambió neumáticos temprano en la carrera, y tuvo que volver a entrar a boxes cuando marchaba en el 15° lugar. Al ser consultado por las erráticas paradas tras la prueba, Franco dio su mirada sobre lo sucedido: “Sí, no sé, hay que verlo ahora con los ingenieros en el box, pero nada. No tuve una mala largada en sí, no tuve nada de grip atrás, me fuí afuera en la curva 2… Había ganado algunos puestos y después perdí muchos, así que… nada. Una pena eso”.

Acto seguido, hizo un crudo análisis de lo que fue una pobre competencia de Alpine en el reconocido circuito de Hungaroring: “Paramos muy temprano. La primera fue 10 segundos y la segunda, nueve. Nada, perdimos mucho tiempo y después tuve como 8 banderas azules porque me pasaron dos veces varios, porque paramos tan temprano, y perdimos otros 15 o 20 segundos con los rezagados. Una carrera para el olvido. No creo que teníamos tan mal ritmo, pero fue un desastre… La carrera no fue buena. No la ejecutamos bien, tuvimos muchos errores… En la largada, en los pit stops… Mal en general, no fue un buen día”.

Antes de la despedida, Colapinto afirmó que esta no es la forma en la que esperaba irse al parate de verano de la Fórmula 1, pero intentará seguir mejorando de cara al regreso de la categoría, el fin de semana del 29 al 31 de agosto en los Países Bajos. “Viene bien, obvio que hay que seguir trabajando y mejorar. Pero no viene nada mal un poco de descanso y volver más fuerte. Estoy un poco triste porque no está bueno irse al verano así, pero bueno, hay que trabajar y mejorar”.

Las últimas dos carreras fueron muy complicadas para Franco con su Alpine. La semana pasada en el mítico circuito de Spa en Bélgica, el argentino también sufrió por el ritmo de carrera de su A525 y terminó en el anteúltimo lugar de la grilla. Esta vez, luego de mejorar a la hora de la clasificación, la estrategia elegida no resultó y el resultado final del equipo fue muy complicado con sus autos en Hungría, ya que Gasly finalizó por detrás del argentino (19°) luego de sufrir una penalización por una maniobra de peligro contra Carlos Sainz.

Ahora será el turno de tomarse un descanso para Colapinto y la F1. Recién a fin de mes la Máxima volverá a salir a pista en lo que será la fecha 15 del calendario en el circuito donde Max Verstappen será local. Colapinto anunció durante la carrera en Bélgica que su idea es la de no tomarse unas largas vacaciones y aprovechar para visitar la fábrica de Enstone con el objetivo de apuntalar lo que será la parte final de la temporada.

Más allá de la sumatoria de puntos de los pilotos, el presente de Alpine en el Campeonato de Constructores es preocupante. Sigue en el fondo de la tabla con 20 puntos, todos ellos sumados por Gasly. De cara a la prueba en los Países Bajos, y las competencias que le seguirán a la que se llevará a cabo en el trazado neerlandés, el objetivo del argentino y del francés será el de intentar acercarse lo más que se pueda al puesto 10 de la grilla. Parece que eso es a lo mejor que puede aspirar el equipo que lidera el experimentado Flavio Briatore.