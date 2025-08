Francisco Cerúndolo se lesionó ante Alexander Zverev y abandonó el duelo del Masters 1000 de Toronto

La mejor raqueta argentina, Francisco Cerúndolo (24°), no pudo este sábado por la noche con sus molestias abdominales y se retiró del partido por los octavos de final del Masters 1000 de Toronto ante el alemán Alexander Zverev (3°). Tras el 6-4 en la única manga que se disputó, el tenista porteño miró al umpire, a su colega y con mucha bronca dio por finalizado su partido.

Unos minutos antes, en el tercer cambio de lado, el número 24 del ranking de la ATP había solicitado la atención médica después de un esfuerzo en un punto y su rostro lo decía todo. En el duelo de la ronda previa, en la que se impuso ante su compatriota Tomás Etcheverry, ya había sido atendido en la misma zona. Las 48 horas de recuperación no bastaron y con la mira puesta en el US Open, que comenzará el próximo 24 de agosto, Cerúndolo optó por no seguir en la cancha.

Ahora, Zverev, quien se coronó en Canadá en 2017, enfrentará en la siguiente instancia al campeón defensor, el australiano Alexei Popyrin. Fran contaba con un historial favorable ante el germano de tres victorias a cero y la expectativa de meterse en unos nuevos cuartos de final de un Masters 1000 era alta.

Francisco Cerúndolo debió retirarse en el segundo set de su duelo ante Alexander Zverev

Su estadía en Toronto comenzó directamente en segunda ronda, gracias a su condición de cabeza de serie. Contra el español Jaume Munar (51°) y, aunque por momentos mostró buenos pasajes de tenis, terminó imponiéndose con mucho amor propio tras estar en desventaja en el set decisivo. En la siguiente instancia se midió con su amigo Etcheverry (60°) y lo superó en parciales corridos para meterse entre los 16 mejores del certamen.

En la previa del choque en Toronto, Cerúndolo y Zverev ya se habían enfrentado en tres oportunidades, todas sobre polvo de ladrillo: en el Argentina Open 2025 y en los Masters 1000 de Madrid de 2024 y 2025. El historial era favorable al argentino, que dominaba el frente a frente. Ante esta adversidad Sascha supo decir en su momento: “Para ser sincero, odio jugar contra él -por Cerúndolo-. Creo que fuera de los mejores, como Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, es probablemente el más difícil de jugar para mí”.

La temporada de Fran Cerúndolo

El hermano mayor de los Cerúndolo tuvo un gran inicio de temporada. Sus buenas sensaciones con el juego se reflejaron rápidamente en los resultados: fue finalista en el Argentina Open, semifinalista en Santiago, alcanzó los cuartos en semanas consecutivas en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, luego llegó a semis en Madrid y a octavos en Roma.

Sin embargo, en la antesala de Roland Garros tomó la decisión de competir en el ATP 500 de Hamburgo y quedó eliminado en segunda fase. Tras caer en su debut en el Grand Slam parisino, Fran reconoció que tal vez debió haberse bajado del certamen alemán para priorizar su recuperación física. Esa seguidilla de esfuerzo y poco descanso derivó en tres derrotas consecutivas en primeras rondas: en el Abierto de París, Halle y Wimbledon.

En su regreso al circuito, después del major británico, en los últimos dos ATP sobre polvo de ladrillo del año, hizo semifinales en Bastad y octavos de final en Umag.

Ahora, la incógnita será si Fran será de la partida la semana que viene en el Masters 1000 de Cincinnati o si buscará recuperar la zona de la lesión de cara al último Grand Slam de la temporada, el US Open.