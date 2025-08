Disciplina física, dieta estricta y control mental, la fórmula de Erling Haaland para alcanzar la élite del fútbol

El delantero noruego se consolida como figura clave del Manchester City y del fútbol mundial (IMAGN IMAGES via Reuters/Nathan Ray Seebeck)

En pleno verano de Boca Ratón, Florida, Erling Haaland camina descalzo sobre la arena caliente, mostrando una indiferencia absoluta al dolor. “No pain”, afirma con una sonrisa, mientras otros buscan alivio en la orilla.

Esta escena, recogida por TIME, ilustra el temple del delantero que, con 25 años recién cumplidos, domina el fútbol mundial tras una racha de récords con apenas 370 partidos profesionales.

Su impacto en el Manchester City, su ascendencia cultural y su proyección hacia el Mundial 2026 lo colocan como uno de los referentes del fútbol global.

Récords y estadísticas: el impacto de Haaland

El 26 de junio, durante una victoria por 5-2 frente a la Juventus en el Mundial de Clubes, Haaland alcanzó su gol profesional número 300 en apenas 370 partidos, dejando atrás el ritmo impuesto por Kylian Mbappé (409), Lionel Messi (418) y Cristiano Ronaldo (554).

Erling Haaland en la tapa de TIME

De acuerdo con TIME, el delantero se ha convertido en el máximo exponente de la generación actual de goleadores, capaz de batir registros a una velocidad inusitada.

Dueño del récord de más goles en una temporada de la Premier League, Haaland ha ganado el Botín de Oro (también conocido como Bota de Oro) del campeonato inglés durante dos temporadas consecutivas. En Champions League, debutó con un hat trick en solo tres remates y, junto a Messi, es el único jugador que ha marcado cinco goles en un encuentro de eliminación directa. La constancia en sus hat tricks es tal, que sus compañeros bromean con mensajes irreverentes en los balones firmados tras sus tripletes.

El delantero noruego considera que clasificar al Mundial sería un logro histórico para su país (REUTERS/Ints Kalnins)

Roger Bennett, fundador de Men in Blazers, lo definió como “un punto de exclamación humano. Un hombre capaz de ejecutar actos clínicos y contundentes de manera repetida y sin piedad ante la mirada del mundo”, señaló , según recogió TIME.

Desde su llegada al Manchester City en 2022, Haaland acumuló tres hat tricks en sus primeros partidos y fue pieza fundamental para que el club obtuviera el triplete en la Premier League, FA Cup y Champions League.

De Bryne al estrellato internacional

El delantero noruego es el máximo exponente de la generación actual de goleadores, según TIME (Reuters/Lee Smith)

La trayectoria de Haaland comenzó en Bryne, una localidad agrícola noruega de 13.000 habitantes. Allí, el “Haaland safari” es ya atracción turística, con recorridos por los murales y el estadio donde se formó, el Bryne FK. En este club, los premios a los mejores jugadores eran inusuales: cajas de huevos o media tonelada de zanahorias. Frode Hagerup, directivo del Bryne FK, expresó a TIME: “Espero que en el futuro, Erling nos lleve de dos a tres hoteles”.

Hijo de Alfie Haaland, exjugador del Manchester City y de la Premier League, y de Gry Marita Braut, campeona juvenil noruega de heptatlón, Erling creció en un entorno deportivo. “Recuerdo que cuando marqué mi primer gol sentí algo tan bueno que pensé: ‘Quiero convertirme en un experto en esto’”, relató Haaland a TIME.

Debutó en la liga profesional noruega con solo 15 años, aunque no logró marcar en 16 partidos. “Sentía que todos me miraban y que si no jugaba bien, era el fin del mundo”, confesó el delantero.

En el Borussia Dortmund, Haaland anotó 86 goles en 89 partidos (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

La evolución llegó en el Molde FK, guiado por Ole Gunnar Solskjaer. Tras una semana negativa, fue titular y marcó cuatro goles en 21 minutos: “Ese fue un momento que cambió mi vida. Desde ahí, me propuse atacar todo lo que viniera”, explicó.

En el Red Bull Salzburgo, brilló con 11 goles en 7 partidos y un debut destacado en Champions League. Luego, en el Borussia Dortmund, anotó 86 goles en 89 partidos, consolidando su imagen de icono durante la pandemia, cuando adoptó su característico moño como desafío personal y homenaje a su padre.

Manchester City: títulos, adaptación y liderazgo

La llegada de Haaland al Manchester City en 2022 respondió al deseo del club de fichar un delantero puro y a la aspiración del jugador de sentirse importante. “Sentí que era la última pieza que faltaba en el rompecabezas. Me sentí muy querido aquí, y eso me dio confianza para venir y arrasar”, declaró Haaland en TIME.

La llegada de Haaland al Manchester City en 2022 marcó un antes y un después para el club inglés (Photo: Nick Potts/PA Wire/dpa)

El City cosechó 4 títulos consecutivos de liga, récord absoluto, durante sus dos primeras temporadas. La campaña 2025 fue más complicada debido a lesiones y altibajos, lo que derivó en un tercer puesto y en una eliminación temprana en Champions League.

Haaland firmó en enero el contrato más largo de la historia de la Premier League, 9 años y medio, y deja claro su respaldo a la directiva: “Hablé con los jefes y les creo. Es una situación complicada para mí, pero confío en que el club sabe lo que hace”.

Integrado totalmente en el vestuario, Nathan Aké destaca cómo el noruego se adaptó rápido a la dinámica del grupo, con bromas y el clásico trash talk. Ferran Soriano, CEO del Manchester City, lo compara con Ronaldo, aunque resalta algo único: “Erling marca muchos goles, pero también disfruta cuando lo hacen sus compañeros. Eso es impresionante”, indicó Soriano a TIME.

Nathan Aké destaca la rápida integración de Haaland en el vestuario y su buena relación con el grupo (REUTERS/Hannah Mckay)

Haaland y su influencia global

El magnetismo de Haaland trasciende el fútbol. Sus partidos son celebrados como peregrinaciones globales para los aficionados. En Filadelfia, durante el Mundial de Clubes, seguidores de todo el mundo —de Nueva Jersey a Sídney— acudieron solo para verlo. Un niño australiano, apodado “Baby Erling”, imitó su peinado en una fiesta de aficionados.

En Bryne, el turismo deportivo gira en torno al delantero, mientras cruceros que llegan a Stavanger organizan visitas a sus escenarios emblemáticos. “Nunca pensé que un australiano viniera a Estados Unidos para parecerse a mí”, admitió Haaland a TIME, sorprendido por el alcance de su figura.

El área de marketing del City, preocupada inicialmente por la imagen de Haaland ante la prensa, reconoce ahora su evolución. “Ahora soy más mayor y maduro, eso seguro”, afirma el delantero, que fue padre en diciembre. Sin embargo, mantiene su trato directo: “Si haces preguntas tontas, tendrás respuestas tontas”.

La personalidad directa de Haaland marca su relación con los medios y los aficionados (REUTERS/Isabel Infantes)

Rutinas, personalidad y mentalidad

La singularidad de Haaland se refleja en sus hábitos y su carácter. Practica meditación desde su etapa en Molde y celebra muchos goles con la postura del loto. Usa baños de hielo, gafas que filtran la luz azul antes de dormir y sigue una dieta estricta en la que incluye corazón de vaca, adquirido en una granja cercana a su casa. “Comer lo más natural y limpio posible es importante para mí”, asegura.

El apoyo familiar ha sido fundamental. Su madre, profesora, se molestó cuando dejó de estudiar por el fútbol: “Nunca he tenido tanto miedo. Eso es miedo de verdad”, recuerda Haaland. La independencia surgió pronto, ya que aprendió a hacer la compra y a lavar su ropa tras mudarse a Molde.

En el campo, asume presión y críticas con serenidad. Acusado de ser un “tap-in merchant” (anotador de goles fáciles), responde: “¿Qué es lo más difícil en el fútbol? Si te llaman así, es porque marcas muchos goles. Me encanta que me llamen así, significa que haces algo bien”.

Haaland responde con serenidad a las críticas sobre su estilo de juego (AP Foto/Darren Staples)

De polémicas y rivalidades al Mundial 2026 y nuevos horizontes

Su carrera ha estado marcada por episodios polémicos. En septiembre, le dijo al técnico Mikel Arteta “mantén la humildad” tras un empate ante el Arsenal, lo que originó una oleada de reacciones y cánticos: “stay humble”. El joven Myles Lewis-Skelly imitó su celebración en pleno partido. Haaland no lo lamenta: “Es una frase importante, que muchos deberíamos usar, yo incluido”.

En la final de la FA Cup cedió un penalti a Omar Marmoush, que falló la ocasión, y recibió críticas por parte de Wayne Rooney. “No debí dárselo a un jugador nuevo. Toda la responsabilidad es mía”, reconoció.

Pep Guardiola ha incluido a Haaland en el consejo de liderazgo del Manchester City para la próxima temporada, donde será el integrante más joven. La agenda lo enfrenta a los desafíos de la Premier League, la Champions League y la clasificación al Mundial 2026, objetivo urgente para la selección noruega tras casi treinta años de ausencia.

Pep Guardiola suma a Haaland al consejo de liderazgo del Manchester City para la próxima temporada (REUTERS/Toby Melville)

Sobre las opciones en el Mundial, Haaland es realista: “Noruega nunca ganará el Mundial. Si nos clasificamos, sería como si una gran nación lo ganara. Sería la mayor fiesta de la historia en Oslo”.

En tanto, no descarta, más adelante, seguir los pasos de Messi y Beckham y continuar su carrera en la MLS: “Nunca sabes lo que depara el futuro. Lo que hace Messi ahora es increíble”.

Por ahora, Haaland prefiere centrarse en el presente y buscar la paz interior: “No puedo seguir pensando en la temporada pasada. Lo mejor del fútbol es que siempre hay algo nuevo por venir. Hay que vivir el momento”, concluyó en TIME. Su ambición y serenidad auguran que seguirá marcando el ritmo del fútbol mundial.