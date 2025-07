El jugador de Atlas al que Messi le gritó el gol del Inter Mimi contó el encendido cara a cara y su reacción tras el partido

Inter Miami derrotó 2-1 a Atlas en un partido definido sobre la hora y la atención no solo se centró en el resultado, sino en un cruce entre Lionel Messi y el delantero uruguayo Matías Cóccaro. El episodio, ocurrido en los últimos minutos, dejó espacio para la polémica, aunque el propio Cóccaro aclaró el intercambio en zona mixta y compartió cómo fue el desenlace con el capitán argentino.

El Zorro, que ingresó en el segundo tiempo, relató que todo comenzó tras el empate parcial de Atlas. Cóccaro buscó motivar a sus compañeros y su actitud fue percibida por la Pulga de una manera particular. “Cuando hicimos el 1-1, motivé a mis compañeros, les dije de ir a buscar el segundo y él (Messi) se lo tomó mal. Después, cuando hicieron el gol, él lo festeja adelante mío. Después del partido me pide disculpas. Habla de lo que es el tipo. Ganó todo, y con 38 años está impecable y viene y me lo grita. El loco quiere seguir ganando. No le puedo decir nada, es el mejor de la historia. Le dije, con él me cayo la boca. Y con Suárez, que es mi ídolo”, sostuvo Cóccaro ante la prensa.

El delantero uruguayo remarcó que la situación no escaló y que el desenlace fue positivo tras el intercambio en la cancha y los vestuarios. “Cuando terminó el partido, nos dimos un abrazo. Le dije: ‘¿Qué te voy a decir a vos?’. Soy ganador, siempre quiero ganar. Él lo entendió y me dijo: ‘Te mando la casaca’. Que venga a disculparse de esa manera habla muy bien de él como persona. Me quedo muy tranquilo con la imagen que me deja”, resaltó Cóccaro, mientras mostraba ante la prensa la remera número 10 del Inter Miami que le obsequió el campeón del mundo en Qatar 2022.

La explicación del atacante de Atlas incluyó un análisis sobre la intensidad del partido y la exigencia de enfrentar a un rival liderado por Messi y Suárez. “Él entendió que yo estoy para defender todo en Atlas, y que lo vivo de esa manera. Por eso vino y me lo gritó. Pero después se acercó a pedirme disculpas, sin necesidad. Ese gesto lo hace más grande todavía”, expresó el ex Huracán, Montevideo City Torque y Peñarol, entre otros equipos.

Respecto al desarrollo del encuentro, Cóccaro evaluó el desempeño grupal y la amargura por el resultado. “Hicimos un buen partido, deberíamos habernos llevado los tres puntos. Perderlo en la última jugada da mucha bronca. Teníamos a Camilo (Vargas) preparado para los penales, lo habíamos practicado en la semana. Perder así duele, me voy re caliente”, señaló.

El delantero también analizó el comportamiento del equipo durante los noventa minutos. “Sentíamos que lo podíamos haber ganado. Con estos tipos, si no concretás la que tenés, ellos no te perdonan. Creo que hicimos un buen partido, nos defendimos bien e intentamos contragolpear. Intentamos tener la pelota, pero es difícil. Es complicado: te ganan por la genialidad y la calidad que tienen. Hacen una jugada que es muy difícil”, dijo, en referencia al peso de figuras como Messi y Suárez para definir los partidos en momentos clave.

Lionel Messi, por su parte, aunque no ahondó en su encontronazo con el delantero uruguayo, analizó lo acontecido en el partido y valoró el buen inicio de los dirigidos por Javier Mascherano, que tuvieron el debut de Rodrigo De Paul. “Competimos entre nosotros, tenemos que sumar más que los demás. Es importante sacar ventaja porque ayer los equipos americanos no ganaron y hoy era fundamental hacerlo”, comentó.

Vale destacar que esta edición de la Leagues Cup tendrá un nuevo formato. Durante la primera etapa, conocida como Fase Uno, cada club disputará tres partidos ante rivales de la liga opuesta. Tras concluir esta fase, los cuatro mejores equipos de la MLS y los cuatro mejores de la Liga MX avanzarán a los cuartos de Final, conformando la ronda eliminatoria que definirá a los semifinalistas. La gran final se jugará el domingo 31 de agosto. Las Garzas, tras esta victoria, chocarán el sábado 2 de agosto contra el Necaxa de Fernando Gago y el miércoles 6 de agosto ante los Pumas de Keylor Navas.