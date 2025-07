Asistencias clave y dos ásperos cruces cara a cara: el partido de Messi en el triunfo del Inter Miami por la Leagues Cup

Los mejores momentos de Inter Miami vs. Atlas por la Leagues Cup

Lionel Messi volvió a ser gravitante en el triunfo del Inter Miami 2-1 sobre Atlas, en su debut en la Leagues Cup. El crack argentino se destacó en el Chase Stadium ante el equipo mexicano por su participación en el juego, precisión en los pases, cambios de ritmos, lujos y hasta las asistencias en los goles de Las Garzas.

El capitán argentino se sintió cómodo desde el primer minuto con el estreno de su amigo y compañero en la selección argentina, Rodrigo De Paul, con quien se asoció varias veces por el sector derecho y el centro de la cancha. Sus combinaciones le dieron claridad y otro aplomo al conjunto dirigido por Javier Mascherano.

Con el correr de los minutos, el nivel de Messi creció por su mayor contacto con la pelota. Por ejemplo, se lució con una buena jugada en la que a pura gambeta se sacó tres rivales de encima y asistió a Jordi Alba, quien estaba adelantado.

El liderazgo de Leo fue elocuente en su juego y personalidad. Una de las postales del primer tiempo fue su cruce con Sergio Hernández, con quien discutió y se lanzaron un par de manotazos.

También llegó a meter un sombrero dentro del área. Cuando no pudo por abajo buscó con su guante zurdo con dos centros que fueron a la cabeza de Tadeo Allende, cuyos intentos se fueron por arriba del travesaño.

En el complemento el delantero de 38 años se siguió destacando y desequilibró con velocidad en sus traslados. En su búsqueda se destacó con una gambeta sobre la línea y también luego de una corrida en la que habilitó a Telasco Segovia, que remató desviado.

De tanto buscarlo, Messi otra vez fue determinante para que el Inter Miami se pusiera en ventaja. A los 57 minutos sorprendió por la izquierda dentro del área, luego de un pase exquisito de Sergio Busquets, y con un toque sutil asistió al propio Segovia, quien firmó el 1-0.

El cruce de Messi con Matías Cóccaro

Pese a la igualdad del elenco azteca, anotada por José Lozano, Messi se mantuvo como la punta de lanza de su equipo. Cuando pareció que el cotejo iba a terminar en tablas y que iba a llegar la definición por penales, otra vez Leo fue vital ya que, en una jugada calcada del primer tanto, recibió por la izquierda una combinación de Luis Suárez y le dio el pase gol a Marcelo Weigandt. La jugada fue revisada por el VAR por una supuesta posición adelantada de Messi, pero se comprobó que estaba habilitado.

Una vez que se ratificó el gol, Leo disparó contra Matías Coccaro al que le gritó el gol y le dijo “¡Tomá! Andá a buscarlo, andá a buscarlo el segundo”.

“Es una linda competición. Ahora cambió el formato y es para disfrutarlo”, contó Messi luego del partido.

“Fue difícil porque el otro día no me dejaron jugar (sancionado una fecha por no ir al Juego de las Estrellas) y a mí me cuesta, ya que pierdo ritmo si no tengo continuidad en todos los partidos”, agregó.

Lionel Messi fue clave en la victoria del Inter Miami (Sam Navarro-Imagn Images)

“Tenemos un gran plantel. Hicimos un buen trabajo en el Mundial de Clubes. Esta es una competición corta y que te permite lograr una plaza para la Concachampions del próximo año”, afirmó.

Sobre el debut de De Paul, indicó que “nos conocemos hace mucho tiempo y le da un salto de calidad al plantel. Hoy se corrió todo con el calor, la humedad y temperaturas altas”.

La próxima fecha el Inter Miami volverá a jugar de local y será este sábado ante otro equipo mexicano, el Necaxa, a partir de las 20.00, hora de Argentina.

En tanto que por la Major League Soccer (MLS), el venidero encuentro del equipo de Messi será el domingo 10 de agosto en su visita a Orlando City, en el clásico de la Florida, desde las 21.00 de Argentina. En la liga el Inter Miami marcha quinto con 42 puntos y está a 8 del líder, Philadelphia Union. Cabe recordar que Las Garzas adeudan tres partidos que no pudo disputar por su participación en el Mundial de Clubes.

LOS NÚMEROS DE MESSI

La vigencia de Messi lo lleva a seguir marcando hitos en sus estadísticas. Está a 26 tantos de los 900 goles profesionales. Hoy acumula 874 anotaciones y 388 asistencias en los 1115 partidos que disputó en su carrera dividiendo las cifras entre Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), la selección argentina (112 goles y 58 asistencias en 193 partidos), PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos) e Inter Miami (58 goles y 27 asistencias en 69 partidos).

Del otro lado está la figura de Cristiano Ronaldo, quien está en la carrera para gritar mil veces: suma 938 anotaciones en 1281 apariciones oficiales entre Real Madrid (450), Manchester United (145), Juventus (101), Sporting de Lisboa (5), la selección de Portugal (138) y Al Nassr (99).

Con las dos asistencias ante Atlas, alcanzó las 388 en su carrera. No hay ningún otro jugador en actividad que supere las 300. Números que hablan de su grandeza.

LOS GOLES DE MESSI EN CADA AÑO CALENDARIO

1- 91 goles en el 2012 (Barcelona/Selección Argentina)

2- 60 goles en el 2010 (Barcelona/Selección Argentina)

3- 59 goles en el 2011 (Barcelona/Selección Argentina)

4- 59 goles en el 2016 (Barcelona/Selección Argentina)

5- 58 goles en el 2014 (Barcelona/Selección Argentina)

6- 54 goles en el 2017 (Barcelona/Selección Argentina)

7- 52 goles en el 2015 (Barcelona/Selección Argentina)

8- 51 goles en el 2018 (Barcelona/Selección Argentina)

9- 50 goles en el 2019 (Barcelona/Selección Argentina)

10- 45 goles en el 2013 (Barcelona/Selección Argentina)

11- 43 goles en el 2021 (Barcelona/PSG/Selección Argentina)

12- 41 goles en el 2009 (Barcelona/Selección Argentina)

13- 35 goles en el 2022 (PSG/Selección Argentina)

14- 31 goles en el 2007 (Barcelona/Selección Argentina)

15- 29 goles en el 2024 (Inter Miami/Selección Argentina)

16- 28 goles en el 2023 (PSG/Inter Miami/Selección Argentina)

17- 27 goles en el 2020 (Barcelona/Selección Argentina)

18- 24 goles en el 2025 (Inter Miami/Selección Argentina)*

19- 22 goles en el 2008 (Barcelona/Selección Argentina)

20- 12 goles en el 2006 (Barcelona/Selección Argentina)

* Temporada en curso - No marcó goles con Argentina hasta el momento