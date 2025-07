Un gesto que causó furor y el mensaje para su “amigo” Messi: así fue el debut de Rodrigo De Paul en Inter Miami

De Paul debutó en Inter Miami (Sam Navarro-Imagn Images)

La espera terminó para Rodrigo De Paul. Es que después de participar con el Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes, el volante de la selección argentina se tomó vacaciones con su pareja Tini Stoessel. En el interín, el Inter Miami de su amigo Lionel Messi lo tentó para jugar y tras varias semanas de negociaciones, El Motorcito se mudó a EEUU.

Hoy, con pocos días de trabajo junto a sus compañeros, De Paul debutó para el equipo de Javier Mascherano en el triunfo de Las Garzas ante Atlas, de México, por el estreno de la Leagues Cup, el torneo que significó el primer título de Messi en tierra norteamericana.

El ex mediocampista de Racing Club jugó todo el encuentro y mostró su clásico despliegue en el campo. Fue clave para darle vitalidad a la zona central del conjunto rosa y ayudó para que Sergio Busquets se libere más en ofensiva. Antes del comienzo del juego, De Paul se estrechó en un abrazo con Messi, en una imagen que causó furor en las redes del club y de la MLS. Algo parecido sucedió con sus declaraciones post partido, en la que destacó que ya conocía cómo jugaba el equipo y le dejó un guiño a su compañero de Selección.

“Estoy bien, contento por cómo lo hizo el equipo. Podría haberse definido antes, pero tiene su condimento ganar al final el equipo hizo un gran partido”, analizó en la transmisión para Apple TV. “Uno lo tiene que hacer, es el trabajo. Hay compañeros que conozco, solo ayudar al equipo. Me siento cómodo, estoy muy feliz en el Inter”, agregó sobre el pedido del DT de jugar con pocas prácticas con sus nuevos compañeros.

El abrazo entre Messi y De Paul (@InterMiamiCF)

Acto seguido, De Paul habló de sus objetivos en su nuevo equipo, que ahora comparte con Messi. “Disfrutarlo y ayudarlo a ganar títulos, que es lo más importante, es el más grande de todos. Tengo la suerte de jugar con él en la Selección, es un orgullo para mí, lo disfruto todo el tiempo”, expresó el ex jugador de Udinese.

Y agregó: “Yo lo veía un montón, porque tengo un amigo que juega. Tiene mucha intensidad, tiene experimentados, pero juega bien, Mashe quiere que juguemos y que salgamos con la pelota de abajo, le tengo mucha fe. Hay jugadores de Argentina a los que les fue muy bien en nuestro país. El juego es muy importante, pero también lo físico y se vio que en esto están muy bien”.

Por último, De Paul expresó que no le costó estar tantos días fuera de competencia. “No me cuesta mucho el parate. Uno siempre está entrenando, haciendo cosas. No sabía si iba a hacer 90 minutos. Creo que los aguanté bien, me voy contento con el debut”, concluyó.

El que habló del número 7 fue el astro rosarino. “Ya nos conocemos hace tiempo, nos da un salto de calidad. Viene con muchas ganas y hoy se corrió todo con la humedad y el calor. Hoy el equipo compitió muy bien”, dijo sobre tras el debut de su amigo.

Ahora, será turno de descansar para De Paul y compañía. Pero no por mucho tiempo. Es que el Inter Miami volverá a salir a la cancha el próximo sábado y otra vez como local en el Chase Stadium ante el Necaxa, conjunto que es dirigido por Fernando Gago, quien jugó en la Albiceleste con Messi. Dicho duelo se disputará a las 20 (hora argentina). Luego de eso, el próximo miércoles 6 de agosto, será el turno de recibir a Pumas (20.30 en Argentina), que acaba de sumar en el arco al costarricense Keylor Navas, ex portero de Newell’s.