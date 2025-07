7 frases de Messi tras el dramático triunfo del Inter Miami en la Leagues Cup: del guiño a De Paul al sutil dardo a la MLS

“Es una linda competición. Es una linda prueba para nosotros también jugar con equipos mexicanos, es para disfrutarlo”, declaró Lionel Messi, capitán y máxima figura del Inter Miami, instantes después del ajustado triunfo 2-1 sobre Atlas de México en el debut de Las Garzas en la Leagues Cup.

El delantero, de 38 años, fue protagonista clave en el encuentro disputado en el Chase Stadium: ofreció las dos asistencias para los tantos de Telasco Segovia y Marcelo Weigandt; la segunda, en el último suspiro del encuentro, tras una buena combinación con Luis Suárez, y con el suspenso de una larga revisión del VAR. De hecho, la acción terminó desencadenando algunos roces. Y el punta terminó gritándole la conquista en el rostro al uruguayo Matías Cóccaro.

El rosarino valoró la importancia que tiene este tipo de enfrentamientos y remarcó el nivel exigente de la competencia. “Competimos entre nosotros, tenemos que sumar más que los demás. Es importante sacar ventaja porque ayer los equipos americanos no ganaron y hoy era fundamental hacerlo”, afirmó Messi sobre el arranque del torneo, que Las Garzas supieron festejar en 2023, cuando desembarcó el ex atacante del Barcelona y el PSG.

Sobre las condiciones del partido, el crack argentino resaltó la exigencia física. “Es difícil porque hace mucho calor, y eso que venía de no jugar. Para otros capaz es mejor descansar, pero para mí es peor. Yo necesito competir, para tener ritmo. El otro día no me dejaron jugar y lo noté en el primer tiempo”, señaló el delantero, quien de esa forma le lanzó un dardo a la MLS.

¿Por qué? En el 0-0 ante Cincinnati del último sábado, estuvo en la platea debido a la suspensión que sufrió por no haber participado del All Star Game; un juego de exhibición, cuando acarreaba un desgaste que había incluido el Mundial de Clubes.

Messi insistió en la necesidad de sumar minutos para mantener el ritmo competitivo: “Cada partido me ayuda a sentirme mejor y a competir siempre”.

En relación al rendimiento colectivo y la llegada de refuerzos, Messi destacó el aporte de Rodrigo De Paul, reciente incorporación y compañero en los éxitos con la selección argentina -Mundial de Qatar 2022, dos Copas América y una Finalissima-. “Con Rodrigo nos conocemos desde hace tiempo, jugamos muchos partidos juntos, le da un salto de calidad a la plantilla, viene con muchas ganas. No practicó y hoy se corrió todo con la humedad y el calor”, elogió. Además, remarcó lo hecho por el grupo: “El equipo compitió muy bien y logramos tres puntos importantes”.

Uno de los remates al arco de Messi (Crédito: Sofía Sarni)

El delantero hizo un repaso del presente de Inter Miami y del recorrido reciente en diferentes certámenes. “A principios de temporada hicimos un gran papel en la Concachampions, quedamos cerca de jugar la final -fue eliminado por Vancouver Whitecaps-; en la liga estamos arriba -quinto puesto-, en el Mundial de Clubes competimos. Esta es una competición que nos gusta, que es corta, te da la posibilidad de un título y lo vamos a pelear”, aseguró la Pulga sobre las distintas competencias encaradas por el plantel en los últimos meses.

El fixture marca que el conjunto rosa volverá a la acción el próximo sábado, cuando se pruebe contra el Necaxa. Y el miércoles 6 de agosto chocará ante Pumas.

El formato

Durante la primera etapa, conocida como Fase Uno, cada club disputará tres partidos ante rivales de la liga opuesta. Tras concluir esta fase, los cuatro mejores equipos de la MLS y los cuatro mejores de la Liga MX avanzarán a los cuartos de Final, conformando la ronda eliminatoria que definirá a los semifinalistas. La gran final se jugará el domingo 31 de agosto.