Argentina debutó con una solvente victoria en el Torneo L’Alcúdia 2025: superó 2-0 a Chile

La selección argentina arrancó a paso firme el Torneo L’Alcúdia COTIF 2025: se impuso por 2-0 sobre Chile con una solvente actuación. El elenco nacional albiceleste, que está disputando el certamen internacional Sub 20 con el combinado Sub 17 por decisión del cuerpo técnico, se quedó con la victoria con goles de Thomas de Martis y Tomás Parmo. El encuentro se disputó en el Estadio Municipal de Els Arcs de L’Alcúdia, en Valencia, España.

Los primeros minutos se desarrollaron con una enorme paridad en el terreno de juego. Más allá de que La Roja quiso imponer condiciones desde la superioridad física, el elenco albiceleste hizo que la diferencia de edad pasara desapercibida. Argentina tuvo la primera llegada de peligro de la mano de Ramiro Tulián, quien desvió su remate después de picársela al arquero rival.

Desde entonces, Chile tuvo un lapso del encuentro en el que dominó el trámite. Allí, apareció la figura de José Castelau. El arquero del Real Madrid tuvo algunas intervenciones clave para mantener el cero en su arco, y se destacó una notable atajada en un tiro libre desde la frontal del área.

Tomas Parmo, el joven de las inferiores de Independiente que convirtió el 2-0

Los pupilos de Diego Placente se adelantaron en el marcador antes del cierre de la primera etapa. Después de una buena jugada asociativa de la ofensiva albiceleste, Ramiro Tulián fue derribado en el área y el árbitro cobró penal. El encargado de ejecutar la pena máxima fue el goleador de la Selección, Thomas de Martis. El delantero de Lanús remató con fuerza y, pese a que el arquero Vicente Villegas adivinó el palo, no pudo parar el disparo por la potencia que llevaba.

A pesar de que la selección argentina se fue en ventaja al entretiempo, saltó a disputar el complemento con una notable voracidad ofensiva. Segundos después del arranque, Santiago Espíndola conectó de cabeza en el área chica del rival, pero su remate se fue rozando el palo derecho.

Inmediatamente, Tomás Parmo, que juega en Independiente, recibió una falta en la medialuna del área rival cuando se iba solo contra el arquero. Sin embargo, pese a que en un principio agarró la tarjeta roja, el árbitro principal amonestó al jugador chileno.

El elenco albiceleste aumentó la ventaja a los 46 minutos de partido. En otro ataque gestado por el costado derecho, Tomás Parmo se anticipó a la defensa de Chile desde un centro y, con un leve toque, desvió el balón para estampar el 2-0.

Argentina manejó los hilos del enfrentamiento con una ventaja tranquilizadora. Al mismo tiempo que buscaba golpear con ataques directos, anuló por completo las arremetidas de La Roja, que completó una floja presentación en su estreno en el certamen internacional. De hecho, tuvo oportunidades de marcar más goles, pero le faltó contundencia en el tramo final.

El once titular de la selección argentina para enfrentarse a Chile (@Argentina)

Cabe recordar que la selección argentina integra el grupo B junto a Chile, ADH Brasil U-20 y Valencia U-20, mientras que el grupo A está compuesto por Mauritania Sub 20, Arabia Saudita Sub 20, Venezuela Sub 20 y Alboraya, que reemplazó a Uruguay Sub 20. Respecto a la fase de grupos, los primeros dos clasificados en la tabla sacarán su boleto a las semifinales del certamen. Por su parte, los elencos que finalicen 3° y 4° se enfrentarán entre sí para disputar los partidos por el quinto y séptimo puesto, respectivamente. Al mismo tiempo, cada partido constará de dos tiempos de 40 minutos, con un entretiempo de 10. Además, la cancha es de césped sintético.

Hay que destacar que para el torneo, que este año celebra su 41ª edición y que el límite es para jugadores de 20 años, el plantel de la selección argentina está integrado por juveniles de la categoría 2008, quienes en su mayoría participaron del último Sudamericano Sub 17.

“Por más que el torneo es para jugadores sub 20, decidimos ir con la Sub 17 porque tienen el Mundial en noviembre y jugar con chicos más grandes los va a ir preparando para cuando les toque enfrentar a equipos físicamente superiores. Queremos fortalecer el grupo, que en el Sudamericano jugó muy bien, pero le faltó solidez para llegar a las instancias finales”, explicó el entrenador Diego Placente.

LA LISTA DEL SUB 20 PARA EL TORNEO DE L’ALCÚDIA

Arqueros: José Castelau (Real Madrid) y Alain Gómez (Valencia)

Defensores: Misael Zalazar (Talleres), Santiago Silveira (Argentinos Juniors), Ramiro Scandolo (Vélez), Mateo Martínez (Racing), Fernando Closter (Independiente), Matías Satas (Boca), Thiago Yáñez (Argentinos Juniors), Simón Escobar (Vélez), Joaquín Salas (Talleres)

Mediocampistas: Alejandro Tello (Racing), Felipe Pujol (Vélez), Jerónimo Gómez Mattar (Newell’s), Santiago Espíndola (River), Tomás Nosei (Vélez), Tomás Parmo (Independiente) y Ramiro Tulián (Belgrano)

Delanteros: Thomas De Martís (Lanús), Uriel Ojeda (San Lorenzo), Facundo Jainikoski (Argentinos Juniors) y Can Armando Güner (Borussia Mönchengladbach)

EL CALENDARIO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN EL TORNEO DE L’ALCÚDIA

Fase de grupos

Lunes 21/7: Argentina 2-0 Chile

Miércoles 23/7 - 17:45: Argentina vs. Valencia U-20

Viernes 25/7 - 15:30: Argentina vs. ADH Brasil U-20

Partido por el séptimo puesto *

Sábado 26/7 - 17:30: 4° Grupo A vs. 4° Grupo B

Partido por el quinto puesto *

Domingo 27/7 - 17:30: 3° Grupo A vs. 3° Grupo B

Semifinales *

Lunes 28/7 - 15:00: Primera semifinal

Lunes 28/7 - 17:30: Segunda semifinal

Final *

Miércoles 30/7 - 17:30

*Los correspondientes encuentros dependerán de la posición final de Argentina en la fase de grupos