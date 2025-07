Mano a mano con Pechito López: su pasión intacta por ganar, su defensa a Colapinto y por qué Briatore “no es fácil”

Entrevista a José María "Pechito" López

A los 42 años se puede pensar que un piloto se sienta más cerca de su retiro o de competir con menos presiones en el automovilismo. Sin embargo, ese no es el caso de José María López, que afirma que se “sigue enojando igual que antes” ya que se brinda al 110 por ciento, fiel al estilo que lo llevó a ser uno de los mejores pilotos en la historia de la Argentina. Dueño de una campaña internacional que lo llevó a ganar cinco títulos mundiales, tres en el extinto WTCC (Campeonato Mundial de Autos de Turismos) y dos en el Campeonato Mundial de Endurance (WEC) en la clase principal, la Hypercar. También ganó las 24 Horas de Le Mans en 2021. Hoy continúa en la categoría reina de las carreras de resistencia y este domingo obtuvo su primer triunfo en la divisional menor, la LMGT3, con un Lexus, ya que se mantiene en el programa de Toyota.

La victoria fue en las 6 Horas de San Pablo en el Autódromo José Carlos Pace de Interlagos, donde no le sorprendió la buena presencia de argentinos ya que “estamos muy cerca y al que le gusta el automovilismo y puede estar, se viene”. Hace más de dos décadas inició su camino en el exterior que lo llevó a ser reclutado por Renault F1 para su programa de jóvenes pilotos. Hizo miles de kilómetros sobre los autos que Fernando Alonso usó para ser bicampeón mundial en 2005 y 2006. El de Río Tercero conoce muy bien el ambiente y es amigo de Franco Colapinto, al que defendió y también se refirió a Flavio Briatore, a quien conoce de su época en la misma estructura de Enstone, pero que hoy lleva el nombre de Alpine.

El cordobés se siente muy vigente y eso lo lleva a mantenerse en el plano internacional y negó los rumores de un regreso al Turismo Carretera el año próximo. Algún día volverá a buscar esa corona que se le escapó el 20 de diciembre de 2009 cuando una mancha de aceite lo dejó sin ese título en el Autódromo de Buenos Aires. Fue la época en la que había vuelto al plano nacional para correr con autos y fue tricampeón del TC 2000 y también logró un cetro en el Top Race. En Interlagos, con su habitual amabilidad aceptó el mano a mano con Infobae y habló de todo.

José María López celebra su triunfo en las 6 Horas de San Pablo, que fue su primera victoria en la clase LMGT3 C F GT3 (Photo Julien Delfosse / DPPI)

-¿Cómo es correr a fondo tanto tiempo más allá que ustedes se turnan?

-Hoy en las carreras de resistencia los autos están preparados para correr al fondo toda la carrera. Obviamente, el desgaste físico y mental es alto, pero tenés tiempo de descanso y las seis horas no es tanto el problema, porque en definitiva terminás haciendo un dos o tres stins (tramos de carrera) como mucho. Pero está bueno y los autos han avanzado mucho en ese sentido.

-¿Qué tiene el WEC? ¿Por qué ha crecido tanto en los últimos años?

-Por muchas razones: un reglamento que permite que las marcas estén en un campeonato del mundo no con presupuestos masivos. Obviamente los cambios que se hicieron sobre este nuevo reglamento sobre Hypercar hizo que se interesan muchas marcas. Y obviamente el GT3, que siempre ha sido el caballo de batalla. Hay muchísimos autos en todo el mundo. Hoy GT3 es el auto que más se usa en todo el mundo, en el DTM se usa en Europa, en el World Challenge, se usan en el WEC. Son autos que se usan muchísimo. Hay un parque muy importante. Hoy, sacando la Fórmula 1, es indudablemente una de las mejores categorías.

-¿Tu futuro? ¿Seguís acá?

-Sí, yo sigo ligado a Toyota, ligado a este proyecto. Así que ahora se está trabajando en un auto nuevo que no sabemos bien cuando igualmente cuándo va a ser el debut todavía, pero esperando con ansias el nuevo auto porque el Lexus hace muchos años que está en pista, se quedó desactualizado en un montón de cosas, así que creo que cuando tengamos el nuevo auto vamos a dar aún más pelea.

-Hay un rumor de un posible regreso al Turismo Carretera el año que viene…

-No, no, todavía no.

En acción sobre el Lexus con el que ganó en Interlagos (Photo Julien Delfosse / DPPI)

-¿Cómo lo viste a Franco Colapinto?

-Creo que no se le puede pedir más. Obviamente es distinta la situación a la que estuvo el año pasado, donde el Williams tenía un rendimiento mejor y pareciera como que era un auto más fácil de manejar también. Pero hoy le toca estar en un Alpine que hoy por hoy que es un auto complicado también de llevar. Lamentablemente los errores que tuvo, a veces uno no elige el lugar y han sido en lugares que lo han comprometido. Pero si uno ve también que Gasly en Austria hizo un trompo 360 en la última curva y quedó en pista. En las pruebas de Silverstone, también antes de la clasificación y su 360 en Copse y quedó en pista. Y estamos hablando de un piloto súper experimentado. Pero bueno, es difícil, obviamente. Esperemos que el auto mejore, pero bueno, creo que él está haciendo todo lo que puede. No es fácil, está en la F1 donde hay muchas presiones. Y la tiene que tratar de llevar lo mejor posible, pero nunca dejar de disfrutar el momento, porque es un lugar privilegiado en el que está también.

-Vos tuviste oportunidad de trabajar con Briatore, ¿cómo es Flavio?

-No es una persona fácil. Es un hombre más de negocio que del automovilismo en sí, por los antecedentes que tuvo previo a esto. No te sabría decir después de muchos años y sobre todo de no haber estado, pero bueno, los directores de equipo tampoco muchas veces tienen mucha opción. Hay algunos que hacen cambio rápido y otros que no, pero también por ese lado debe haber muchas presiones de tener resultados y lamentablemente obviamente es como el fútbol, que muchas veces es el técnico el que paga el precio, porque obviamente es uno y no son los 22 jugadores del plantel. En la F1 obviamente pasa, o es el piloto o el director de equipo, porque obviamente no se pueden cambiar 1.500 personas que son las que trabajan para hacer un F1.

-Volviendo al WEC, el CEO de la categoría (Frédéric Lequien) dijo que tuvo conversaciones por Argentina. ¿Te imaginás una fecha en Buenos Aires?

-Sí, Buenos Aires o en cualquier lado. Obviamente sería muy lindo poder ir con él WEC y sobre todo sabiendo el fanatismo que tienen los argentinos. Seguramente sería muy lindo. Ojalá se cumpla.

-A la gente en la Argentina le gusta mucho el WEC, ¿te llega eso, cómo lo ves?

-Es una muy linda categoría. Son carreras de larga duración, pero son carreras que brindan mucha pelea en pista, mucha variedad, Entonces, bueno, obviamente creo que es muy linda. Obviamente no vas a ver (la lucha) por 12 horas o 24 horas de carrera, pero son carreras interesantes.

Pechito López afirma que hoy se "sigue enojando" para poder ganar

-¿Hoy corrés más para disfrutar o seguir poniéndote la presión que tenías en otros años?

-No, lo veo de la misma manera, con mucho entusiasmo, con muchas ganas. Todavía siento muchas ganas de manejar. Me gusta y me sigo enojando igual que antes, queriendo ganar igual que antes. Seguramente en otra etapa de mi vida, pero todavía con muchas ganas de seguir. No me pongo una fecha todavía cuando por ahí puedo dejar, sobre todo porque siento que todavía me siento muy bien, que estoy muy bien físicamente y con muchas ganas.

-A nivel internacional, ¿no hay fecha límite?

-No, el límite me lo van a poner los contratos. Pero personalmente todavía sigo pensando en muchos años más.

-¿Y con alguna posibilidad de tener alguna otra carrera en Hypercar?

-¿Por qué no? Sigo siendo piloto de reserva, pero bueno, también aprendo a aceptar el hecho de que no tengo más 20 años, ni 30. O sea, soy probablemente uno de los más grandes en el paddock. Y bueno, eso es obvio que muchas veces se penaliza. Pero en términos de rendimiento lo demostré el año pasado cuando me tuve que subir de nuevo e inclusive lo veo cuando tengo que probar también el Hypercar a veces cuando les hace falta un piloto más. Pero bueno, la edad está y vienen los jóvenes y hay que darles lugar también a eso. Es un ciclo natural de la vida y del deporte en sí. Pero bueno, hasta que siga viendo que soy competitivo y tenga las ganas de seguir, sea GT3 o en Hypercar me gusta porque sigo corriendo.

-Qué impresionante la carrera de 2024 en Le Mans, largaste último y terminaste segundo. ¿Cómo lo recordás?

-Fue especial porque, digamos, yo estaba abajo del equipo, obviamente un momento incómodo al principio, porque se había lastimado un amigo, un hermano para mí como Mike (Conway). Pero después, realmente llegar así, sin probar y terminar siendo el piloto más rápido del equipo y que me dieron las últimas cuatro horas cuando yo en realidad no tenía que haber estado arriba del auto que me dejaron arriba y peleando, viniendo para adelante, recortando diferencia, sintiéndome fuerte arriba del auto fue muy lindo. Obviamente lastima y quema un poco el hecho de haber estado tan cerca de no haberlo podido lograr. Pero bueno, cuando uno ve el concepto de la carrera, que indudablemente no éramos el auto más rápido ese año y haber largado último con todo lo que fue, aparte de lo que fue la carrera en sí, con una dificultad de lluvia y con muchas cosas externas también creo que fue una forma muy linda mía de decir acá estoy. Y también obviamente si era la última carrera de decir que te vas con la frente en alto.