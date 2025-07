La conmovedora historia de Luis Enrique tras la muerte de su hija Xana: “No necesito ganar un partido para recordarla”

Luis Enrique y su hija Xana (Grosby)

Hay personas que se ganan un cariño especial en el mundo del fútbol, que generan un sentimiento de esperar que les vaya bien, que su manera de concebir la competencia, su permanente hambre de gloria sea premiada con un título. Y mucho más cuando detrás hay una historia dramática como la que le tocó atravesar a Luis Enrique: la muerte de Xana, su pequeña hija de 9 años, producto de un cáncer. A tres meses de ese doloroso momento, el entrenador volvió a dirigir a la selección de España y no le tembló el pulso para despedir a su ayudante más cercano por una actitud “desleal“. Hoy, al frente del París Saint-Germain (PSG) y tras obtener la primera Champions League de la historia para el elenco parisino, el DT español asegura tener a Xana cerca ”espiritualmente" en lo que podría ser la mejor temporada de su vida en el cargo porque este domingo enfrentará al Chelsea en la final del Mundial de Clubes en Nueva Jersey.

La Furia Roja estaba instalada en La Valeta, la capital de Malta, para afrontar el segundo partido de las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 (se disputó en 2021 por el COVID-19 y la ganó Italia). Los dirigidos por Luis Enrique Martínez García venían de imponerse en el inicio a Noruega en Valencia. El líder se sentó en la sala de conferencias con un ánimo bromista y dirigió la práctica. “Poco después recibió una llamada aterradora, algo que no olvidará en su vida. Era de su mujer para contarle entre lágrimas algo tremendo, horrible”, relató el diario español Marca sobre aquel 25 de marzo de 2019.

Xana, nacida en 2009, se había sometido a estudios médicos y sufría un osteosarcoma, un tipo de cáncer que afecta a los huesos y que perjudica especialmente a los niños.

En ese entonces, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales (ya no ocupa el cargo) fue informado de inmediato y se organizó un dispositivo para que el DT regresara a Barcelona cuanto antes. No estuvo en el banco -se argumentaron “motivos familiares”- y esa victoria 2-0 contra Malta con un doblete de Álvaro Morata quedó en un segundo plano, más allá de haber enmarcado un récord de posesión de pelota en la historia de La Roja con un 83,5% desde que se tienen acceso a estos datos.

La selección dejó de ser relevante en la dinámica cotidiana del hombre de 55 años, quien visitaba a diario el hospital para ver a su niña. Dejó su cargo a nivel nacional y lo heredó Robert Moreno, su asistente más cercano y “amigo”, según afirmó Marca.

El 29 de agosto de ese mismo año a las 21:42 (hora española), el mensaje del DT quebró el corazón de muchos. A la hora indicada, Luis Enrique confirmó la muerte de su tercera hija y la más pequeña de la familia a través de un comunicado en redes sociales: “Te echaremos mucho de menos, pero te recordaremos cada día de nuestras vidas con la esperanza de que en un futuro nos volveremos a encontrar. Serás la estrella que guíe a nuestra familia. Descansa Xanita”.

El comunicado de Luis Enrique por la muerte de Xana

El 27 de noviembre, a menos de tres meses del paradigmático suceso, se volvió a sentar al mando de la selección de España y desplazó a Moreno como su mano derecha, luego de que su colaborador haya cerrado una campaña invicta como puntero del Grupo F gracias a sus ocho victorias y dos empates.

En conferencia de prensa, no ocultó ni un milímetro los motivos que llevaron al despido de una persona que fue su ayudante en Roma, Celta de Vigo y Barcelona (hoy es el DT del Sochi de Rusia): “La única vez que lo he visto en todo este tiempo fue el 12 de septiembre, cuando tuvimos una reunión de 20-30 minutos en mi casa. Tenía claro que quería ser entrenador en la Eurocopa y que luego yo podría volver y él sería mi ayudante. No fue una sorpresa: lo veía venir”.

“Fue desleal, y yo jamás haría eso. La ambición es una virtud, pero la ambición excesiva no: es un gran defecto. Por eso tomé la decisión. No quiero a nadie así en mi cuerpo técnico”, manifestó en distintas frases divulgadas por el diario The Guardian.

Con esa entereza y autoridad, afrontó el Mundial de Qatar 2022 y, más allá de la eliminación en octavos de final por penales contra Marruecos, el recuerdo de Xana estuvo presente en su mente, más precisamente el 27 de noviembre antes de afrontar el segundo duelo del Grupo E. “Ya estamos en el decimocuarto día de concentración. Hoy no solo jugamos contra Alemania. Hoy también es un día muy especial porque Xanita cumpliría 13 años. Amor, allí donde estés, muchos besos y pasa un gran día. Te queremos”, expresó en un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

La hija del entrenador español murió en agosto de 2019 por un osteosarcoma

En 2023, decidió ir un paso más allá con la memoria de la hermana de Pacho y Sira, sus otros hijos. En noviembre de ese año constituyó en Barcelona la Fundación Xana, una organización de “carácter familiar, benéfica y sin ánimo de lucro” que trabaja con “compromiso, rigurosidad y sensibilidad para ayudar a las familias que están sufriendo el impacto de la enfermedad de un hijo o hija”, según refleja su página oficial.

Esta entidad cobró una mayor trascendencia en las últimas semanas por el emotivo homenaje del orientador nacido en Gijón después de ganar la UEFA Champions League con el PSG ante el Inter de Lautaro Martínez por 5-0 en Múnich. Se sacó la remera que llevaba para colocarse una de color negro en homenaje a su hija fallecida.

Su amigo y diseñador, Edgar Plans, fue el encargado de realizarle este regalo para que celebre una victoria con esa prenda. “Él no sabía nada. Yo hice el diseño y lo envié a la Fundación Xana, que quería hacer un tributo”, reveló al medio Vía libre. Y añadió: “La familia la llevó desde Asturias a Múnich, en concreto su hermano. Su mujer la tenía guardada por si ganaban, que se la pusiera”.

*La bandera de los hinchas del PSG y la remera especial de Luis Enrique

La consagración en la Liga de Campeones incluyó una sentida bandera de los hinchas del PSG, en la que se veía la imagen de Xana con la camiseta del elenco francés junto a su padre clavando la bandera del club en el centro del campo, emulando la postal que recorrió el mundo tras la consagración con Barcelona en la final de la competencia europea de 2015 ante Juventus. Ambos lo habían hecho en el Estadio Olímpico de Berlín y, en la previa a la definición contra el Neroazzurro, Luis Enrique formalizó un pedido: “Tengo el deseo de hacer lo mismo con el PSG”.

Ya con el título ganado y brindando una exhibición de fútbol, el entrenador declaró: “Xana está con la familia y con todos sus amigos todos los días. Se gane, se pierde, se levante uno de mal o buen humor, cuando uno ama a personas desde el corazón siempre está conmigo y mi familia.Y hoy, seguro que estaría por aquí corriendo, aunque quizás ya sería un poco más mayor”. Sus palabras a flor de piel generaron que Mariano Closs y Diego Latorre se quiebren en vivo durante la transmisión de ESPN.

Un día antes de ganar la Liga de Campeones, le preguntaron cómo transitaba cada día esa dolorosa pérdida y dejó su reflexión personal: “Es bastante más fácil de lo que parece. Yo tengo un recuerdo increíble porque a mi hija le gustaba mucho las fiestas y estoy seguro que donde está sigue haciendo fiestas”.

*Las declaraciones de Luis Enrique tras ganar la Champions League

24 horas después se volvió a sentar en la sala de conferencias del Allianz Arena y realizó una aclaración sobre el pensamiento sobre Xana y los trofeos que ha levantado: “No necesito ganar una Champions o un partido para recordar a mi hija. Ella siempre está presente apoyando a mi familia y la siento especialmente cuando perdemos o las cosas no salen bien. Se trata de focalizar todo lo bueno que ha vivido nuestra hija con nosotros y sacar lo positivo de lo negativo. Esa es la mentalidad que tengo yo y mi familia".

Su forma de pensar la vida quedó marcada por el documental producido por Movistar, nombrado “No tenéis ni * idea” y que desarrolla su faceta de entrenador hasta meterse en el hecho que dio un vuelco de 180 grados en su matrimonio con Elena Cullell: “¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. Mi hija Xana vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos“.

A continuación, contó cómo recuerda a la pequeña: “Tenemos mil recuerdos de ella, videos, cosas increíbles. Mi madre no podía tener fotos de Xana. Hasta que llegué a casa y le dije ‘¿por qué no hay ninguna foto de Xana, mamá?’ ‘No puedo, no puedo...’, decía. ‘Mamá, tienes que poner fotos de Xana, Xana está viva’, le contesté. En el plano físico no está, pero en el plano espiritual está. Porque cada día hablamos de ella, nos reímos y recordamos”.

Luis Enrique ha traspasado la barrera idiomática del fútbol para abarcar otros ámbitos de la vida y generar empatía a lo largo y ancho del mundo deportivo. Muchos recordarán su cara a cara con Kylian Mbappé antes de dejar el PSG, pero ese video viral es solo una parte del gen competitivo del protagonista que fue por un nuevo trofeo a los Estados Unidos.

Su camino inició con una inapelable victoria por 4-0 en el Grupo B contra Atlético de Madrid, perdió su único partido ante Botafogo (1-0) y cerró la zona con un triunfo 2-0 ante Seattle Sounders. Eliminó al Inter Miami de Lionel Messi por 4-0 en octavos, se impuso 2-0 al Bayern Múnich en cuartos y dio un entrenamiento a cielo abierto frente a Real Madrid (4-0) para quedar a un paso de la gloria. “Puede ser mi mejor temporada”, aseguró el orientador en la previa a la final. Solo le falta un partido.

El por entonces entrenador del Barcelona celebró con su hija la Champions League que logró en 2015 (Grosby)