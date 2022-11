El emotivo recuerdo de Luis Enrique para su hija que hoy cumpliría 13 años: “Allí donde estés, pasa un gran día”

La hija del entrenador español murió en agosto de 2019 por un osteosarcoma

España juega contra Alemania el partido más convocante de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 desde que se conocen los enfrentamientos de la primera fase y potenciado con la derrota alemana ante Japón en su debut mundialista. El encuentro es a las diez de la noche en el Estadio Al Bayt, situado en la ciudad de Al Khor, con capacidad para 60.000 espectadores. A la mañana, Luis Enrique, el técnico de la selección española, decidió salir a dar un paseo en bicicleta por las calles de Doha. Aprovechó para ejercitarse y para grabar un video.

En su cuenta de Instagram creada exclusivamente para esta Copa del Mundo, saludó al preparador físico del plantel Lorenzo del Pozo antes de anunciar que hoy no solo puede pensar en el partido: “Ya estamos en el decimocuarto día de concentración. Hoy no solo jugamos contra Alemania. Hoy también es un día muy especial porque Xanita cumpliría 13 años. Amor, allí donde estés, muchos besos y pasa un gran día. Te queremos”. El video es la publicación que lleva por título “¡Te echamos de menos!” y ya reviste calidad de viral con cientos miles de likes y comentarios.

Xanita es Xana, la hija más pequeña de Luis Enrique. Falleció el 29 de agosto de 2019 con apenas nueve años, luego de combatir cinco meses contra un osteosarcoma, un severo cáncer que afecta a los huesos y que es especialmente agresivo en los niños. Ese día, en un comunicado publicado en las redes sociales, Luis Enrique en representación de su familia expresó: “Te echaremos mucho de menos pero te recordaremos cada día de nuestras vidas con la esperanza de que en un futuro nos volvamos a encontrar. Serás la estrella que guíe a nuestra familia. Descansa Xanita”.

Luis Enrique durante la celebración de la Champions League 2014/15 con su hija Xana

La niña padecía un tumor óseo que había obligado al entrenador a dejar su cargo en el combinado nacional, que había quedado en manos de Robert Moreno, su ayudante. La enfermedad de Xana tomó notoriedad el 26 de marzo, cuando Luis Enrique abandonó de forma repentina la concentración de “la Roja” en la previa de un partido contra Malta por la clasificación para la Eurocopa 2020. Tres meses después, el 19 de junio, el DT renunció a su cargo mediante un texto en el que no daba demasiado detalles, simplemente agradecía a la Federación, jugadores, staff y los medios por el comportamiento en los últimos meses.

Quien también se pronunció fue Sira Martínez, la hija mayor de Luis Enrique y hermana de Xana. “Feliz cumple Princesa, te echamos de menos siempre”, escribió en sus redes sociales junto a dos imágenes de la niña. Sira tomó repercusión global en estos últimos días tras la goleada 7 a 0 de España sobre Costa Rica en el debut de “la Roja” en Qatar: su novio, el futbolista Ferrán Torres, le dedicó uno de sus goles imitando una letra “S” con sus manos.

El seleccionador español no esconde en sus participaciones públicas por streaming que su yerno es titular en su equipo. Lo expone y así naturaliza una situación de presunta controversia. En uno de sus últimos vivos por Twitch, dijo que “si Ferran Torres marca gol me alegraré mucho. Como haga el gesto del chupete lo cambio al momento, lo pongo en la grada y no vuelve a pisar un césped. Solo faltaría. Bromas, las justas”. En Twitch, el seleccionador asturiano exhibe una faceta más descontracturada y personal. En uno de sus streamings, en un repaso de fotos familiares entre las que aparecía su hija Xana, comentó: “Mirad qué valiente. Era el año 2016, tenía siete añitos, la primera con una sonrisa siempre”.

Luis Enrique estudia incluir en la alineación titular a Daniel Carvajal y Nico Williams en reemplazo de César Azpilicueta y Dani Olmo. Hansi Flick, técnico alemán, evalúa darle la titularidad al delantero Leroy Sané, ausente ante Japón por una molestia, y duda entre Thilo Kehrer o Lucas Klostermann para el lateral derecho de la defensa. “Es una gran prueba para nosotros. Porque en un evento tan importante, contra una favorita en una situación complicada hay que demostrar que no vamos a jugar diferente”, declaró Luis Enrique y en respuesta a la sorpresiva caída de Alemania sobre Japón, expresó: “Creo que Alemania siempre juega al ataque. El primer resultado puede condicionar, pero los alemanes siempre intentan tener el balón. Es el equipo que más se parece a España. Para nosotros es un reto muy bonito, será un partido abierto”.

