Mariano Closs y Diego Latorre se quebraron en vivo tras el discurso de Luis Enrique al recordar a su hija en los festejos del PSG

*La emoción de Mariano Closs y Diego Latorre

En pleno festejo por la obtención de la Champions League tras el 5-0 ante Inter de Milán, Luis Enrique hizo un parate y afrontó el micrófono de la transmisión oficial previo a la conferencia de prensa. Además de analizar la histórica goleada del PSG, el español hizo un párrafo aparte para referirse a su hija Xana, quien falleció cuando tenía 9 años y lo acompaña en su corazón desde entonces. Tras su discurso, Mariano Closs y Diego Latorre no pudieron contener las lágrimas de emoción al retomar la palabra.

“Xana está con la familia y con todos sus amigos todos los días. Se gane, se pierda, se levante uno de mal o buen humor, cuando uno ama a personas desde el corazón siempre está conmigo y mi familia. Y hoy, seguro que estaría por aquí corriendo, aunque quizás ya sería un poco más mayor. Es un día muy bonito, compartirlo con toda la familia y los amigos y cuando consigues hacer feliz a tantos aficionados, como me imagino estarán en París, es bonito”, fue lo que declaró Luis Enrique.

Cuando las cámaras volvieron a tomar a Closs y Latorre, no pudieron ocultar sus ojos vidriosos cargados de emoción: “Cómo seguir sin emocionarse siendo padres todos nosotros; con esta entereza de Luis Enrique, ¿o no? Es bravo, eh”. Después de que Latorre le pidiera un minuto para recomponerse, Closs amplió su apreciación sobre Luis Enrique: “Es un hombre muy entero, la verdad que emocionó a todo el mundo”.

Luis Enrique emocionó a todos al recordar a su hija Xana (REUTERS/Peter Cziborra)

Ahí tomó la posta Gambetita, quien valoró: “No sé cómo se transforma ese dolor, no sé qué hizo con su psicólogo, con su vida. Uno no puede estar, no puede imaginar un dolor semejante. No tiene nombre, y sin embargo ha podido sonreír, estar acá e imaginarse a su hija acá corriendo por el estadio con 16 años”. Quien también aportó datos fue Miguel Simón, quien desde el estudio hizo referencia al documental de Luis Enrique donde culmina con la aparición de su hija fallecida.

“En el documental primero te lo delinean a Luis Enrique y después, al final, llega la historia de la hija y ese pensamiento de dónde está hoy y cómo lo acompaña. Y después están las viejas amigas de Xana con el lanzamiento de su fundación. Es un tipo íntegro y llevó esa integridad al plantel”, remató Simón. Y Closs concluyó: “Es admirable por la entereza que tiene como papá y como parte de una familia evidentemente muy unida”.

En charla con ESPN, el ex director técnico del Barcelona fue consultado por la bandera que le dedicaron los hinchas en una de las tribunas del Munich Football Arena, en la que se veía la imagen de su hija con la camiseta del PSG junto a su padre clavando la bandera del club en el centro del campo, emulando la postal que recorrió el mundo tras la consagración con el equipo culé en la final de la competencia europea en 2015.