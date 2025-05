La emoción de Luis Enrique al recordar a su hija tras ser campeón de la Champions League: la bandera de los hinchas de PSG para recordarla

En agosto de 2019, la vida de Luis Enrique cambió para siempre. Xana, hija menor del entrenador y su esposa Elena Cullell, murió a los 9 años a causa de un osteosarcoma, un tipo de cáncer que afecta a los huesos y que perjudica especialmente a los niños. Hoy, a más de un lustro desde su fallecimiento, el espíritu de ella estuvo presente en la coronación del París Saint-Germain (PSG) ante Inter en la UEFA Champions League.

En charla con ESPN, el ex director técnico del Barcelona fue consultado por la bandera que le dedicaron los hinchas en una de las tribunas del Munich Football Arena, en la que se veía la imagen de su hija con la camiseta del PSG junto a su padre clavando la bandera del club en el centro del campo, emulando la postal que recorrió el mundo tras la consagración con el equipo culé en la final de la competencia europea en 2015.

“Xana está con la familia y con todos sus amigos todos los días. Se gane, se pierde, se levante uno de mal o buen humor, cuando uno ama a personas desde el corazón siempre está conmigo y mi familia. Y hoy, seguro que estaría por aquí corriendo, aunque quizás ya sería un poco más mayor”, declaró Luis Enrique en un relato a corazón abierto.

La imagen del tifo no es casual. En 2015 tuvo lugar una postal parecida, en la que Xana flameaba la bandera del Barcelona en el Estadio Olímpico de Berlín y ambos la clavaron en el centro del campo después de que el Blaugrana se consagró en la Liga de Campeones ante Juventus. “Tengo el deseo de hacer lo mismo con el PSG”, manifestó en la conferencia de prensa previa a la definición de la presente Orejona.

“No estará mi hija físicamente, pero estará espiritualmente y eso para mí es muy importante”, agregó el DT de 55 años en el intercambio con los medios acreditados. Ante la consulta sobre cómo transita cada día la dolorosa pérdida, dejó su reflexión personal: “Es bastante más fácil de lo que parece. Yo tengo un recuerdo increíble porque a mi hija le gustaba mucho las fiestas y estoy seguro que donde está sigue haciendo fiestas”.

*Más declaraciones de Luis Enrique

Tras gritar campeón, le hizo un homenaje: lució una remera negra que tenía el logo de la Fundación Xana, una organización “familiar, benéfica y sin ánimo de lucro”, que se encarga de “trabajar con compromiso, rigurosidad y sensibilidad para ayudar a las familias que están sufriendo el impacto de la enfermedad de un hijo o hija”, según se afirma en su página oficial.

En conferencia de prensa, le volvieron a preguntar sobre este asunto y dejó una tajante frase: “Muy emocionante la pancarta y el detalle de los aficionados con mi familia, pero yo no necesito ganar una Champions o un partido para recordar a mi hija. Ella siempre está presente apoyando a mi familia y la siento especialmente cuando perdemos o las cosas no salen bien. Se trata de focalizar todo lo bueno que ha vivido nuestra hija con nosotros y sacar lo positivo de lo negativo. Esa es la mentalidad que tengo yo y mi familia. Estoy muy contento por el detalle, es muy bonito, pero repito: no necesito ganar un trofeo para sentir a mi hija. Mi hija está todos los días conmigo”.

Luis Enrique celebra con el trofeo de la Champions League (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Por otro lado, Luis Enrique habló con ESPN sobre la gran actuación colectiva del PSG para llevarse la final de principio a fin: “Nadie se esperaba esto (el 5-0). De hecho, la final estaba competida. Creo que entramos bien el partido, gestionamos las emociones. Hemos jugado a un altísimo nivel, hemos presionado increíble. Ousmane Dembélé ha corrido como tres jugadores. Todos hemos hecho un trabajo solidario y hemos conseguido que el Inter no encontrara los caminos para llegar a nuestra portería y hemos sido efectivos de cara al gol. Estamos muy contentos, era un objetivo ambicioso que teníamos hacer historia en París. Lo hemos conseguido, y seguro que lo disfrutaremos”.

Incluso, se animó a ir más allá con el futbolista citado en su anterior expresión, a quien le valoró el sacrificio y lo puso en el pedestal de los mejores jugadores del mundo en la actualidad: “Yo le daría el Balón de Oro al señor Ousmane Dembélé solo por cómo ha defendido en esta final. Eso es liderar al equipo desde la humildad y el liderazgo. Creo sinceramente que se merece el Balón de Oro sin ninguna duda. No solo por los títulos conseguidos o sus goles, sino por cómo ha presionado excepcionalmente en esta final”.

“Es un día muy bonito, compartirlo con toda la familia y los amigos y cuando consigues hacer feliz a tantos aficionados, como me imagino estarán en París, es bonito”, cerró el español, que irá por la gloria al Mundial de Clubes. Debutará en ese torneo el 15 de junio contra Atlético de Madrid en el Estadio Rose Bowl de Los Ángeles por el Grupo B. Su fixture seguirá ante Botafogo en ese mismo escenario y cerrará la zona ante Seattle Sounders en el Lumen Field de Seattle.

*El tremendo elogio a Dembélé: “Le daría el Balón de Oro”