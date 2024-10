La reflexión de Luis Enrique al hablar sobre la muerte de su hija Xana que conmovió al mundo del fútbol

Luis Enrique habla de su hija Xana

Luis Enrique ha compartido un momento profundamente personal en el tercer capítulo de su documental “No tenéis ni * idea”, producido por Movistar. En este episodio, el entrenador español aborda el doloroso tema del fallecimiento de su hija Xana, un momento que describe como el más difícil de su vida.

El documental, que ha captado la atención tanto de seguidores como de críticos del fútbol, muestra a Luis Enrique en una faceta más íntima y vulnerable. En los episodios anteriores, se había enfocado en su rol como entrenador, incluyendo conversaciones privadas con Mbappé y escenas del vestuario que generaron diversas reacciones entre los aficionados. Sin embargo, este último capítulo se centra en su vida personal y en cómo ha enfrentado la pérdida de su hija.

“¿Yo me puedo considerar afortunado o desgraciado? Yo me considero afortunado, muy afortunado. Mi hija Xana vino a vivir con nosotros 9 años maravillosos”, comenzó diciendo el español. “Tenemos mil recuerdos de ella, videos, cosas increíbles. Mi madre no podía tener fotos de Xana. Hasta que llegué a casa y le dije ‘¿por qué no hay ninguna foto de Xana, mamá?’ ‘No puedo, no puedo...’, decía. ‘Mamá, tienes que poner fotos de Xana, Xana está viva’, le contesté. En el plano físico no está, pero en el plano espiritual está. Porque cada día hablamos de ella, nos reímos y recordamos”, insistió Luis Enrique, añadiendo que “porque yo pienso que Xana todavía nos ve. ¿Cómo quiero que Xana piense que vivimos esto?”, contó el ex mediocampista en un revelador testimonio.

La serie no solo ofrece una visión del entrenador en su entorno profesional, sino que también revela su capacidad para enfrentar la adversidad personal con dignidad y resiliencia. Las imágenes de Xana, que acompañan sus palabras, reflejan la felicidad que ella irradiaba y que Luis Enrique mantiene viva en su memoria.

Luis Enrique con su hija Xana

En agosto de 2019, Xana, la hija menor del actual técnico del PSG y su esposa Elena Cullell, falleció a causa de un osteosarcoma, un tipo de cáncer que afecta a los huesos y que perjudica especialmente a los niños.

La niña padecía un tumor óseo que había obligado al entrenador a dejar su cargo en el combinado nacional de España, que había quedado en manos de Robert Moreno, su ayudante. La enfermedad de Xana tomó notoriedad el 26 de marzo, cuando Luis Enrique abandonó de forma repentina la concentración de la Roja en la previa de un partido contra Malta por la clasificación para la Eurocopa 2020. Tres meses después, el 19 de junio, el DT renunció a su cargo mediante un texto en el que no daba demasiados detalles, simplemente agradecía a la Federación, jugadores, staff y los medios por el comportamiento en los últimos meses.

El recuerdo por parte de Luis Enrique sobre Xana en la Copa del Mundo

En un emotivo mensaje compartido en su cuenta de Instagram, el DT, que dirigió a España en Qatar 2022, recordó a su hija Xanita en el que habría sido su cumpleaños número 13. Ese día especial coincidió con un partido contra Alemania por la fase de grupos. El mensaje, acompañado de un video titulado “¡Te echamos de menos!”, fue una forma de rendir homenaje a su hija, enviándole amor y buenos deseos.