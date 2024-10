El intenso discurso cara a cara de Luis Enrique a Mbappé antes de dejar el PSG donde lo comparó con Michael Jordan: “Eso es un líder”

La charla táctica de Luis Enrique a Mbappé

El entrenador Luis Enrique volvió a ser el foco de atención en el mundo del fútbol después de las polémicas declaraciones que realizó tras la derrota del PSG ante el Arsenal por Champions League. En esta ocasión fue tras aparecer en el documental No tenéis ni p* idea, producido por Movistar Plus.

Este material revelador, estrenado el pasado 30 de septiembre, ofrece una mirada íntima a las estrategias y facetas menos conocidas del actual técnico del Paris Saint-Germain. En los últimos días, se difundieron imágenes del segundo episodio de este documental, que serán complementadas con el estreno del siguiente capítulo el 7 de octubre.

Uno de los momentos más llamativos que ha generado comentarios en redes sociales muestra una conversación intensa entre Luis Enrique y el delantero Kylian Mbappé. Durante una sesión de análisis posterior al partido de ida de los cuartos de final de la temporada pasada de la Champions League, en la que el PSG fue derrotado 3-2 por el Barcelona, el técnico trazó un paralelismo entre su jugador y el legendario Michael Jordan. “Yo he leído que te gustaba Michael Jordan”, mencionó Luis Enrique, estableciendo una comparación entre ambos deportistas. El entrenador explicó a Mbappé que “Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros, y se ponía a defender como un hijo de puta”, subrayando la importancia de la defensa y el liderazgo en el equipo.

Luis Enrique continuó insistiendo en que Mbappé, por ese entonces en el PSG, debía servir de ejemplo tanto personal como profesionalmente. Le instó a “presionar a Cubarsi, a Ter Stegen y volver rápido” en el plan de juego para el partido de vuelta, destacando que “cuando no nos puedes ayudar con los goles, tú nos ayudas con lo defensivo”. Insistió en que “si solo tú presionas es la hostia, pero si tú te pones como ejemplo para presionar, tenemos una puta máquina de equipo”.

Luis Enrique le dio un discurso a Mbappé antes de enfrentar al Barcelona (Reuters)

La conversación capturada por las cámaras del segemtno también reveló la sinceridad de Luis Enrique sobre el futuro del delantero en París. Sabedor de los rumores de un posible traspaso de Mbappé al Real Madrid que finalmente se terminó llevando a cabo dos meses más tarde: “Quiero que te vayas por la puerta grande. Atacando sé que eres dios, pero el día que no ataques tienes que ser el mejor de la historia defendiendo. Eso es un líder, eso es Jordan”.

El esfuerzo conjunto de Mbappé en el campo y la planificación táctica de Luis Enrique rindió frutos en el partido de vuelta en el Estadio Olímpico Lluís Companys, donde el PSG logró una contundente victoria por 1-4. Este resultado marcó un final abrupto para el FC Barcelona en la Liga de Campeones a pesar de su victoria en el primer encuentro. Mbappé fue clave en este triunfo, anotando dos goles, uno de penal en el minuto 61 y otro en el minuto 89, sellando así el pase del PSG a las semifinales. Sin embargo, el sueño del club parisino de alcanzar la final se frustró al caer ante el Borussia Dortmund.

Este segundo episodio del documental es parte de un trío de capítulos que buscan ofrecer a los aficionados una visión exhaustiva del día a día del entrenador en París, incluyendo momentos previos, durante, y después de los partidos. La divulgación de estos módulos documentales ha avivado el interés por conocer más sobre las estrategias, decisiones y desafíos que enfrenta Luis Enrique, situándolo nuevamente en el centro de la conversación futbolística mundial.

El discurso completo de Luis Enrique a Mbappé

He leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros. Y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo primero como persona y como jugador. De ir a presionar. Vas a tener que ver si vas a ser tú el que marque. Sí, sí, ya tres cero y te vas a pegar todo el partido presionando Cubarsi que no avance. Y presionando a Ter Stegen.

Pero él fue rápido y volviendo. ¿Rápido para qué? Para ser un líder. Porque tú piensas como que tú nos tienes que marcar los goles. Claro, tú eres un fenómeno, un top mundial. Ninguna duda. Pero no me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles porque el otro día tenías a dos jugadores de alto nivel para ti y no puedes ayudarnos. Tú nos ayudas en todo lo defensivo, coges y dices ‘chavales, línea defensiva, quedaros ahí. Que yo voy a coger a mis dos compañeros’ porque si tú solo presionas es la hostia. Pero si encima coges a Usman y a Kolo Muani, o a Barcola, o a Gonzalo, o a Marco Asensio y te pones tú como ejemplo a presionar. ¿Sabes lo que tenemos? Una puta máquina de equipo.

Eso es lo que yo quiero que hagas tú como líder aquí los dos meses que te quedan. Yo quiero que te vayas de aquí por la puerta grande Kiki, ninguna duda, pero te lo tienes que ganar y te lo tienes que ganar, no atacando, atacando ya sé que eres Dios. No hay nadie como tú, ya lo sé. Pero el día que tú no ataques, tienes que ser el mejor jugador de la historia Defendiendo. Eso es un líder. Eso es Michael Jordan. Sí. Sí. ¿Te queda claro? Pues ya te explicaré el ataque de mañana. Vale. Gracias.