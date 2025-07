Tras la presentación de Di María, Rosario Central dio otro golpe en el mercado y confirmó el fichaje de Alejo Véliz

Alejo Véliz jugará a préstamo en Central a dos años de su partida (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

Rosario Central se está perfilando como uno de los grandes candidatos del fútbol argentino en este segundo semestre. Tras el impactante arribo de Ángel Di María al club a casi dos décadas de su partida, el Canalla confirmó este martes el regreso de otra promesa surgida de la cantera: el goleador Alejo Véliz.

“Bienvenido nuevamente, Alejo”, escribió la cuenta oficial del club para hacer oficial la contratación del delantero de 21 años que hace dos temporadas emigró a la Premier League. El Tottenham, que pagó una cifra cercana a los 15 millones de dólares por su pase, informó que la salida del atacante es a préstamo: “Alejo Véliz se unió a Rosario Central en calidad de cedido para la temporada 2025/26. ¡Mucha suerte, Alejo!”. El delantero replicó en su cuenta el anuncio y firmó: “Yendo a casa”.

El anuncio de Rosario Central para confirmar el retorno de Véliz

En agosto del 2023, cuando los Spurs lo ficharon, Véliz venía de ser una de las caras más destacadas de la selección argentina Sub 20 y de irrumpir con fuerza en la Primera División. El atacante nacido en Gödeken, que prácticamente no realizó inferiores y debutó con el primer equipo del Canalla en julio de 2021, se marchó de Argentina con 19 goles en 62 partidos con Central (había sido uno de los máximos artilleros de la Liga Profesional 2023 con 11 gritos) y otras tres anotaciones en nueve apariciones con la Albiceleste juvenil entre el Sudamericano y la Copa del Mundo que se desarrolló en el país.

Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado en territorio europeo. A pocos meses de llegar, durante una de sus primeras presentaciones con el combinado de la Premier League, sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla derecha días después de celebrar su primer tanto con su nuevo club. Por entonces había sido suplente 13 presentaciones y había sumado un puñado de minutos en ocho de esos duelos. Ante eso, Véliz perdió terreno en Tottenham y fue cedido a Sevilla, primero, y al Espanyol, después. En el primer club completó apenas un par de minutos en un semestre y en el segundo gritó cuatro tantos en 29 apariciones.

Si bien estaba en el radar de Racing y hasta sonó en River, Véliz tuvo varios gestos con el club que lo vio nacer y el regreso de Di María fue el impulso final para concretar su vuelta. En una entrevista con F90, Fideo había contado la charla que mantuvo con Véliz minutos antes de su conferencia de prensa y lanzó un guiño al aire que hacía presagiar este anuncio: “Justo estaba hablando con él cuando estaba viniendo al estadio. Me dijo: ‘Mandame saludos’. Y le dije ‘si te mando es porque venís’. ‘Vos mandame saludos’, me dijo… Así que le mando un saludo. Seguro que me está mirando. Sería algo muy lindo que pueda volver. Sé que es difícil, que es joven y hay muchas propuestas. Pero que tenga esa iniciativa de querer volver acá, de querer jugar conmigo, sería algo muy lindo. Hay muchas cosas. Dios quiera, el saludo yo ya se lo mandé, ahora dependerá de él“, relató el campeón del mundo en la nota.

Tottenham confirmó la cesión de Véliz

Véliz, que sumó minutos por última vez oficialmente a fines de mayo con Espanyol, se unirá a un equipo que fue uno de los que demostró un juego más sólido y en la fase regular logró 10 triunfos, 6 empates y una derrota: convirtió 22 goles y le marcaron 8. El Canalla arribó a cuartos de final del Torneo Apertura, pero quedó afuera con una caída 1-0 ante Huracán.

El combinado de Rosario iniciará su camino en el Torneo Clausura este sábado desde las 16 en el Gigante de Arroyito ante Godoy Cruz por el Grupo B, la única competencia que afrontará en este segundo semestre tras quedar afuera en los 16avos de la Copa Argentina ante Unión de Santa Fe y no clasificar a certámenes internacionales. Como contrapartida, los comandados por Ariel Holan lideran actualmente la Tabla Anual que repartirá los boletos para las Copas Libertadores y Sudamericana del 2026.

Oficialmente, Véliz es el segundo refuerzo del Canalla para el segundo semestre que se avecina, aunque suena con fuerza el posible retorno del defensor Gastón Ávila, de último paso por Fortaleza de Brasil. En el rubro de salidas, se marcharon Miguel Barbieri (Deportivo Riestra), Lautaro Giaccone (Argentinos Juniors), Sebastián Ferreira (libre a Olimpia de Paraguay), Agustín Bravo (Instituto de Córdoba), Juan Cruz Cerrudo (Chaco For Ever), Elías Ocampo (Colegiales), Kevin Ortíz (Atlético Tucumán) y Jonathan Gómez (Sarmiento de Junín).

En este panorama, Di María habló sobre los objetivos del equipo: “Hablamos con Ariel (Holan) desde hace un mes. Tenemos una buena relación y eso es importante. Mi ilusión es ser campeón como la de todos los chicos y el cuerpo técnico. Central siempre requiere lo máximo e intentaremos poder lograr el objetivo. Hoy en día está el campeonato e iremos a full para poder lograrlo”.

El mensaje de Véliz tras confirmarse su regreso a Central