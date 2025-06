Unión eliminó por penales a Rosario Central y espera en octavos de la Copa Argentina por River o San Martín de Tucumán

El encuentro se jugó en el Estadio Único de San Nicolás (Crédito: @RosarioCentral/X)

Unión eliminó 3-1 en los penales a Rosario Central después de empatar 0-0 al cabo de los 90 minutos en el Estadio Único de San Nicolás y se medirá en los octavos de final de la Copa Argentina a River Plate o San Martín de Tucumán, encuentro que todavía no tiene fecha confirmada.

El punto central del duelo en el tiempo regular disputado en la provincia de Buenos Aires tuvo lugar a los 69 minutos. En el promedio del complemento, Franco Fragapane se vio solo en el área para dar sentencia a un penal en movimiento después de un centro atrás lanzado sobre el costado derecho, pero el ex Boca Juniors no esquinó su remate y le dio una oportunidad valiosa a Jorge Broun para que Fatura se quede con esa pelota.

A la jugada siguiente. Franco Pardo derribó a Agustín Módica en el área y el árbitro, Darío Herrera, sancionó penal para el Canalla. Ignacio Malcorra se encargó de la pena máxima y el volante ofensivo demostró que no es infalible desde los doce pasos porque ejecutó un zurdazo muy abierto y el balón se perdió por un costado. Según datos suministrados por la página especializada Transfermarkt, el hombre de 37 años había fallado 4 sobre 27 penales pateados en su carrera y el último yerro se remontaba a julio de 2023 en un empate sin goles contra Estudiantes por la Liga.

Sin modificaciones en el marcador, la historia se prolongó a los penales, en formato tanda. Ignacio Malcorra arrancó la serie para Rosario Central y se tomó revancha de su error inicial. El equipo de Ariel Holan no convirtió más: el arquero Matías Tagliamonte tapó los tiros de Agustín Módica y Gaspar Duarte sumado a que Agustín Sández estrelló su intento en un palo. En la vereda opuesta el disparo a las nubes de Marcelo Estigarribia solo estiró el suspenso del Tatengue, que convirtió a través de Mauricio Martínez, Mauro Pittón y Lionel Verde.

Rosario Central falló un penal por una mala ejecución de Malcorra (Crédito: @RosarioCentral/X)

Cabe recordar que Unión se había estrenado en la presente edición con un triunfo 3-1 sobre Colegiales en marzo pasado y, al mes siguiente, Rosario Central cosechó una victoria 1-0 ante Los Andes. Por otro lado, River Plate sacó a Ciudad de Bolívar (2-0) y San Martín de Tucumán ganó 3-1 en penales frente a Colón tras igualar 0-0 en los 90 minutos.

Unión es el noveno clasificado confirmado de los 16 cupos a los octavos de final de la Copa Argentina. La ronda de 16avos inició con una sorpresa, debido a la eliminación de Gimnasia y Esgrima La Plata a manos de Central Córdoba de Rosario, líder de la Zona A en la Primera C. Más adelante, Deportivo Riestra y Aldosivi sacaron por penales a Deportivo Armenio y Estudiantes, respectivamente; Lanús venció 2-0 a Vélez, Newell’s se impuso 2-0 a Defensa y Justicia, Argentinos goleó 3-0 a Excursionistas, Tigre le ganó 2-0 a Banfield y, este viernes, Belgrano dio vuelta un partido complejo para vencer 3-2 a Defensores de Belgrano en La Pedrera, de San Luis.

La instancia de eliminación directa seguirá este domingo desde las 17 entre Independiente y Gimnasia de Mendoza en el Estadio Juan Gilberto Funes de San Luis. Según el cronograma oficial de la competición, el miércoles 2 de julio se medirán Racing vs. San Martín de San Juan (18:45 horas) y Platense vs. Independiente Rivadavia (21:15). Al día siguiente, el jueves 3 a partir de las 19:45, Instituto-Huracán y el sábado 5 chocarán San Lorenzo y Quilmes (16:45). Todavía no tienen fecha River Plate-San Martín de Tucumán y Boca Juniors-Atlético Tucumán.

Así quedó el cuadro de la Copa Argentina

Unión espera por River o San Martín de Tucumán