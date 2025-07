Qué dijo Flavio Briatore sobre el accidente que tuvo Franco Colapinto en la clasificación del GP de Gran Bretaña en Silverstone

Quedaban poco más de seis minutos de la Q1 de la clasificación del GP de Gran Bretaña cuando Flavio Briatore vio por las pantallas lo que no quería ni mirar. Franco Colapinto, que estaba quedándose afuera en el corte inicial con el 16° tiempo, apretó el rendimiento del A525 para tratar de mejorar los registros pero perdió el control de los neumáticos traseros sobre el final de la vuelta rápida y se despistó. Si bien no tuvo grandes daños, el Alpine del argentino no pudo continuar y debió ser retirado por la grúa. El Padrino se tomó el rostro con un semblante apesadumbrado mientras las cámaras tomaban captaban su reacción.

Tras la clasificación, que marcó que Pierre Gasly iniciará en la octavo colocación gracias a las penalizaciones que cayeron sobre Ollie Bearman y Andrea Kimi Antonelli, el líder de la escudería francesa habló sobre lo sucedido con el argentino. “Franco sabe que cometió un error y necesita mejorar y volver con fuerza en la carrera de mañana”, dijo el directivo italiano en la gacetilla de prensa que difundió el propio equipo tras este suceso en la curva 1 del mítico trazado de Silverstone.

El italiano apenas dijo esa frase puntualmente sobre lo sucedido con el piloto sudamericano de 22 años que finalmente largará 20° este domingo la carrera a 52 vueltas que se iniciará a las 11 de la mañana (horario de Argentina). Sí, en cambio, hizo hincapié en el mal rendimiento del A525 a lo largo del fin de semana, destacando el mérito de Gasly y del propio Franco ante ese panorama adverso.

“Dados los problemas a los que nos hemos enfrentado durante el fin de semana con la manejabilidad del coche y la reacción de ambos pilotos, ha sido un gran esfuerzo por parte del equipo y de Pierre meter el coche en la Q3″, sentenció el jefe del team, dejando en claro que está conforme con lo hecho por Colapinto durante las tres prácticas.

“Con las penalizaciones de Kimi (Antonelli) y Oli (Bearman), saldremos en octava posición, y con la habitual meteorología impredecible de Silverstone, cualquier cosa puede pasar en la carrera de mañana. Lo que hoy demuestra una vez más es que, independientemente de las dificultades que enfrentemos como equipo, siempre debemos esforzarnos al máximo y optimizar el rendimiento con el paquete que tenemos”, culminó su análisis.

“Había empezado a llover un poco, no sé qué habrá pasado. No tengo la certeza ahora. Una pena, porque creo que podríamos haber hecho un buen trabajo. Patiné saliendo de la última curva. Toqué el piano y perdí el auto. Una pena. Hay que seguir trabajando como equipo”, fue el análisis inicial que realizó el argentino ante las cámaras de ESPN, minutos después del despiste.

En las declaraciones que dio a conocer el equipo, Franco reconoció: “En general, ha sido una forma frustrante de acabar el día y ha sido una pena que no hayamos podido volver al garaje para completar una última tanda en la Q1″.

En cuando al accidente, detalló: “Las condiciones eran difíciles, como lo han sido todo el fin de semana, y yo estaba empujando y perdí el coche en el bordillo de salida de la última curva. Estaba empujando fuerte intentando encontrar los huecos que nos faltaban, y desafortunadamente perdí la parte trasera del coche. Hubo un poco de contacto con la barrera de neumáticos y pensé que estaba bien, ya que conseguimos reincorporarnos a la pista. Sin embargo, hubo algunas vibraciones y decidimos parar en pista".

“Lo siento por el equipo, seguiremos trabajando e intentaremos hacerlo lo mejor posible en la carrera de mañana. Teniendo en cuenta las previsiones y la posibilidad de lluvia para el Gran Premio, intentaremos aprovechar al máximo cualquier oportunidad que se nos presente y recuperar algunas posiciones. También, felicitaciones al equipo y a Pierre por la vuelta que han tenido dadas las dificultades a las que nos hemos enfrentado durante todo el fin de semana”, agregó.

El corredor francés, por su parte, se mostró exultante por conseguir un octavo lugar en la grilla de partida del domingo aunque también hizo referencia al mal rendimiento previo del coche: “Estoy muy contento con la clasificación de hoy, sobre todo teniendo en cuenta lo complicado que ha sido este fin de semana para el equipo hasta ahora. No mostramos mucho ritmo ni ayer ni esta mañana en los Libres 3″.

“Nos mantuvimos unidos como equipo, hicimos algunos cambios y simplemente intentamos sacar el máximo partido al conjunto, así que hay que reconocer el mérito de todos por un trabajo fantástico. Estoy muy contento por ellos de haber llegado a la Q3, ya que hasta entonces no pintaba nada prometedor en una pista que sabíamos que sería complicada. Las condiciones han sido complicadas con las ráfagas de viento, así que ha sido difícil estar completamente a gusto en el coche. Pasamos la Q1 con dificultad y la vuelta de la Q2 fue realmente buena para llegar a la Q3”, analizó sobre lo ocurrido.

Al mismo tiempo, hizo foco en las probabilidades de lluvia de este domingo que podrían darle un giro a la competencia. “Mañana salimos octavos y nos hemos dado la oportunidad de sumar puntos. La realidad es que no será fácil, pero estaremos listos para la lucha. También podría llover, así que debemos estar preparados para aprovechar cualquier oportunidad”, afirmó.