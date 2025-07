Se dieron a conocer las sanciones a All Boys tras las actitudes antisemitas en el partido contra Atlanta

El estadio Islas Malvinas de All Boys

El Comité de Seguridad en el Fútbol resolvió imponer una sanción escalonada al Club Atlético All Boys tras los hechos de carácter antisemitas ocurridos antes del partido frente a Atlanta el pasado domingo. La decisión, adoptada por unanimidad en una sesión con la presencia de todos los miembros ejecutivos, responde a episodios de conductas discriminatorias y xenófobas protagonizados por un grupo de simpatizantes del club de Floresta.

La medida establece que All Boys deberá disputar sus próximos dos partidos como local sin público, es decir, a puertas cerradas. Además, durante las seis fechas siguientes en condición de local, hasta el cierre del año, la institución no podrá permitir el ingreso de banderas, tirantes ni instrumentos musicales o de percusión. El Comité fundamentó la sanción en la reiteración de este tipo de episodios, señalando que “no puede soslayarse la responsabilidad del organizador en garantizar el desarrollo pacífico del espectáculo deportivo”.

En la resolución, el Comité de Seguridad en el Fútbol expresó su repudio a los hechos discriminatorios y xenófobos, pero también reconoció el trabajo de la Comisión Directiva de All Boys orientado a erradicar estas conductas. No obstante, la reincidencia de los incidentes motivó la aplicación de una medida preventiva escalonada, con el objetivo de fortalecer la labor del club en la concientización y sensibilización de sus socios, simpatizantes y seguidores respecto de la xenofobia, discriminación, antisemitismo y delitos de odio.

La barra de All Boys paseó un ataúd con los colores de Atlanta

Como parte de la sanción, el Comité exigió a All Boys la presentación y cumplimiento de un plan de acción específico enfocado en la concientización y sensibilización de su comunidad sobre estos temas. El levantamiento de la sanción dependerá de los resultados que arroje la implementación de dicho plan.

Ayer, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal por delitos de acción pública contra miembros de la barra brava de All Boys. La misma, realizada por mandato de la ministra Patricia Bullrich, y que llevó la firma de Franco Berlín, director de Seguridad en Eventos Deportivos, y Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, detalló que el domingo 29 de junio de 2025, hinchas del club local protagonizaron hechos que incluyeron violencia, intimidación pública y expresiones de odio racial y religioso.

Antes del partido correspondiente a la fecha 20 de la Primera Nacional entre All Boys y Atlanta, disputado en el estadio Islas Malvinas de Floresta, se registró la exhibición de un ataúd cubierto con la bandera de Israel en las inmediaciones del estadio, junto a la presencia de humo negro y pancartas con consignas hostiles. Entre ellas, un pasacalle con la leyenda “Muerte al Estado genocida de Israel”, colocado en la intersección de las calles Mercedes y Álvarez Jonte. Además, se detectó el uso de un dron que sobrevoló la tribuna de All Boys portando una bandera de Palestina y la presencia de carteles con forma de ataúd con los colores de Atlanta y una cruz negra.

La escena incluyó también la distribución de panfletos con mensajes ofensivos hacia Atlanta y la colectividad judía. Uno de los textos decía:“Palestina libre. Villa Crespo barrio de cagones. Israel y Atlanta son la misma m...”. Los incidentes, que ocurrieron fuera de las instalaciones del club, están siendo investigados mediante registros de cámaras para identificar a los responsables.

La pancarta antiemita y el ataúd que portaron barras de All Boys en su estadio antes del partido frente a Atlanta

Fuentes de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires explicaron que los hechos se produjeron en la vía pública y que la institución All Boys no presentó responsabilidad directa en las acciones. Las fuerzas policiales labraron tres actas contravencionales por infracciones a los artículos 116, 119 y 125 del Código Contravencional de la Ciudad, vinculadas a incitación al desorden, colocación de elementos discriminatorios y mensajes ofensivos.

Por su parte, el club implicado emitió un comunicado en en el que expresó su “enérgico y categórico rechazo ante los actos discriminatorios, xenófobos y antisemitas que tuvieron lugar el día 29/06/2025, en el marco del partido disputado en dicha fecha entre nuestra Institución y el Club Atlético Atlanta”.

“La Comisión Directiva expresa su profunda preocupación por los hechos acontecidos fuera del estadio llenos de odio y discriminación, los cuales evidencian una violencia intolerable que atenta contra el bienestar institucional y de todos los socios e hinchas genuinos de esta Institución. El club queda a disposición con todo requerimiento proveniente de los órganos encargados de esclarecer estos actos vergonzosos, indebidos e inadmisibles, bregando por la convivencia pacífica de todas las creencias, religiones, ideologías de los socios e hinchas de nuestro Club, como principio fundamental de los Derechos Humanos", completaron desde All Boys.

La AFA también expresó su repudio por lo ocurrido con un comunicado en sus redes sociales: “La Asociación del Fútbol Argentino expresa su repudio total y absoluto contra los aberrantes actos de antisemitismo efectuados por hinchas del club All Boys en el día de ayer tanto en la previa como durante el partido que dicha entidad disputó contra su similar del club Atlanta de la categoría Primera Nacional”.