Otra actitud antisemita de la barra de All Boys: paseó un ataúd y puso un pasacalles contra Israel antes del partido ante Atlanta

La barra de All Boys paseó un ataúd con los colores de Atlanta

La barra de All Boys exhibió un ataúd con la bandera de Israel y desplegó un pasacalles con la leyenda “Muerte al Estado Genocida de Israel” en la previa del partido contra Atlanta, por la Primera Nacional, disputado en su estadio ubicado en Floresta.

Antes del encuentro correspondiente a la fecha 20 del certamen de la segunda división en Argentina, los barras protagonizaron una serie de acciones que generaron un fuerte repudio en los alrededores de la cancha. Los hinchas llevaron un ataúd cubierto con la bandera de Israel, mientras flameaban banderas de Palestina e Irán. El partido, que enfrentó al Albo y el Bohemio, finalizó sin goles, pero la atención se centró en los hechos ocurridos fuera del campo de juego.

La escena mostró a los barras del club de Floresta paseando el ataúd; además, se hallaron panfletos con mensajes ofensivos dirigidos tanto al club visitante como a la comunidad judía. Uno de los panfletos, utilizado para recibir al equipo de Atlanta, rezaba: “Palestina libre. Villa Crespo barrio de cagones. Israel y Atlanta son la misma m...”.

Fuentes de la Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires aseguraron que las imágenes se dieron por la mañana y a mediodía. Hay una investigación en curso y a partir de las cámaras están tratando de identificar a quienes las colocaron. Además, los integrantes de las fuerzas de seguridad deslindaron de la responsabilidad de los hechos a la institución, dado que los sucesos ocurrieron fuera de sus instalaciones. En la semana, se habían realizado reuniones con dirigentes de ambos clubes para organizar la previa y evitar sucesos como este, pero dentro del estadio Islas Malvinas.

El parte oficial reza que la Policía de la Ciudad labró tres actas contravencionales por diferentes irregularidades. La primera intervención fue realizada en la intersección de las calles Mercedes y Álvarez Jonte, donde personaldetectó el pasacalle, y tras consulta judicial, se dispuso el secuestro del elemento y el labrado de un acta por “incitación al desorden”.

El pasacalles estaba ubicado en Mercedes y Álvarez Jonte

El segundo hecho ocurrió cuando ingresó un drone al estadio que portaba una bandera de Palestina. El aparato sobrevoló el campo de juego y posteriormente cayó dentro del mismo, por lo que se realizaron las actuaciones correspondientes por infracción a los artículos 119 (incitación al desorden) y 125 (colocación de elementos que inciten a la violencia o contengan mensajes discriminatorios u ofensivos).

Por último, en las inmediaciones del estadio se halló sobre la vereda un cartón con forma de ataúd pintado con los colores del club Atlanta y una cruz negra en la parte superior. Ante esta provocación a la parcialidad contraria, se labró un acta por infracción a los artículos 116 y 119 del Código Contravencional y se procedió al secuestro del elemento.

No es la primera vez que se registran incidentes de este tipo en partidos entre All Boys y Atlanta. El pasado 7 de junio de 2024, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires aplicó el derecho de admisión a cinco hinchas de All Boys por haber cometido actos antisemitas durante el enfrentamiento entre ambos equipos por la fecha 19 de la Primera Nacional.

La medida había sido aplicada sobre Claudio Marcelo Ojeda, Gastón Ezequiel Panzini, Luca Leonel Calbanese, Gustavo Omar del Canto y Leonardo Ulises Di Lorenzo.

Los cinco hombres, de entre 22 y 49 años, habían sido detenidos por haber exhibido un ataúd con los colores de Atlanta acompañado de otro igual que había sido pintado como si se tratara de la bandera de Israel. Algunos de ellos también habían ingresado material pirotécnico, mientras que otros lucían banderas de Palestina e Irán.

Diversos actores del día a día del Albo tienen lazos con la comunidad árabe. El vínculo estaba dado por el ex jefe de la barra, Gastón Marone, uno de los fundadores de Hinchadas Unidas Argentinas y que hacía seguridad en actos organizados por el piquetero y también por el dirigente islámico Yussuf Khalil, acusado de presunto encubrimiento del atentado de la AMIA. De hecho, la barra de All Boys cobró en 2013 una fortuna por un acto a favor de Nicolás Maduro organizado en el estadio por el dirigente piquetero y el propio Marone fue quien le entregó una camiseta del equipo al presidente venezolano. La otra persona que se apuntaba como enlace con la comunidad era el secretario del club, Gustavo Moussa, alias el Turco, que dejó esa función a fines de 2015.