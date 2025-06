Ruggeri apuntó contra los referentes de Boca Juniors tras la eliminación en el Mundial de Clubes: “¿Cómo van a ser líderes si no juegan?"

El histórico ex futbolista argentino Oscar Ruggeri realizó una dura crítica a los referentes de Boca Juniors tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial de Clubes, durante su participación como panelista en el programa F90 de ESPN. El Cabezón centró sus cuestionamientos en Marcos Rojo, Sergio Romero y Edinson Cavani, a quienes señaló como líderes ausentes en el campo de juego y parte elemental en las causas del bajo rendimiento del equipo.

La eliminación del Xeneize en la fase de grupos del Mundial de Clubes generó un fuerte impacto. El empate 1-1 ante Auckland City, un equipo semiprofesional de Nueva Zelanda que venía de sufrir derrotas por 10-0 ante Bayern Munich y 6-0 frente a Benfica, fue el detonante de las críticas. El delantero uruguayo de renombre internacional solo participó en ese encuentro a lo largo del certamen a raíz de la lesión que lo tuvo a maltraer.

Durante su intervención en F90, Ruggeri no ocultó su frustración por el desempeño del equipo. “¡Un punto habían sacado en dos partidos! ¡Por favor! Vos tenés que hablar del campeonato, en el campeonato hizo 2 puntos. Es un fracaso total. ¿De qué estamos hablando? Es Boca...”, exclamó el ex defensor, subrayando la magnitud del tropiezo. Ruggeri, quien jugó durante dos décadas al más alto nivel y conoce la exigencia de vestir la camiseta de Boca, puso el foco en la falta de liderazgo efectivo dentro del plantel.

El ex futbolista cuestionó abiertamente la capacidad de los referentes actuales para ejercer su rol. “¿Quiénes son los líderes de este plantel? Me dicen Cavani, Rojo, Chiquito Romero... Hasta ahora me nombraste tres líderes que no juegan. ¡No juegan! ¿Entonces cómo van a ser líderes muchachos?”, planteó Ruggeri, evidenciando su escepticismo respecto a la influencia de los jugadores mencionados. Para él, la presencia en el campo resulta indispensable para ejercer el liderazgo real.

El ex jugador de 63 años profundizó en su análisis al señalar que los líderes deben comprometerse y estar presentes en los momentos decisivos. “Si vos tenés líderes que no juegan, no se comprometen. Hay lío. Se van a ir a sus casas, entrenan, saben que no juegan, no se comprometen. Terminó el partido, ¿quién habla en el vestuario?”, cuestionó. El campeón del mundo en 1986 también expresó su disgusto por las declaraciones de Edinson Cavani tras el empate ante Auckland City. “Mirá que yo lo banco a Cavani, pero lo que declaró me preocupó. Cuando me dice ‘ese equipo se defiende bien’, le habían metido 16 goles. No entendí eso, ¿cómo se defiende bien un equipo que le metieron 16 goles?”, afirmó.

* Las declaraciones de Cavani tras la eliminación

La crítica no se limitó a los nombres propios, sino que abordó la dinámica interna del vestuario. “De verdad, no entiendo en un plantel, líderes que no estén dentro de la cancha. Miren que jugué 20 años. Soy un chico de Boca, llego a Boca, me meto en el vestuario y ¿qué espero? Que Marcos Rojo se me levante, se pare y diga: ‘Loco estamos acá, tenemos que hacer esto, de acá adentro no sale nada’. Se me levante Cavani, se me levanten dos o tres, no muchos más. Pero si estoy sentado y resulta que dan el equipo y no están los dos que me hablaron. Dan el equipo el próximo domingo y no están estos tipos, y no son capitanes. Ya no los miro de la manera que los miraría si se me paran adelante y después salen a la cancha y juegan. Sinceramente. Los líderes juegan siempre”, relató, apelando a su experiencia personal.

El ex futbolista también reflexionó sobre la dificultad de encontrar líderes genuinos en un plantel. “Es lo más difícil traer al tipo que vos decís este en unos meses es líder en el equipo. Pero esos tipos juegan siempre”, sostuvo. En este sentido, mencionó a otros jugadores del plantel, como Miguel Merentiel y Agustín Marchesín, para ilustrar su punto. “Ayer, agarras el equipo de Boca, dame tres tipos que vos decís son líderes... A Merentiel no le veo ese perfil, es un monstruo. En la cancha, la verdad, me saco el sombrero. Y no lo hubiese sacado de capitán, no importa eso. Pero no lo veo como el líder. Marchesín llegó hace un mes...”, explicó, diferenciando entre el rendimiento deportivo y la capacidad de conducción.

El integrante del programa de ESPN también se refirió al papel de la dirigencia en la elección de los líderes. “¡No los elige Riquelme eh! Salen de uno los líderes. El que llega al vestuario no espera que el presidente baje y me diga a mí ‘che vos, tenés que ser el líder’. No, uno nace y se hace ahí. Y se pone al frente del plantel. Los tres o cuatro tipos que llevan al plantel así (gesticula con sus manos para adelante), ‘vayan chicos para adelante que estamos atrás’”, sentenció.

A lo largo del programa, reiteró que los líderes “no se eligen” y hasta se animó a poner en un signo de interrogación el posible arribo de Leandro Paredes: “Con esto que se está viendo hay que ver si viene”. Al mismo tiempo, se refirió al rol que debe tener el DT en la reconstrucción: “Russo más que potenciar, tiene que tomar las decisiones. Estamos hablando nosotros se va este, se va el otro. A Russo ya lo echaron una vez de ahí, tiene que ponerse como es él firme, y decir yo necesito a este jugador, a este jugador”.