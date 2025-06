La divertida reacción de Messi tras la confusión del Pollo Álvarez con un “falso Figo” en el Mundial de Clubes

El periodista cometió un error al aire al confundirse a una persona con el ex futbolista Luis Figo y Messi lo corrigió

En el día del cumpleaños número 38 de Lionel Messi, Joaquín Álvarez, conductor del programa Sobre Ruedas, que emite Infobae desde Miami por la cobertura del Mundial de Clubes, le realizó una entrevista íntima a la estrella argentina. En medio del diálogo con el rosarino, el Pollo le mostró un video en el que confundió a una persona con la leyenda del fútbol Luis Figo y le pidió a Leo que le diera su opinión.

La escena que se hizo viral en redes sociales muestra al periodista pidiéndole una nota a un hombre vestido de traje que se dirigía rumbo al estadio. “Figo, saludos desde Argentina. Te queremos saludar nomás. ¿Te gusta Messi, Figo? ¿Puede ser la mano? Somos de Argentina", insistió el Pollo Álvarez mientras el personal de seguridad privada lo retiraba. “I’m not Figo (No soy Figo)”, soltó el sujeto.

En medio de la entrevista con Messi realizada en el predio de Inter Miami, Álvarez le compartió las imágenes a La Pulga desde su teléfono celular: “¿Vos jugaste contra Figo? El otro día fui a la cancha y me lo confundí y quiero que vos me digas si es. El chabón me dijo que no era y quiero que me digas si es Figo. ¿Lo tenés de cara, no? Le hablé de vos“. “Nada que ver... A ver, lo quiero acercar (hace zoom). Es parecido, tiene un aire. No, no es, ¿cómo va a ser Figo? Pero es muy parecido. Yo creo que no es, pero igual hace mucho que no lo veo, no sé cómo estará“, contestó el campeón del mundo, entre risas.

Luis Figo es un ex futbolista portugués nacido el 4 de noviembre de 1972 en Lisboa. Se desempeñó principalmente como extremo derecho y es considerado uno de los jugadores más destacados de su generación. Inició su carrera profesional en el Sporting de Lisboa. Más tarde jugó en el FC Barcelona y en el Real Madrid, donde ganó numerosos títulos, incluyendo campeonatos de liga de España y la Champions League de la UEFA. Finalizó su carrera en el Inter de Milán. Figo disputó 127 partidos con la selección de Portugal y fue galardonado con el Balón de Oro en 2000.

Luis Figo en un partido de leyendas del Real Madrid (REUTERS/Ibraheem Al Omari)

Por otro lado, Messi, quien viene de clasificar a octavos de final del Mundial de Clubes tras el empate 2-2 con Palmeiras, está cumpliendo 38 años y en las redes sociales lo llenaron de saludos. Uno de los primeros en saludar al crack rosarino fue el París Saint-Germain, club francés por el que pasó Leo tras su salida del Barcelona en 2021. “Feliz cumpleaños, Leo Messi. Nos vemos el sábado”, escribió el PSG haciendo referencia al cruce frente al Inter Miami en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Newell’s Old Boys de Rosario, club donde se inició Messi en las infantiles, también saludó al campeón del mundo: “Hoy festeja el pibe de la 87 de Malvinas. Feliz cumple, leproso”. El FC Barcelona, donde Leo se consagró como una estrella, también lo recordó con un simple “Feliz cumple, Leo” y una foto de sus comienzos en el equipo culé.

Inter Miami, el actual equipo de Messi, realizó un collage de fotos de su jugador estrella con un mensaje: "38 años. 38 momentos. 38 recuerdos que lo dicen todo. Feliz cumpleaños, Leo". La cuenta de la selección argentina tampoco quedó al margen de los saludos con un “feliz cumpleaños, capitán” y varias imágenes del astro albiceleste.

