El dardo de Lawson a los jefes de Red Bull tras el cambio de pilotos que sacudió a la Fórmula 1: “No estoy de acuerdo con esa postura”

Liam Lawson apuntó contra los jefe de Red Bull (REUTERS/Mathieu Belanger)

La escudería Red Bull realizó un temprano cambio en su alineación de pilotos durante la temporada 2025 de Fórmula 1 que ha provocado diferentes versiones y un profundo malestar en el piloto neozelandés Liam Lawson. Luego de disputar solo dos carreras con el equipo principal, Red Bull decidió devolverlo a Racing Bulls y darle el asiento a Yuki Tsunoda, una medida que, según los directivos, buscó “proteger su confianza”. Lawson, sin embargo, recientemente rechazó esta explicación y dejó claras sus discrepancias.

La llegada de Liam Lawson al equipo principal de Red Bull se produjo tras la salida de Sergio Pérez. Sin embargo, la permanencia de neozelandés fue corta. En sus dos participaciones como compañero de Max Verstappen, enfrentó dificultades.

Tras su última carrera en China, Christian Horner, jefe de Red Bull, comunicó la decisión de sustituir a Lawson por Tsunoda con el argumento de buscar el mejor rendimiento del equipo y aludir a razones deportivas: “Ha sido difícil ver a Liam luchar con el RB21 en las dos primeras carreras y, por ello, hemos tomado la decisión colectiva de hacer un cambio temprano. Llegamos a la temporada 2025 con dos ambiciones: retener el Campeonato Mundial de Pilotos y recuperar el título Mundial de Constructores, y esta es una decisión puramente deportiva”.

La explicación de Horner incluyó un mensaje de respaldo hacia Lawson, haciendo referencia a la necesidad de evitar una presión excesiva para un piloto joven y destacando su futuro en la Fórmula 1: “Tenemos el deber de proteger y desarrollar a Liam, y juntos, tras un comienzo tan difícil, vemos que tiene sentido actuar con rapidez para que Liam pueda ganar experiencia mientras continúa su carrera en la F1 con Visa Cash App Racing Bulls, un entorno y un equipo que conoce muy bien”.

Pese a estos argumentos, Lawson ha manifestado públicamente que los motivos oficiales no reflejan su propia experiencia en el equipo. Ante las afirmaciones de Horner y Helmut Marko (asesor de Red Bull) sobre la supuesta necesidad de reconstruir su confianza, Lawson fue tajante: “Al final del día, realmente mi confianza no cambia nada para mí. Aunque nunca tuve la oportunidad de demostrar de lo que era capaz en un Red Bull, mi confianza no cambia mucho”, dijo tras el Gran Premio de Canadá a los medios en el paddock.

Lawson apuntó contra Christian Horner y Helmut Marko tras su salida de Red Bull (REUTERS/Jakub Porzycki)

El piloto de 23 años remarcó que la percepción de los directivos no se corresponde con su estado anímico: “Esa no es mi historia ni palabras, así que no estoy de acuerdo de esa postura”.

El intercambio de pilotos no ha resuelto los problemas en Red Bull, ya que Tsunoda, quien ocupó el segundo asiento, también ha tenido dificultades. El japonés sumó solo siete puntos en el equipo principal, tres de ellos conseguidos tras penalizaciones a otros pilotos en la carrera Sprint de Miami y el resto fuera de los puntos.

Lawson, mientras tanto, se mantiene firme en su visión y en su capacidad de seguir aportando resultados. Tras reincorporarse a Racing Bulls, logró sumar sus primeros puntos del año con un octavo puesto en el Gran Premio de Mónaco. Sobre su regreso y esta recuperación parcial, insistió en que su confianza permanece intacta: “Mi confianza no ha cambiado desde el año pasado, no cambió en Red Bull y no cambió en las primeras carreras en el VCARB. Fue fantástico sumar puntos en Mónaco, y aunque me dio mucha confianza, eso no ha cambiado desde que empezó el año”.

Al ser cuestionado nuevamente sobre si los problemas de Tsunoda en el equipo principal de Red Bull le aportaban algún tipo de reivindicación personal, Lawson reafirmó su postura de concentración y profesionalismo: “Si alguien más tiene problemas en ese auto, eso no es algo que me deba importar, solo estoy concentrado en hacer el mejor trabajo en el auto en el que estoy”.