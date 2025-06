Grosero error, oportunismo y lesión: así fue el gol de Driussi para River Plate ante Urawa Red Diamonds

¡DEJÁNDOSE LA VIDA POR SU @RiverPlate! 🔥



Driussi anota el segundo gol millonario en el Mundial de Clubes @FIFACWC | Todos los partidos gratis en https://t.co/yWCWbevPop #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/wVjJqjqBJi — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) June 17, 2025

Sebastián Driussi fue el autor del segundo tanto de River Plate en el debut por el Mundial de Clubes ante Urawa Red Diamonds, en Seattle. En el amanecer del complemento, al Millonario se le empezó a facilitar el camino con el oportunismo del delantero que, desafortunadamente, se lesionó en la misma disputa con el arquero que terminó con su tanto.

Al minuto 3 del complemento, Yoichi Naganuma despejó con la cabeza hacia el medio y Driussi, pese a no ganar en el aire, disputó la pelota con otro defensor. El balón quedó boyando en las inmediaciones del área grande y el defensor Marius Hoibraten intentó ceder la posesión, de cabeza, para su arquero. Astuto, Driussi se anticipó a su movimiento y lo anticipó con su testa. El guardameta Shusaku Nishikawa le dio un cachetazo a su rival y no pudo impedir el gol (si el esférico no entraba en la valla, era penal). El atacante millonario perdió la estabilidad en su tobillo izquierdo y se lo dobló severamente.

Tal fue el dolor que sintió el Gordo en la articulación que ni siquiera pudo atinar a celebrar el segundo tanto del equipo de Marcelo Gallardo. Enseguida, sus compañeros se acercaron para ver cómo estaba y pidieron auxilio médico. No hubo caso: esguince de tobillo y cambio. Por él ingresó inmediatamente el colombiano Miguel Borja.

Por suerte para el elenco argentino, el descuento de los japoneses en los pies de Yusuke Matsuo tras la infantil infracción del Huevo Acuña no pasó a mayores. Un cabezazo formidable de Maximiliano Meza, a la salida de un tiro de esquina y cuando los de Gallardo no la pasaban bien y ganaban por la mínima, sentenció la historia. En el epílogo, hubo situaciones en ambos arcos: la Banda bien pudo redondear una goleada, pero los asiáticos también hicieron méritos para descontar nuevamente y provocaron que Franco Armani se luciera en un par de ocasiones. De esta manera, el Millonario selló los tres puntos con tres tantos de cabeza.

River Plate y Urawa Red Diamonds se enfrentaron por la primera fecha del Grupo E del Mundial de Clubes, que tiene como integrantes de la zona al Inter de Milán y Monterrey de México (se medirán a partir de las 22, hora argentina). Este es el primer compromiso del Millonario en la competición, mientras que el sábado se enfrentará con los mexicanos y el miércoles 26 de junio definirá su clasificación a octavos de final contra los italianos.