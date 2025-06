Los clubes que buscarán comprar a Alejandro Garnacho tras la decisión del Manchester United de ponerlo a la venta

Garnacho, que llegó al United desde las inferiores de Atlético Madrid, se marchará de Manchester la próxima temporada (Foto: Reuters/Tyrone Siu)

La potencia que acompañaba a Alejandro Garnacho desde su debut como profesional en el Manchester United se diluyó a punto tal que el club inglés le colgará el cartel de venta. Las tensiones con el entrenador definieron la situación y el delantero que cumplirá 21 años en las próximas semanas tendrá un nuevo destino para la próxima temporada.

“Alejandro Garnacho dejará el Manchester United. La decisión está tomada no sólo por parte de Ruben Amorim, sino también por parte de la dirección”, aseguró el periodista especializado en los mercados de pases Fabrizio Romano, confirmando un rumor que había nacido durante los últimos días de la temporada formal.

Según la información, Bayer Leverkusen, que acaba de contratar a Erik ten Hag como entrenador ante la salida de Xabi Alonso al Real Madrid, es uno de los interesados en ficharlo pero la negociación financiera parece compleja para la entidad alemana. El DT neerlandés conoce al español nacionalizado argentino de su paso anterior por el United y lo tendría en la mira ante la decisión del Manchester de desprenderse de él.

Más allá de esta posibilidad desde Alemania, también existe “cierto interés” de clubes italianos pero principalmente de entidades de la Premier League. El especialista en transferencias aseguró que tres clubes de Inglaterra ya se contactaron con el entorno del delantero de 20 años y eso genera que crezcan las posibilidades de ver a Garnacho en la Premier, pero con una camiseta distinta a la de los Diablos Rojos.

El periódico británico The Guardian adelantó que se espera que el valor del pase de Garnacho gire en torno a los 54 millones de dólares con Nápoles como “principal candidato”, ya que intentó ficharlo en el mercado anterior. Aunque confirmaron que el Chelsea también está siguiendo de cerca esa chance. El diario The Sun también aseguró que los Blues pretenden explorar la chance de contratar al delantero: “El Chelsea sigue interesado en Alejandro Garnacho y podría ficharlo como sustituto del saliente Jadon Sancho”.

La tensa relación de Alejandro Garnacho con el DT Ruben Amorim, un factor clave en su salida (Foto: Reuters/Jason Cairnduff)

Según consignó The Athletic, Amorim le comunicó personalmente a Garnacho en el centro de entrenamiento de Carrington que debía buscar un nuevo destino para la próxima temporada, una determinación que se hizo evidente cuando el futbolista ni siquiera fue convocado para el partido en el que el United venció 2-0 al Aston Villa, cerrando así una campaña irregular en la Premier League.

De acuerdo con lo publicado, el quiebre definitivo entre Garnacho y Amorim se produjo tras la derrota del United en la final de la Europa League frente al Tottenham Hotspur. Después de ese encuentro, el técnico portugués puso su cargo a disposición, sugiriendo que dejaría el puesto si la directiva o los aficionados consideraban que su continuidad no era conveniente. Finalmente, la dirigencia respaldó a Amorim, pero la decisión no incluyó al joven delantero, de 20 años, quien quedó fuera de los planes para el próximo ciclo.

Garnacho, nacido en Madrid pero internacional con la selección argentina, expresó su descontento públicamente luego de ser relegado a un papel secundario en la final de la Europa League contra el Athletic Club en Dublín. Tras ingresar como suplente en el minuto 71, Garnacho declaró: “Hasta la final, he jugado todas las jornadas, y hoy jugar 20 minutos… no lo sé. Voy a intentar disfrutar del verano y a ver qué pasa después”. Estas palabras, según The Athletic, terminaron de romper la relación con el entrenador.

La tensión entre Garnacho y Amorim no surgió de un solo episodio. Según reportaron, en diciembre tanto Garnacho como Marcus Rashford quedaron fuera del plantel para el derbi ante el Manchester City, aunque el argentino logró recuperar su lugar en los meses siguientes. Sin embargo, la relación se fue desgastando por distintos episodios. Uno de los más recordados ocurrió en febrero, cuando Garnacho mostró su malestar al ser sustituido en un partido frente al Ipswich Town. Amorim relató que el delantero se disculpó con una cena para todo el equipo tras ese incidente.

En la semifinal de la Europa League ante el Athletic Club, Garnacho desperdició una ocasión clara de gol, lo que influyó en la decisión de Amorim de dejarlo en el banquillo durante la final y optar por Mason Mount como titular. Su entorno dejó entrever el fastidio generalizado.

En el portal The Sun habían señalado días atrás que el atacante argentino ya habría elegido al Chelsea como su destino prioritario para el próximo mercado de pases. Una fuente citada por el periódico británico, que prefirió mantener el anonimato, explicó: “Alejandro sabe que la Premier League es la mejor liga del mundo. Aunque ha tenido algunos buenos momentos en el United, quiere establecerse como una estrella mundial e Inglaterra es el mejor lugar para hacerlo. El Chelsea ha reunido a muchos buenos jugadores jóvenes”.

En cuanto al rendimiento de Garnacho, en la última temporada sumó 11 goles y 10 asistencias en 58 partidos oficiales, alcanzando 21 participaciones directas en goles. El diario británico Daily Mail divulgó detalles de la última conversación entre Garnacho y Amorim, en la que el técnico habría dicho: “Será mejor que reces para que puedas encontrar un club que te compre”.