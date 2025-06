La decisión que tomó Colapinto de cara al GP de Canadá de Fórmula 1: el motivador posteo de Alpine

Franco Colapinto quiere analizar lo ocurrido en España, pero también se gocaliza en Canadá (@AlpineF1Team)

Luego de un duro fin de semana en el Gran Premio de España de Fórmula 1 para Franco Colapinto, llegó la hora de dar vuelta la página, pues el argentino no se tomó descanso y ya está trabajando de cara a la próxima fecha, que será el 15 de junio en Canadá, un circuito desconocido para el piloto bonaerense de 22 años.

En Montmeló, el pilarense vivió frustraciones por las fallas mecánicas de su Alpine A525, con un principio de incendio en la primera práctica y con una falla en la transmisión que le impidió buscar un registro que le hubiese asegurado un lugar en la Q2.

El domingo, en la carrera catalana, largó 18° e hizo lo que pudo con un coche que no tuvo buen ritmo y también se complicó luego de su primer ingreso a los boxes, pues con las gomas medias le costó avanzar por el aire sucio que recibió detrás del Williams de Carlos Sainz. No obstante, Franco no agachó la cabeza y dio pelea pese a no contar con un medio mecánico acorde. En el final aprovechó el auto de seguridad para retirar el Mercedes de Kimi Antonelli y hacer su última parada en los boxes; con gomas blandas (usadas), volvió a pista y superó a Esteban Ocon (Haas) para terminar 15°, luego de la penalización a Oliver Bearman (Haas).

El posteo de Alpine con Colapinto como protagonista (@AlpineF1Team)

Lejos de querer tomarse un descanso e intentar despejar la cabeza con unos días libres, Colapinto volvió con el resto de los integrantes del team galo a la base de Enstone para revisar lo ocurrido el fin de semana, según informó el periodista español Jorge Peiró.

Franco analizó lo que pasó en Montmeló para saber bien por qué este domingo le costó avanzar. “No entiendo bien lo que pasó. Obviamente que no fue lo que queríamos. Fue una carrera complicada, con mucha degradación. Yendo en el aire sucio se gastaban mucho las gomas delanteras, había mucho graining y no pudimos controlar bien la degradación”, contó luego de la carrera ante los medios de prensa que tienen la acreditación anual.

“Fue una carrera larga. Creo que hay que trabajar mucho para volvernos fuertes y entender qué es lo que pasó, cuál es el problema grande de este fin de semana. Por momentos no éramos tan constantes. A veces íbamos más rápidos y cerca de Pierre, y después perdíamos más tiempo. Hay que entender el porqué y volver fuertes en Canadá”, añadió.

El argentino cruzando la meta en Montmeló (@AlpineF1Team)

“Estoy con muchas ganas de seguir trabajando fuerte con el equipo en los próximos días. Hay mucho por aprender de cara a Montreal en un par de semanas”, contó en el comunicado de prensa difundido por Alpine.

En tanto que la escudería francesa también buscó focalizarse en lo que viene y este lunes publicó un posteo en sus redes sociales que lo tuvo al argentino como protagonista: “Hacia adelante y hacia arriba. Poniendo la mira en Canadá”, rezó el posteo, con una foto de Franco.

En estos diez días, hasta que toda la comitiva de Alpine deba viajar a Canadá, Colapinto también trabajará mucho con el simulador, ya que no conoce el circuito semipermanente Gilles Villeneuve, ubicado en la Isla de Notre-Dame, en Montreal, Canadá. Es el único de los trazados de esta etapa anunciada de cinco eventos confirmados en los que no corrió, ya que el 29 de junio se llevará a cabo el Gran Premio de Austria en el Red Bull Ring, un escenario donde compitió y ganó en la Fórmula Regional en 2021.