El descargo del jugador de San Pablo acusado de un insulto racista contra un futbolista de Talleres en la Libertadores

El jugador de San Pablo intentó explicar lo sucedido con Miguel Navarro en el cruce contra Talleres

La derrota 2-1 de Talleres ante San Pablo en Brasil marcó la despedida de los cordobeses de la Copa Libertadores, pero el resultado terminó en un segundo plano después de que el jugador del cuadro argentino, Miguel Navarro, denunciara un episodio de racismo de su rival paraguayo Damián Bobadilla, a quien acusó de decirle “venezolano muerto de hambre”. Ahora, el volante central del elenco brasileño pidió disculpas a través de un video en redes sociales.

El mediocampista de 23 años, que ya tiene 10 encuentros con la selección de su país, se grabó a sí mismo por menos de un minuto. En la filmación esgrimió una defensa por su reprochable reacción ocurrida después de un intercambio dialéctico en plena cancha: “Hola a todos. Acá, para hablar un poco de lo que pasó anoche. Primero, fue un partido muy caliente, un clima tenso durante todo el partido. Después del segundo gol nuestro tuve un par de cruces de palabras con el jugador de Talleres, donde fui ofendido primeramente, también tratado con un poco de desprecio”.

“Nunca tuve la intención de discriminar a nadie y, en la calentura, reaccioné mal y pido disculpas públicamente. Si tengo la oportunidad de hablar con él en persona, le pediré disculpas también, pero solo quería aclarar eso, les mando un gran abrazo a todos”, lanzó en el final de las imágenes que fueron compartidas en formato de historia en su cuenta oficial de Instagram, en la que es seguido por 275.000 seguidores.

*Las declaraciones de Miguel Navarro

Esta situación sucedió después del segundo gol del San Pablo a los 84 minutos, que les dio la victoria definitiva a los locales, los dejó como líderes del Grupo D y se clasificaron a octavos de final de la Libertadores. Luego del último tanto, Bobadilla lanzó comentarios contra Navarro, quien se mostró compungido en el campo. “Yo quise salir, pero lamentablemente no teníamos más cambios y por el trabajo que hacen mis compañeros no salí del campo para no dejarlos con un jugador menos. Pero literalmente mi cabeza no estaba ahí”, declaró el jugador de la T ante la prensa.

El lateral izquierdo enfrentó a uno de sus compatriotas en la Vinotinto, ya que Nahuel Ferraresi se desempeña en San Pablo, y Navarro dio su versión de los hechos finalizado el duelo en el Morumbi: “Es lamentable hablar de este tipo de cosas, pero cuando nos hacen el 2-1 le digo al árbitro que apure porque Luciano, creo que fue, le estaba dando la vuelta al campo. Yo le decía que apure porque necesitábamos jugar. De la nada Bobadilla viene y me dice ‘Si ustedes siempre hacen tiempo’ y yo le digo: ‘¿qué tiempo? si van ganando,’ y ahí me dice ‘Venezolano muerto de hambre’”. El árbitro Piero Maza y el VAR no pudieron determinar una sanción, al no haber escuchado el intercambio de palabras.

Un jugador de Talleres se puso a llorar en pleno partido y denunció racismo

Además, subrayó la necesidad de que se tomen medidas: “Que se haga justicia, esto no puede seguir pasando. El año pasado a dos jugadores nuestros los llevaron con la Policía y se vuelve todo un escándalo cuando a equipos brasileños les dicen este tipo de insultos. Ahora que me tocó a mí por primera vez en mi vida, es lamentable. Uno después del partido tiene que hablar cosas de partido, no tiene que hablar de racismo o de que un jugador te dice alguna cosa”.

También utilizó su perfil de Instagram para compartir un mensaje poderoso: “Quisiera poder ya tener en mis manos la solución al hambre que vive mi país, espero Dios me dé abundancia para poder ayudar. No creo que se pueda hacer mucho contra la pobreza mental. Nunca me avergonzaré de mis raíces, iré hasta las últimas consecuencias frente al acto de xenofobia que viví hoy en Brasil a manos de Damián Bobadilla, en el fútbol no hay cabida para los discursos de odio".

El comunicado de Miguel Navarro en redes sociales

El entrenador de Talleres, Mariano Levisman, respaldó las declaraciones de su dirigido al afirmar que fue víctima de insultos xenófobos por parte de Bobadilla: “Navarro fue objeto de comentarios que no tienen cabida en el fútbol ni en ningún otro ámbito”. El capitán de la T, Augusto Schott, también se refirió a lo sucedido: “Quiero hablar de un acto de racismo que sufrimos. Nos duele porque estamos en un lugar donde se promueve mucho la lucha contra el racismo. Uno de nuestros compañeros estaba muy triste. No quería dejar pasar esto”.

De acuerdo a medios brasileños, Bobadilla había abandonado el estadio antes de la llegada de la policía al vestuario local.

Navarro habló con la Policía militar de San Pablo