El llamativo pedido de Lando Norris a los fanáticos argentinos de la F1: “Soy un gran amigo de Colapinto”

El llamativo pedido de Norris a los fans argentinos

Lando Norris dio un golpe sobre la mesa en la Fórmula 1 y ganó por primera vez el Gran Premio de Mónaco. El británico sigue demostrando la superioridad del McLaren sobre los otros monoplazas y se impuso sobre la Ferrari de Charles Leclerc, a quien le quitó la pole en el último segundo en el trazado callejero en el que es local. Precisamente, estos pilotos son dos de los que tienen más apego con Franco Colapinto, quien finalizó en el 13° lugar con su Alpine.

Una vez que festejó en el podio de las calles del Principado, Norris se acercó a la rueda de prensa para hablar con los periodistas. Florencia Andersen, especialista en la categoría y que trabaja para la cadena Fox Sports, le comentó que tiene una gran base de fans en Argentina y, automáticamente, el corredor británico se acordó de Colapinto. “Soy un gran amigo de Franco, así que...”, respondió entre risas.

Después de un segundo de dudas en el que recordó la nacionalidad del pilarense, le hizo un pedido a todos sus hinchas albicelestes: “Oh, él es de Argentina. Sí, soy un gran amigo de Franco. Asi que si apoyan a Franco, deberían apoyarme a mí”. De hecho, el propio Colapinto había revelado anteriormente que con Lando mantenía una relación más estrecha que con otros pilotos.

“Me llevo bien con Alex (Albon), mi excompañero de equipo, con Lando Norris y con (Pierre) Gasly, que está ahora en mi equipo, en Alpine. Con (Charles) Leclerc también me llevo bien”, contó hace algunos meses el argentino en diálogo con el podcast Nude Project. Seguidamente, profundizó: “Al final, con los otros terminás compitiendo, y la competencia genera llevarte como el orto. Estás compitiendo, te chocás en una carrera con alguno y ya te empezás a llevar mal. Es complicado llevarte bien, yo en las categorías inferiores no me llevaba bien con nadie. Básicamente, porque querés ganarles a todos y hay mucha competencia”.

Lando Norris ganó el Gran Premio de Mónaco (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Otro ida y vuelta divertido entre Norris y Colapinto sucedió en el Gran Premio de Brasil del año pasado. Allí, mientras los pilotos estaban realizando el giro protocolar por el circuito en la previa de la carrera para saludar a la gente, la periodista a cargo de la transmisión le dijo que el público lo estaba aclamando, aunque el británico refutó: “No es para mí, es todo por Franco”. Vale destacar que en el Autódromo José Carlos Pace, en Interlagos, las gradas se tiñeron de albiceleste con una multitud de hinchas argentinos que viajaron para alentar al entonces piloto de Williams.

“Lo que sentí este fin de semana fue un pequeño paso adelante, pero no lo es. No es que lo haya dominado todo y que todo haya vuelto a su sitio. Todavía hay cosas en las que tengo que trabajar, cosas que, como equipo, me están dando el equipamiento necesario, y no me refiero solo a hacer un coche más rápido, porque el coche es suficientemente rápido, sino a darme lo que necesito para destacar y maximizar los resultados, y las diferencias entre el año pasado y este”, comentó Norris después de la victoria en el GP de Mónaco.

Al mismo tiempo, agregó: “Así que, aun así, hay cosas por ambas partes, pero estoy muy orgulloso de la pole. Estoy más contento con el resultado del sábado que con la victoria. Es increíble, pero estaba más emocionado después de la clasificación que después de la victoria”.

Tras imponerse en las calles del Principado, Norris acortó distancias con el puntero del Campeonato de Pilotos. Lando se ubica segundo con 158 unidades, mientras que su compañero, Oscar Piastri, está en lo más alto con 161. Por detrás de ellos se encuentra Max Verstappen, quien a pesar de tener un Red Bull que no está al nivel de lo que se esperaba, se mantiene a tiro con 136 puntos.