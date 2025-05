Gambeta exquisita y violento remate: así fue el primer gol de Ricardo Centurión en el fútbol boliviano

Ricardo Centurión encontró una nueva oportunidad en el fútbol boliviano. Si bien su debut se dio después de 728 días de inactividad, el volante surgido de Racing se fue adaptando a su nuevo equipo, Oriente Petrolero. Y en su última presentación convirtió su primer gol en el conjunto del altiplano.

El Wachiturro tuvo su primer festejo en el empate 1 a 1 contra la U de Vinto en la Copa Bolivia. La figura con pasado en Boca, San Lorenzo, Vélez y Barracas Central dejó su sello con su estilo característico al exponer todo su talento cuando apeló a sus habituales gambetas para dejar en el camino a su marca y sellar la igualdad, dado que José Antonio Pinto había abierto el marcador a los 5 minutos de iniciado el espectáculo.

La semana pasada, Ricky había estado en la escena pública a causa de un supuesto incidente de tránsito que las autoridades del club salieron a desmentir de inmediato. “Queremos informar a todos nuestros socios e hinchas que nuestro jugador Ricardo Centurión no sufrió ningún accidente, y que su motorizado tampoco se vio involucrado en ningún incidente”, indicó el comunicado oficial que posteó la institución refinera en sus redes sociales.

Después de su último partido conBarracas Centralen abril de 2023,Centuriónse borró del mapa futbolístico. No fue una decisión táctica, ni contractual: fue personal. “Desaparecí del fútbol por un tema personal. No la pasé bien. Hoy en día me siento bien. Empecé a disfrutar lo que había perdido. No me había olvidado dejugar al fútbol, pero sí de lo que es la vida”, sostuvo en una reciente entrevista brindad aTyC Sports.

El testimonio que brindó tras su regreso a las canchas no solo estuvo enfocado en lo deportivo, sino también en un proceso interno de transformación. “Las ganas se me habían ido. Cuando perdés la motivación, cuando ya no le encontrás sentido a lo que gira todo en tu mundo, ahí sentís que los brazos empiezan a bajar. Pero siempre creí en mí”, sostuvo. Y agregó: “Sentía que esto era una ola en mi vida. Si fue larga o corta lo veré, pero ahora estoy comprobándome”.

En ese tiempo alejado, aseguró que aprendió a dejarse ayudar. “No hay ayuda suficiente cuando uno no quiere dejarse ayudar. Es fundamental entender eso. Mi mamá, mi compañera que está acá conmigo, y mi hija fueron claves. Me cayó la ficha: no era por ahí, era por acá. Yo quería estar bien, pero había una pared que no me dejaba pensar con claridad”.

Con respecto a sus metas comentó: “Me estoy planteando objetivos cortos, no solo en el fútbol, también en la vida y en la salud. Si no hay salud, es casi imposible. Estoy cuidándome, dejando que mi voz interna me guíe día a día, con la comida, el descanso. Tengo 32, pero estuve dos años sin jugar. Este mes me trajo dolores y cargas musculares que no son normales. Fui un privilegiado físicamente, pero los dolores vienen del parate, como cuando dejás un auto mucho tiempo parado”.

Oriente Petrolero marcha en el puesto 14 del campeonato boliviano y solo cosechó seis puntos en siete partidos jugados, por eso necesita una victoria urgente. No tendrá una parada fácil, ya que en su próximo compromiso chocará con Guabirá, que se encuentra en la séptima ubicación: el cotejo será el domingo, en condición de visitante.