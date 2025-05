La increíble apuesta de Christine GZ con una figura del deporte si Colapinto gana una carrera en la F1: “Espero no verte más”

La apuesta de Christine GZ con una figura del deporte

Franco Colapinto, el joven piloto argentino de 21 años, debutó oficialmente como piloto titular de la escudería Alpine en el marco del Gran Premio de Emilia Romagna, celebrado en el icónico circuito Enzo e Dino Ferrari en Imola, Italia. Tras enfrentarse a un accidente en el tramo final de la Q1, el bonaerense logró reponerse mentalmente y culminó en el puesto 16, mismo lugar desde el que inició la carrera.

Antes del arranque del evento, tanto el equipo como allegados del piloto dejaron en claro su plena confianza en las habilidades de Colapinto al volante. Uno de los apoyos destacados fue el del directivo de Alpine, Flavio Briatore, quien respaldó al argentino durante la previa con palabras motivadoras. Sin embargo, fue en el paddock donde una peculiar interacción desvió los focos hacia una curiosa apuesta entre Christine GZ, piloto de rally y periodista de DAZN, y la leyenda del pádel argentino Fernando Belasteguín.

Durante una amena charla en el paddock de Imola mientras Belasteguín presenciaba la carrera, se originó una propuesta que rápidamente se hizo viral en redes sociales. “Si gana, vendremos a hacer otra entrevista”, propuso la periodista a modo de broma.

La respuesta del exjugador de padel, de 45 años, subió la apuesta: “Si gana una carrera, nos cortamos el pelo juntos, ¿querés? Nos pasamos la maquinilla”. En un principio, Christine GZ aceptó el desafío, añadiendo con humor la idea de dibujarle la letra “A” de Alpine en el cabello, pero segundos después bromeó sellando la apuesta con un apretón de manos y soltando: “Espero no verte más”, simulando que escaparía si Colapinto triunfa para evitar cumplir con el rapado.

Franco Colapinto terminó 16 en su primera carrera con Alpine (Getty Images)

La relación entre la periodista y Franco Colapinto data de varios meses atrás. El episodio que hizo tendencia a la cronista y al pilarense sucedió el 29 de agosto pasado, cuando ella le hizo una entrevista durante su primer día como corredor de laF1y la respuesta inicial que dio se hizo viral: “¡Gracias por hacerme una nota! ¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos!Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”.

En diciembre último, los resultados de Franco Colapinto eran distintos. Luego de su buen arranque, registró dos abandonos en San Pablo y Qatar. Bajo ese contexto, se encontró con Christine en la previa al Gran Premio de Abu Dhabi, el último de la temporada 2024, y ellale regaló un collar de la suerte como amuletoantes de largar último en la carrera. “Es un préstamo”, le comentó y Colapinto le retrucó: “Si me va bien mañana me lo quedo para siempre, si no, te lo devuelvo”. Y le trajo fortuna. Más allá de haber tenido que abandonar en los Emiratos Árabes Unidos, Franco encontró un nuevo destino en Alpine.

Christine y Colapinto tienen una muy buena relación

Tras la carrera de este domingo, Colapinto analizó su desempeño y compartió sus impresiones sobre el difícil debut. “Fue una estrategia un poco distinta cuando vimos que la goma media me aguantaba un poco más, y fui uno de los que más duró con esa goma en el primer stint, explicó el joven piloto. Aunque su plan inicial contemplaba una única parada, un imprevisto alteró todo: “Apostamos a una sola parada cuando puse las duras, pero un par de vueltas después entró el auto de seguridad virtual y me cagó un poco la vida. Una lástima eso, pero dentro de todo fue un día positivo, con una buena estrategia, pese a que la carrera nos jugó en contra”.

El incidente mencionado ocurrió durante un momento clave, cuando la neutralización de la carrera permitió que varios de sus competidores realizaran una parada adicional en boxes y se beneficiaran de neumáticos más frescos para el tramo final.

Colapinto destacó que, pese al resultado, el balance del fin de semana fue alentador: “Después de cada sesión, en cada vuelta que daba, me iba sintiendo más cómodo con el auto y estando más cerca que Pierre (Gasly, su compañero), que es la referencia del equipo. Eso es lo que yo estaba buscando cada vez que veía la data para entender un poco más el auto, cómo manejaba él, ya que es un auto complicado para manejar”.

Colapinto se prepara para Mónaco en su siguiente presentación (Reuters)

El piloto hizo énfasis en las diferencias entre su antiguo monoplaza de Williams y el vehículo que actualmente conduce, el Alpine A525, describiéndolo como una experiencia desafiante: “Es un auto muy diferente al Williams, con el que estaba acostumbrado. Como les pasó a otros pilotos que cambiaron de equipo y se quejaron mucho de eso, también me puedo quejar un poco”, dijo entre risas, asegurando que “seguramente en las próximas carreras iré mejorando”.

En esta jornada, que también marcó el GP número 400 del equipo Red Bull, el neerlandés Max Verstappen se coronó vencedor del Gran Premio de Emilia Romagna. Completaron el podio Lando Norris y Oscar Piastri, dejando en claro la competitividad entre los equipos, mientras que Lewis Hamilton, con Ferrari, y Alex Albon, con Williams, cerraron los cinco primeros lugares.