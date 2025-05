El fuerte respaldo de Flavio Briatore a Colapinto tras el accidente en la clasificación del GP de Imola

Briatore apoyó a Colapinto tras el accidente (@briatoreflavio)

El Gran Premio de Emilia-Romaña supuso una nueva etapa para el piloto argentino Franco Colapinto con su regreso a la Fórmula 1 de la mano del equipo Alpine. Sin embargo, lo que se presentaba como una oportunidad de consolidación terminó convirtiéndose en un inicio de fin de semana agridulce por un incidente en las sesiones de clasificación en el circuito de Imola.

Franco Colapinto volvió a la acción en la F1 después de varios meses de ausencia. La escudería Alpine anunció que el joven corredor tendría garantizadas cinco carreras, entrando así en un selecto grupo de promesas del automovilismo que viven sus primeras experiencias en la categoría más prestigiosa. “Franco se está familiarizando con el auto y haciendo un muy buen trabajo en conjunto con el equipo y los ingenieros”, declaró Flavio Briatore, jefe del equipo Alpine, mostrando su respaldo al joven argentino.

Durante las prácticas libres, Colapinto mostró su potencial al lograr buenos registros que anticipaban una prometedora sesión de clasificación. Pese a que el A525, auto que le fue confiado, se mostró competitivo, el argentino enfrentó un revés al perder el control del monoplaza y chocar contra los muros durante la Q1. Briatore explicó las circunstancias del accidente: “Con los coches estando tan cerca, estaba empujando al límite y, lamentablemente, perdió el control del monoplaza”. A pesar del golpe, el dirigente fue optimista sobre el regreso del piloto: “Lo dejará atrás rápidamente y volverá más fuerte mañana”.

La jornada no fue menos complicada debido a las sanciones recibidas por Colapinto, quien excedió el límite de velocidad en la salida de boxes durante la FP3 y arrancó antes de tiempo en la Q1. Estas penalizaciones lo relegaron a la decimosexta posición en la parrilla de salida para la carrera principal. No obstante, Briatore aseguró que el equipo trabajaría para tener el auto listo para la competencia dominical: “El equipo lo tendrá listo sin problemas para la carrera, analizaremos nuestras opciones y veremos qué podemos hacer”.

En paralelo, el jefe de equipo reconoció el desempeño de Pierre Gasly, el otro piloto de la escudería que logró avanzar hasta la Q3, terminando en la décima posición. “Es positivo tener un auto nuevamente en la Q3 este fin de semana”, comentó Briatore, aunque lamentó no haber podido escalar más posiciones.

Por otro lado, Colapinto expresó sus sentimientos tras el accidente. “Estoy un poco triste porque creo que teníamos potencial para pelear para entrar a Q3”, dijo al terminar su paso por el staff médico tras el incidente. Sin embargo, se mostró optimista sobre sus posibilidades en la carrera principal: “Estoy seguro que vamos a remontar mañana”. Según relató, un error en los márgenes estrechos de la Fórmula 1 puede costar mucho, pero espera revertir su situación al día siguiente.

El regreso del piloto argentino no solo generó expectativas en su equipo, sino también entre los aficionados que siguen de cerca la carrera de este joven corredor, conocido por su habilidad en las pistas. En una entrevista con Sky Sports F1, Briatore compartió las tres directrices dadas al piloto: “Tiene que ir rápido, no chocar y sumar puntos”. Comentó además que no hay un límite definido para las competencias de Colapinto, lo que indica una confianza total en el joven talento.

Finalmente, sobre el desempeño global del equipo, Briatore señaló ciertas deficiencias en la escudería, especialmente en comparación con otros pilotos, como Oscar Piastri de McLaren, quien lidera el campeonato tras ganar tres carreras al hilo y logrando la pole position en Imola. “Estar en el top 10 estas últimas carreras nos llena de confianza”, concluyó Briatore, motivado por las perspectivas de mejora que vislumbra para Alpine.

Con el Gran Premio de Emilia-Romaña como una experiencia de aprendizaje, el objetivo para Colapinto y Alpine será ajustar su estrategia y mejorar progresivamente en las futuras carreras, donde el joven piloto podrá demostrar su capacidad en un escenario tan exigente como lo es la Fórmula 1.