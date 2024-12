El regalo que recibió Colapinto de parte de la periodista Christine GZ antes del GP de Abu Dhabi de la F1: la respuesta del argentino

Franco Colapinto recibe un collar de la suerte por parte de la periodista Christine GZ

En vista de su último Gran Premio del año, Franco Colapinto busca cambiar su suerte de cara a la carrera principal. Es que, luego de un comienzo prometedor en Abu Dhabi, donde quedó 7° en la FP1, tuvo un traspié en las prácticas libres 2, en la cual su Williams fue afectado y, debido al daño, el coche del pilarense perdió rendimiento: el argentino tuvo una mala qualy y largará último el domingo.

Es por eso que cualquier amuleto que modifique su fin de semana es bienvenido. En un registro capturado por las cámaras de DAZN de España, el oriundo de Pilar tuvo un tierno intercambio con la periodista española Christine GZ, que le dejó un particular presente para que cambie su fortuna.

“Es un préstamo”, le dijo la reportera entregando su collar de la suerte al piloto. “Si me va bien mañana me lo quedo para siempre, si no, te lo devuelvo”, le retrucó el argentino. Colapinto busca dejar su mejor actuación en la última carrera de la Fórmula 1 del año.

La historia entre Colapinto y Christine viene desde hace un tiempo, cuando la reportera le realizó una entrevista en el GP de Italia: “Bueno, Franco, ante que nada enhorabuena. Estarás un poco en una nube, ¿no?”, comenzó la nacida en la India, pero con raíces italianas y españolas. “Sí, estoy en una nube, estoy en una nube. ¡Gracias por hacerme una nota! ¡Tenía muchas ganas de que me hagas una nota vos! Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco en el paddock”, le comentó entre risas el rioplatense.

La simpática entrevista de Franco Colapinto antes de su debut en Fórmula 1

“Gracias. La verdad que he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho este chico me va a caer bien...”, le contestó la corredora, que entre 2021 y 2023 se destacó en la categoría Extreme E. “Uy, no... Qué entrevista habrás visto, por favor”, confesó su miedo el piloto en aquel entonces. “Ya te lo cuento luego, porque ahora no creo que se pueda grabar”, fue la respuesta cómplice de la reportera de 31 años.

En la clasificación, Franco Colapinto quedó eliminado en Q1 con el 19° mejor tiempo, acentuando los problemas del Williams tras los daños que sufrió en el piso del coche durante la práctica libre 2. El piloto, que no tiene su butaca asegurada en 2025, analizó su actuación.

El chico de 21 años lamentó los problemas que afectaron su rendimiento durante el fin de semana, enfatizando los daños sufridos en la FP2. Según explicó, el piso del auto sufrió graves daños, lo que obligó a repararlo y derivó en una pérdida significativa de más de diez puntos de downforce, equivalente a más de tres décimas de rendimiento. “Es un montón de performance”, comentó, destacando que las piezas no podían ser reemplazadas debido a su alto costo. A pesar de estas dificultades, expresó que el equipo partía desde una buena posición para el fin de semana, aunque el auto no quedó en las condiciones esperadas. “No fue una gran qualy, pero es lo que hay”, concluyó, resignado a los contratiempos del día.

La grilla de largada del Gran Premio de Abu Dhabi de la Fórmula 1 Colapinto(Foto: @F1)

Alex Albon también partirá desde la parte trasera de la grilla tras quedar eliminado en la Q1 al marcar el 16º mejor tiempo con 1:23.821, apenas 0.091 segundos más rápido que Franco. “En recta vamos rápido, así que veremos qué podemos hacer. Creo que tenemos una chance de avanzar.”

“Creo que tenemos buen ritmo en carrera, pero la pérdida de downforce nunca es buena porque nos afecta también en la degradación de gomas, así que hay que ver qué pasa. Pero es una carrera larga y la última carrera de la temporada, que siempre pasan cosas, así que veremos qué podemos hacer”, mencionó el argentino sobre la carrera que tendrá lugar el domingo a las 10 de la mañana.