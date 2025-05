La revelación de un histórico de River sobre Mastantuono: “Se aburría en Inferiores”

River Plate cuenta con una de las canteras más prolíferas del mundo del fútbol, por lo que no resulta sorpresivo que varios de los principales clubes del planeta hayan posado su mirada en una de las joyas del Millonario: Franco Mastantuono.

El joven, de 17 años, se consolidó como una pieza clave dentro del esquema diseñado por Marcelo Gallardo y cobró una notoriedad mundial aún mayor tras su golazo de tiro libre y su gran actuación frente a Boca Juniors en el último Superclásico.

“Tiene todo lo nuestro: gambeta, personalidad, pegada, pero también físico, es una mezcla”, dijo recientemente Hernán Díaz cuando visitó los estudios de ESPN y le pidieron que realice una descripción del talentoso joven que va camino a crack. “Yo lo conozco de las Inferiores. A él se lo sube a la Séptima, que ganó todo, y es como que se estaba aburriendo. De ahí directamente subió a la Quinta, donde la rompió toda y después ni tocó la Reserva”, recordó sobre sus pasos antes de afianzarse en el plantel del Muñeco.

En la misma sintonía, se atrevió a compararlo con otro ídolo de La Banda. “Yo soy Maradoneano, pero Ortega fue el que mejor interpretó nuestro fútbol: encaraba, enganchaba, tiraba caños”...

El habilidoso volante ya se encuentra en la mira de gigantes comoBarcelona, Real Madrid, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Paris Saint-Germain y Manchester United, siendo este último el que, en los últimos días,mostró un interés más concreto. Cabe recordar que en abril de 2024, ante el creciente interés por su ficha, la dirigencia de River decidió elevar la cláusula de rescisión de Mastantuono a 45 millones de euros.

El ex lateral es una voz autorizada en Núñez. La Hormiga defendió la camiseta de River en 422 compromisos y convirtió 19 goles en sus más de 10 años en el club. Además conquistó 11 títulos e integró uno de los mejores equipos de la historia cuando ganó la Copa Libertadores a mediados de la década del noventa.

Por su trayectoria y conocimiento, también se atrevió a dar su opinión sobre quién es el mejor DT de la historia. “Para mí Gallardo es uno de los mejores entrenadores del mundo. Está bien que no es lo mismo Argentina que Europa, pero tranquilamente podría estar sentado entre los cinco mejores”, sentenció sobre Napoleón. Y completó: “Yo no tengo dudas, para mí es el mejor de la historia de River”. Sin embargo, el ex defensor que surgió de Rosario Central sorprendió cuando reconoció que “no lo veía como entrenador” cuando era su compañero en el Millonario. “Siempre tuvo una personalidad asombrosa y ese carácter le permitió edificar su carrera", concluyó.