El coach de Franco Colapinto reveló cómo vivió estos meses antes de su debut con Alpine en la F1: “Está cada vez mejor”

Lucas Benamo, coach de Franco Colapinto reveló cómo se vivió estos meses y se preparó para su regreso a la Fórmula 1 en su debut con Alpine

Se terminó la espera y el “aburrimiento” para Franco Colapinto, ya que este fin de semana volverá a correr en la Fórmula 1. Se trata de su debut del argentino con Alpine como piloto titular y la cita será en el Gran Premio de la Emilia Romaña, en el Autódromo Enzo y Dino Ferrari de Imola. Lucas Benamo, quien fue su coach, reveló detalles de la preparación del piloto bonaerense, de 21 años.

“Está cada vez mejor. Va creciendo, va madurando todo lo del año pasado, toda la experiencia seguramente la va a poder aplicar y desarrollar. Todavía es muy, muy joven, pero está con muchas ganas de correr”, le dijo el ex piloto bahiense a Campeones.

Benamo conoce a Colapinto desde sus inicios en el karting y en sus primeras experiencias con los monopostos. “Para uno, después de probar la F1, tener que estar abajo es difícil. Pero hablé con él y lo noté muy contento, entrenando mucho físicamente”.

El campeón de la Fórmula Renault en 2005 contó que Franco “anduvo en Zandvoort con un auto 2023 y le vino muy bien. Ya está esperando que llegue la carrera”.

Sobre cómo fueron estos meses previos para Franco, afirmó que “estuvo muchas horas en el simulador. El equipo valoró mucho toda la información que le dio Franco con el setup (puesta a punto) en el simulador y son muchas horas, también entrenándose físicamente, y obviamente con ganas de subirse ahora que se le dio”.

Lucas Benamo el día que Franco Colapinto se subió por primera vez a un monoposto: un Fórmula 4 Sudamericana en El Pinar, Uruguay (@lucasbenamo)

“Tuve la posibilidad de hablar, y lo noté tan contento que me puso feliz”, añadió Benamo, quien subrayó el factor mental de Colapinto en este periodo en el que no corrió: “Hoy todos los chicos tienen vaivenes y él respira automovilismo, vive por el automovilismo, no hace otra cosa. Todo el tiempo que estuvo abajo trabajó y seguramente también lo fortaleció para tener este presente, hoy lo veo muy entero”.

Hoy Lucas sigue su trabajo como coach junto a su socio, Lucas Colombo Russell, quien también corrió en autos. Ambos siguen forjando jóvenes talentos y también entrenaron a Ignacio Montenegro, uno de los jóvenes con mayor potencial, que ya que ganó en el TC 2000 con 17 años y fue campeón del TCR South America en 2023 y del TCR Español en 2024.

Benamo anticipó que es posible que acompañe a Franco en la cuarta carrera, que será en Canadá el 15 de junio: “Estamos trabajando para eso, pero cuando él me necesite. Siempre, siempre estamos para acompañarlo cuando lo necesite”, concluyó.

El ex corredor de TC 2000 es una de las personas que más conoce a Colapinto. Pese a la distancia, siempre está cerca del piloto de Alpine por sus mensajes constantes. Hay una relación de confianza que se remonta a los primeros tiempos del pilarense como piloto.

Colapinto debutó en la F1 en 2024 con Williams y disputó nueve Grandes Premios en la segunda mitad de la temporada. Sin lugar para mantenerse como piloto titular en el team inglés, debió buscar una alternativa y Alpine lo contrató de la mano de Flavio Briatore, flamante director del equipo. Ahora volverá a correr y reemplazará a Jack Doohan, quien tuvo malos resultados en las primeras seis fechas. El argentino será el nuevo compañero de Pierre Gasly y deberá hacer lo posible con un coche que por ahora no se mostró competitivo.