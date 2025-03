La frase de Franco Colapinto antes del Gran Premio de China de Fórmula 1 que causó furor entre sus fanáticos

*La palabra de Colapinto en el GP de China

Pasó la segunda fecha del calendario de la Fórmula 1 y Oscar Piastri se quedó con el Gran Premio de China. El australiano a bordo de su McLaren dominó de punta a punta la prueba que terminó con un 1-2 para la escudería británica, ya que Lando Norris acabó detrás de su compañero de equipo y ambos aventajaron a George Russell, tercero con su Mercedes.

Más allá de lo que sucedió durante la prueba, en la previa de la largada hizo su aparición uno de los pilotos que causó mayor impacto durante la última parte de la temporada 2024. Franco Colapinto, que hizo su debut en la Máxima a bordo de Williams en las últimas nueve carreras del calendario, apareció en la zona de boxes y charló con los periodistas de ESPN Juan Fossaroli y Albert Fábregas.

“Vamos a molestar a alguien con quien estuve compartiendo el auto con él”, fue la palabra de uno de los cronistas de la cadena que transmite la F1 a través de Disney+. “Me tiró toda la yerba en el auto el boludo este”, reaccionó Colapinto después del saludo de Fossaroli. En sus redes, el joven de Pilar mostró el problema que tuvo con su mate cuando se trasladaba por las calles de Shanghái y apuntó contra el encargado de seguir todas las novedades de la categoría desde el paddock.

“No puedo hablar, no me dejan”, insistió Franco mientras los autos todavía no salían a la grilla de partida. “Se acercó para saludar, por lo menos”, le contestó Fossaroli. Acto seguido, Colapinto le pidió al camarógrafo que enfoque una bandera argentina en la grada, en plena recta principal del circuito ubicado en la ciudad china. “Mirá la bandera, hay argentinos. ‘Vale y Gonza, de Pilar’. Ahí hay otra nueva… Genios los chinos”, exclamó entusiasmado el argentino.

Antes de que el piloto reserva de Alpine se vaya, el cronista lo saludó. “Bueno, disfrutá el Gran Premio, Franco”, le dijo Fossaroli. ¿Cuál fue la respuesta de Colapinto? “No, disfruten ustedes… Yo estoy aburrido”. A pesar de que la carrera se corrió de madrugada, la frase causó furor entre las cuentas que siguen la actividad del argentino y sus fanáticos, que rápidamente pidieron por el regreso a la pista del pilarense.

Colapinto y Briatore durante el fin de semana de la F1 en China (@briatoreflavio)

Mientras el argentino se iba, el especialista de la F1 cerró la charla con una pregunta. “Hablaste por lo menos. ¿No te van a retar?”, comentó el cronista de ESPN debido a que la escudería francesa no le permite dialogar al argentino con los medios. “Sí, sí, chau”, le respondió el joven de 22 años con una sonrisa en la cara. Hay que recordar que Colapinto participó como piloto reserva del equipo Alpine durante las primeras dos carreras de la flamante temporada. Por eso estuvo presente en los circuitos tanto en el estreno en Melbourne, Australia, y durante el fin de semana en China para la segunda jornada del año.

Justamente, el argentino volvió a quedar en el centro de la escena por un comentario que hizo Flavio Briatore, asesor principal del equipo, en las últimas horas. “Franco Colapinto correrá en la Fórmula 1 tarde o temprano”. Ese comentario, que difundió el medio MotorSport-NextGen, se produjo en la previa a la clasificación de la carrera sprint y no pasó desapercibida, sobre todo porque el equipo francés no comenzó el año de la mejor manera y Jack Doohan quedó contra las cuerdas con otro fin de semana complicado luego de su mal debut en el Gran Premio en su país.

Durante el GP de China, el piloto australiano tuvo complicaciones en cada jornada. Fue el único que no terminó la primera sesión de entrenamientos porque un apagón en su A525 lo dejó sin dirección. Luego de eso, terminó en el puesto 16 en la clasificación a la sprint, otra señal negativa en una temporada que ya había comenzado mal. Finalmente, en la carrera principal, sufrió una penalización luego de largar en el puesto 18, lo que lo llevó hasta el final de la grilla.

¿Cuál será el futuro próximo de Colapinto, Doohan y Alpine? Habrá que seguir las novedades de un equipo que volverá a salir a pista como el resto de las escuderías en un par de semana para el GP en Japón.